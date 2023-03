Gode sko er viktigere enn mange tror: – Velg riktig

Hvem: Fredrik Nilsen

Hva: Fotkirurg ved Sykehuset Østfold

Hvorfor: Har fullført sin doktorgradsavhandling om forebygging og behandling av diabetiske fotsår

Grattis med doktorgrad!

– Jo takk, godt å bli ferdig!

Du har forska på hvordan å forebygge og behandle trykksår. Aller først, hva er et trykksår?

– Et trykksår er rett og slett et sår under foten på grunn av trykk mot utsatte steder.

Hvorfor er folk med diabetes så utsatt for det?

– Det er jo fordi at en del diabetikere utvikler det som heter polynevropati, nedsatt følelse i føttene. De med følelse vil jo merke at de får punkter med trykk under foten, men hvis man ikke har følelse, så kan man fortsette å gå på det til man får sår.

Men forårsaker trykksårene?

– Trange sko er selvfølgelig en ting, men sammen med nedsatt følelse gir polynevropati også feilstillinger i foten. Kall det gjerne skjevheter. De gir da trykkpunkter som er mer utsatt. Så denne kombinasjonen gir økt risiko for sår.

Kan de uten diabetes også få trykkskader i føttene?

– Absolutt! Vi får gnagsår, det får vi jo alle. Det er flere årsaker til at man får polynevropati, men den dominerende årsaken er diabetes.

[ Overspisingslidelse vanligere enn både bulimi og anoreksi ]

Hva skjer hvis man går med det for lenge?

– Problemet er jo at hvis man ikke får avlasta såra, eller gjort noen tiltak, så kan såra bli større og dypere. Hvis man ikke får behandla såra så kan det gå infeksjon i dem.

Hva må man gjøre for å unngå det?

– Vi pleier å si at blodsukkerkontroll kan bremse eller stagnere utviklingen av nevropatien, men ikke reversere den. Har man fått det, er det viktig at man holder øye med føttene sine, og ser om det utvikler seg tegn til trykk. Sånn som du og jeg vil se når vi ikke har fått gnagsåret helt enda, men det er litt rødt der. Så er det å velge riktig skotøy, som passer og som ikke trykker, og som har godt dempa såler for å redusere trykket. Og så har du neste tiltak, som jo er en del av det jeg har forska på. Når ikke de tinga man kjøper i butikken er tilstrekkelige, så er det spesialsåler og spesialsko som gjelder. De er bygd til den foten som skal bruke den.

Det holder kanskje ikke med bare ett slikt par?

– Dagens refusjonsordning for diabetikere er vel at de får to par såler i året, og så må de byttes. Alt materiale uttrettes jo, og mister en del av den dempende effekten. Helt vanlige joggesko med demping vil også ha en tretthet. Men vi vet ikke akkurat hvor lang tid det er snakk om. En kollega ble spurt av en journalist om hvor ofte man må bytte sko. Jeg tror vi landa på at det er når du merker at dempinga blir borte. Det er jo greit for oss med følelse i føttene.

Hva gjør deg lykkelig?

– Oi! Filosofiske spørsmål her. Må fremstå som en veldig aktiv fyr, da, må jeg ikke? Jeg liker å klatre, være sammen med familien, høre på og spille musikk. Også er det vel lov å si at man liker jobben sin og?

[ Psykologspesialist: – På mange måter kan en se på stress som et gnagsår ]

Absolutt! Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– «De åtte fjellene», av Paolo Cognetti.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Hehe! En god fest i godt selskap!

Hva liker du best ved deg selv?

– Jeg skulle jo lest igjennom den artikkelen du sendte meg på forhånd, det er jo som å være på jobbintervju det her!

Haha!

– Jeg er stort sett i godt humør og er blid, da.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Kunne tenke meg å fly.

Hvilke tre gjester ville du invitert på middag?

– Leonard Cohen, Jean-Martin Charcot og Alex Honnold.

[ Bruker MDMA i behandling av PTSD ]