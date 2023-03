Instituttlederen gikk undercover og brukte ChatGPT på eksamen – fikk A

---

Hvem: Espen Langbråten Wilberg

Hva: Leder for institutt for pedagogikk, IKT og læring ved Høgskolen i Østfold

Hvorfor: Brukte samtaleroboten ChatGPT i en eksamensbesvarelse og fikk A

---

I all hemmelighet meldte du deg opp til en hjemmeeksamen og besvarte den ved hjelp av ChatGPT. Hvor hemmelig agent følte du deg?

– Hehe! Her fikk jo emneansvarlig, eksamenskontoret og programansvarlig for spesialpedagogikk vite det, så vi var en liten gjeng. Det er klart man har lyst til å snakke om det, men det var greit å holde det hemmelig for å sikre at det ble et ordentlig forsøk. Og at ikke sensoren prøvde å finne den oppgaven; det kunne gått utover en annen student.

Hva fikk deg til å gjøre dette eksperimentet?

– Det kom jo disse nyhetssakene på en fredag i starten av desember, om denne fantastiske chatboten som kunne svare på komplekse spørsmål. Også har jeg en faglig interesse for bruk av digital teknologi i læring, pedagogikk og spesialpedagogikk. Med en gang det kommer den typen nye og tilgjengelige verktøy, så pleier jeg å prøve det ut. Etter å ha jobbet en stund med en, så jeg at her kunne man få til ganske bra ting, og få skrevet gode fagtekster. Da bestemte jeg meg for å forsøke. Det ble en del mailutveksling med eksamenskontoret for å få det på plass, at denne oppgaven kunne legges i rettebunken.

Så endte det med en A. Hva tenkte du da du fikk resultatet?

– Jeg synes at oppgaven var god nok til at jeg hadde forventet at den kom til å stå med en god karakter. Men at det ble en A eller B var jeg ikke sikker på. Det er for lenge siden jeg var student. Så ble litt overraska, også synes jeg det var veldig gøy. Hadde den fått en E så hadde det fremdeles sagt noe, men det hadde ikke vært like mye kraft i det.

Var det lett? Kunne hvem som helst fått en A med ChatGPT?

– Nei, det tenker jeg ikke. Og dette var ikke sånn at jeg stilte den eksamensspørsmålet og fikk en ferdig tekst. Jeg satt og jobbet anslagsvis i to og en halv time. Jeg hadde ikke lest pensum, ikke vært på forelesninger eller studert tema. Men jeg kan skrive akademiske tekster, og jeg kna tenke strukturering. Der lå en del av nøkkelen for å få den til å bruke riktige kilder og kildehenvisninger. Og at jeg i hodet delte oppgaven opp i ulike underdeler, som jeg så stilte ett og ett spørsmål om. Hadde man ikke kunnet det, eller visst hvilke begreper man skulle bruke når man stilte spørsmål, tror jeg ikke man kunne fått en like god karakter.

Hva tenker du dette forteller om fremtidens skole?

– Jeg tenker at vi må lære opp elever og studenter i kunstig intelligens «literacy», altså at de må kunne kritisk vurdere kunstig intelligens-teknologi, og kommunisere og samarbeide effektivt med den. Dette er noe som kommer til å komme i alle yrker fremover, og i en eller annen forstand kan man måtte benytte seg av denne typen verktøy. Vi må gjøre fremtidens arbeidstakere, og fremtidens samfunnsborgere egentlig, klar for den fremtiden.

Er du redd for at kunstig intelligens tar over verden?

– Ehm ja, for så vidt. Det er litt lenger frem, men det er klart det! Man kan jo spørre seg om ikke bitcoin og ulike kryptovaluta egentlig er KI som prøver å ta over verden allerede. Eller det er kanskje litt for konspiratorisk..

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien min gjør det, kone og barn, og det å ha gode folk rundt seg, oppleve at man har tilhørighet. Og selvfølgelig alle sånne grunnleggende ting, som ok økonomi, og å ikke måtte bekymre seg for neste regning.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– «Sapien» av Yuval Noah Harari.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er gjerne i forbindelse med noe sosialt og kulturelt, i form av å spise ute, reise, den type ting.

Hva liker du best ved deg selv?

– Jeg liker at jeg har et bredt interessefelt, sånn at jeg alltid kan interessere for meg noe nytt.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Tja! Si det! Hadde vært ensomt å være udødelig, men jeg tenker at den optimale superhelten jo er Supermann. Den kjedeligste, men mest optimale. Kombinasjonen av uovervinnelig styrke og å ikke bli eldre, og så videre.

Hvilke tre gjester ville du invitert på middag?

– Kan jeg tenke at kunstig intelligens har kommet så langt at vi kan snakke med hverandre gjennom ulike tidsepoker? Da skulle jeg invitert Genghis Khan, Julius Caesar og Alexander den store. Og så kunne de fått lov til å krangle om hvem som var den ypperste hærføreren.

