Jakob Oftebro leder an i «Kids in Crime»

I «Kids in Crime» følger vi 17-årige Tommy fra Sarpsborg. Serien er lagt til år 2001, og karakteren Tommy forbereder seg på voksenlivet.

«Ting sklir imidlertid litt ut for den unge mannen, som brått havner på et sidespor med dop og kriminalitet», melder TV 2 om serien – og legger til at seerne kan forvente seg en miks av humor og spenning, i et upolert og realistisk formspråk.

Serien er inspirert av serieskaper Kenneth Karlstads egne opplevelser.

– På grunn av en skade måtte jeg gi meg med snowboard og skateboard. Det var mye av grunnen til at jeg søkte spenning i rus og kriminalitet, forteller Karlstad via pressemeldingen.

I rollene ser vi Jakob Oftebro i rollen som Freddy Hælvette, Lea Myren som Monica, Kristian Repshus som Tommy og Martin Øvrevik som Pål.

– Enkelte i min gamle vennegjeng lever fortsatt det livet, noen er døde, mens andre, inkludert meg selv, har klart seg bra, avslutter Kenneth Karlstad.

«Kids in Crime» er produsert av Einar Film Drama, og produsenter er Pål Kruke Kristiansen, Brede Hovland og Teodor Sven Bø. Serieskaper Kenneth Karlstad har skrevet manuset sammen med Audun Fagervold Hansen.

Det er så langt ikke kjent når serien vil få premiere, men den vil etter hvert finne veien til TV 2 Play og TV 2.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen