Glad i lukta av rengjøringsmiddel? Ikke sniff for mye, råder lungespesialist

---

Hvem: Øistein Svanes

Hva: Spesialist i lungesykdommer ved Sykehuset Østfold

Hvorfor: Har forsket på rengjøringsmidlers effekt på lungene

---

Du har sett på hvordan rengjøringsmidler påvirker lungehelsa vår. Hva har du funnet ut?

– At de som rengjør, enten fordi de jobber som renholdere eller gjør rent i eget hjem, er mer utsatt for luftveissykdommer, særlig såkalte obstruktive luftveissykdommer som astma og kols. Vi har sett på store internasjonale studier, som vi har brukt tallmateriale fra. Veldig enkelt forklart så har vi rett og slett plukket ut de som gjør rent og de som ikke gjør rent, og sammenlignet.

Hvordan skjer det da?

– Vi ser at det gir en negativ påvirkning når vi inhalerer stoffer som ikke er heldige for lungene vår, og rett og slett gir skade.

En ting er jo de som jobber med rengjøringsmidler daglig, men har det noen negativ effekt dersom man bare vasker litt her og der i heimen?

– Vi så de samme symptomene og plagene hos begge grupper, men det er jo selvfølgelig alltid et spørsmål om mengde.

Hva er verstingene, da?

– I denne doktorgraden har jeg ikke funnet noe versting, men vi har jo materiale fra andre studier. Vi er lite glade i en del av disse sprayflaskene. De sprayer ut og flyter rundt i lufta, og så kan vi puste det inn. Skal man bruke den, så spray heller rett på en klut enn ut i luften. De gangene man vasker dusjkabinettet og lukker dørene, så kjenner man det jo.

Og hva bør man gjøre når man vasker for å unngå tull og tøys i lungene?

– Hehe, altså, jeg er ikke rengjøringsekspert, og har ingen planer om å bli det heller. Men de som jobber med renhold, som jeg har snakket med, de sier at rent vann og en mikrofiberklut holder til veldig mye. Klart, skal du vaske toalettet, vil du gjerne bruke sterkere midler. Men du kommer langt med vann og klut.

[ Instituttlederen gikk undercover og brukte ChatGPT på eksamen – fikk A ]

Jeg elsker jo sånn spray, og har ikke tenkt over at det kan være farlig. Da er det greit at vi er litt mer obs, da!

– Det er nok mange som ikke tenker over det. Det er selvfølgelig, som med alt mulig annet, et spørsmål om mengde og hvor ofte. Men vi klarte ikke helt å skille hvor grensene gikk i studiet.

Så, over til de faste spørsmålene. Hva gjør deg lykkelig?

– Dette er det vanskeligste spørsmålet du har stilt hittil. Men det må være når det er dager hvor ting går på skinner. Eller at det ikke går på skinner, og man klarer å løse opp i flokene.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Det tenkte jeg på at du sikkert kom til å spørre om! De fleste vil vel svare noe à la Michelle Obama eller mannen hennes. Dem har ikke jeg lest. Jeg rekker egentlig ikke lese så mye bøker.

Hva gjør du når du skeier ut?

– I den fasen av livet jeg er i nå, med barn i ungdomsårene, blir ikke så mye utskeielser. Det er vel når vi går ut og spiser, da?

Hva liker du best ved deg selv?

– Strengt tatt ingenting, jeg har dårlig selvtillit sikkert!

Haha! Du er veldig morsom, da.

– Jeg har aldri tenkt på hva det skulle være.

Vi burde egentlig gjøre det oftere!

– Det kan vel være at selv om jeg er litt somlete og rotete, så får jeg som oftest gjort tingene jeg skal. Kommer i mål.

Se det! Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Ville ikke hatt noen, det hadde kommet for mye ansvar med det.

Litt for mye å både skulle jobbe på sykehus og så bekjempe kriminalitet i tillegg?

– Du vet, fra Spider-man: «With great power comes great responsibility».

Hvilke tre gjester ville du invitert på middag?

– Det er sikkert noen spennende, men jeg tror jeg ville invitert gode venner jeg ikke rekker å se i hverdagen, heller enn fremmede.

[ Opptatt av gode sko? Da bør du kanskje bytte dem ut oftere ]