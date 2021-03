Bekreftet smitte ved to nye Fredrikstad-skoler, men antallet nye koronatilfeller er synkende

I Fredrikstad kommunes koronalogg opplyses det at det er meldt seks nye tilfeller av koronasmitte fredag, og at alle disse er nærkontakter til tidligere kjente smittetilfeller.

– Det er lov å være optimistisk nå og tenke at vi er i ferd med å slå ned smitteutbruddet som kom i kjølevannet av Comet-utbruddet. Vi ser imidlertid at det er flere mindre utbrudd med mutert virus hos oss og i våre nabokommuner, så vi må fortsatt være skjerpet, sier kommuneoverlege Anne Kristine Nitter.

Seks er det laveste antallet nye smittetilfeller på en dag siden forrige lørdag, og den første dagen denne uka med et ensifret antall nye koronatilfeller i Fredrikstad. I løpet av de siste to ukene har det blitt registrert til sammen 135 tilfeller av koronasmitte i kommunen.

Tre elever ved to skoler

Fredag ettermiddag kunne Fredriksstad Blad melde at det er bekreftet nye koronatilfeller ved både Gudeberg skole og Glemmen videregående skole.

Ved Gudeberg skole dreier det seg om ett smittetilfelle på 6. trinn, og fordi det mistenkes at det skyldes den muterte virusvarianten er alle elver på trinnet og ansatte som har vært innom tidligere denne uka satt i karantene - til sammen 50 personer.

Rektor Pål André Ramberg ved Glemmen bekreftet overfor Fredriksstad Blad at det er påvist to tilfeller av koronaviruset i to ulike klasser, og at 48 elever og seks ansatte er satt i karantene som følge av dette.

Over 100 mutanttilfeller

Fire utbrudd av mutert koronavirus har gitt 103 smittetilfeller på kort tid i Fredrikstad, viser en beregning Fredriksstad Blad har gjort fredag.

Beregningen er basert på de daglige oppdateringene om smittetall fra kommunen, samt informasjon fra kommuneoverlegene, skriver avisen.

Det er utbruddene i ishockeymiljøet i Halden, i og rundt klubben Comet, Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold, Begby skole (som er en del av Comet-utbruddet) og en butikk i Østfoldhallene som har gitt 103 tilfeller av mutert virussmitte i kommunen.

Som følge av disse utbruddene er flere hundre personer i Fredrikstad satt i karantene.

