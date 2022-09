Hvor mye juks er det egentlig i sjakk?

HVEM: Heidi Røneid (39)

HVA: Sjakkommentator. Skal kommentere VM i Fischer-sjakk på NRK i oktober.

HVORFOR: Det er jukseskandale i sjakkverden. Carlsen mot Niemann. Heidi hjelper oss å forstå det.

Yo! Er det fullstendig kaos i sjakk nå?

– Det er ganske dramatisk. Når Magnus Carlsen først trekker seg etter å ha spilt mot Niemann. Og så gir opp etter ett trekk, to uker etterpå. Han kommer jo med et sterkt budskap.

Hva tror du? Er Niemann en jukser?

– Jeg tror i utgangspunktet at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist. Man skal være veldig forsiktig med å beskylde noen. Så er det jo verdens beste som sier det. Magnus har ikke vane å beskylde folk for juks. Men jeg vet ikke. Jeg håper Magnus kan komme på banen med bevis.

For Magnus antyder at Niemann jukser?

– Det er uuttalte anklager, ja. Så hvorfor sier han ikke mer? Hvis du skal anklage noen for juks bør du jo ha sterke bevis. Men i sjakk er det ikke sånn at du bare kan ta en dopingtest. Magnus sier jo at når han spiller mot noen, så merker han om trekket er menneskelig eller et datatrekk.

Kan man merke sånt?

– Jon Ludvig Hammer sier også det. «Dette trekket sier datamaskinene er det beste, men det kommer aldri et menneske til å finne». Så, hvis motstanderen gjør ett eller flere umenneskelige trekk, så er det jo noe som ikke stemmer. Du kan bare ikke bevise det.

Hva skjer med karriera til Niemann hvis det ikke kommer noen bevis?

– Tja, hvis du har rykte på deg for å være juksemaker, så vil jo ikke folk invitere deg. På den andre siden er jo alt dette dramaet. Det er klart, hvis du får en finale mellom Carlsen og Niemann, så er det noe folk kommer til å se på.

Hvis du skulle juksa …

– Det ville jeg aldri gjort. Jeg spiller jo fordi jeg elsker å vinne. Og å utvikle meg. Hvis du jukser da, så mister du alt det fantastiske spillet handler om.

Men hvis du skulle juksa, hvordan hadde du gjort det?

– På lavere nivå så er det jo spillere som blir tatt med mobiltelefon i sokken når de går på do. Hvis jeg skulle juksa i sjakk på hytta ville jeg vel venta til motspilleren skulle på do, og så flytta en brikke. En typisk hyttespiller vil jo ikke oppdage det.

På toppnivå, da? Hvordan kan det gjøres der?

– Man kan ha bittesmå sendere i øret. Bare noen millimeter store, som gir deg beskjeder. Og noen på det franske OL-laget ble tatt en gang fordi folk stilte seg på ulike steder i rommet ut ifra hvilke brikker spillerne burde flytte. Men jeg tror ikke det er vanlig. Det er for mye som står på spill.

Men det er det for syklister også …?

– Jo, men … i sykkel virker det for meg som at «alle» gjorde det. Sjakk er en gentlemans, og -kvinnes-sport. Du skal være høflig. Du skal ikke snakke dritt om motstanderen. Du skal være veldig ordentlig. Nei, det ville overrasket meg veldig hvis det ble kjent at toppspillere jukset.

Nå, noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med de jeg er mest glad i, selvfølgelig. Og dyr. Jeg elsker dyr og fugler. Og … jeg er litt flau over det, men jeg elsker lyden av vann. Hvis jeg kan høre på vann som renner, så liker jeg meg veldig godt.

Du bare setter på springen, så er alt ok?

– Nei, men alt fra en bekk som renner, til oppvaskmaskinen som står på.

Haha! Du kjøper den oppvaskern som bråker mest, da?

– Nei, da. Haha. Og jeg er ikke egentlig en ryddig person, men når jeg av og til setter på oppvaskmaskinen og hører den lyden … ja, da liker jeg meg godt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er en ganske dårlig taper. En gang kastet jeg noen sånne Risk-figurer i peisen. Det kan gå litt hardt for seg. Men den andre siden av det er jo at jeg bare er veldig glad i spill.

Kanskje det er problemet til Magnus Carlsen også? At han bare er en veldig dårlig taper?

– Jeg er overbevist om at han blir rasende når han taper. Men jeg tror ikke i det hele tatt at han mistenker Niemann for juks fordi han er en dårlig taper. Magnus har tapt mot mye dårligere spillere enn Niemann. Og i viktigere situasjoner. Han blir sint, men håndterer det på en profesjonell måte.

Er det noe du angrer på? Er det et spesielt sjakktrekk som sitter i, for eksempel?

– Ahh, det var et parti jeg spilte i en turnering på Fagernes, det må ha vært 10-11 år siden. Jeg hadde et helt fantastisk angrep som kom til å ende med sjakk matt. Det var så bra. Motstanderen min satt og pusta tungt, og skjønte at han var i alvorlige problemer. Så byttet jeg om rekkefølgen på to trekk. Da så jeg at hele holdningen til motstanderen min ble helt annerledes, og pusten endret seg helt. Jeg ga bort dronningen og tapte partiet.

Arg! Det skulle være ditt livs vakreste angrep, liksom?

– Om det var aller vakrest, det vet jeg ikke. Men det var en kjempefin kombinasjon, og så ødelegger jeg for meg selv. Det var utrolig kjipt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Magnus Carlsen og Hans Niemann. Samtidig.

