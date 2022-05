Jobber med sosiale medier i Fredrikstad kommune: – Det er ganske kult!

Hvem: Mia Navestad Haugland (17)

Hva: Elev ved musikklinjapå greåker

Hvorfor: Har fått sommerjobb som digital agent i Fredrikstad Aktivitetsråd

Mia vil bli barneskolelærer, og tror erfaringene hun får fra å jobbe med andre unge kommer godt med. (Privat)

Gratulerer med sommerjobb!

– Takk!

Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

– Det er meg og en venninne av meg som jobber. Vi har jobba egentlig siden høstferien i fjor. Vi lager videoer til sosiale medier hvor vi viser til aktiviteter man vil gjøre. Hvis man kjeder seg på en fredags kveld og ikke vet hva man skal gjøre, så kan man gå på instagrammen til Fredrikstad aktivitetsråd og se på videoene vi har laget og kanskje få lit inspirasjon.

Hva er prosjektet #prøvut da?

– I sommer skal vi ha noen aktivitetstreff, hvor vi i større gjenger utfører de aktivitetene. Som for eksempel frisbeegolf.

Hva gjorde at du søkte på jobben?

– Jeg hadde en i klassen som jobba med det i fjor sommer, og dem trengte en til. Jeg sa at de godt kunne foreslå meg, men innen de hadde gjort det hadde de funnet en annen. Men Marianne som er sjefen min visste hva jeg drev med fra før av, så da fikk jeg jobb på høsten.

Ja, er du god på sosiale medier?

– Jeg er god med mennesker, da! Og jeg er vel god på sosiale medier og sånt også. Hun jeg jobber med, Rebecca, går på medier og kommunikasjon, så hun kan kanskje enda litt mer enn meg.

Hva skiller denne sommerjobben fra andre sommerjobber tror du?

– Det er litt mer fritt! Man kan bestemme når man jobber litt mer selv. Har ikke noe fast rutine. Det er generelt mye morsommere vil jeg tro. Mange jobber jo på restauranter og sånn, i oppvaska, også får vi lov å være ute med mennesker hele dagen og filme det. Det er ganske kult! Det sier seg selv egentlig, at det er morsomt.

Er det dette du vil jobbe med i fremtiden også?

– Jeg har lyst til å bli barneskolelærer, så det går kanskje ut på noe av det samme. Det er en god experience å ha! Jeg husker ikke hva experience er på norsk.

Haha! Skal du jobbe hele sommeren, eller får du litt tid til å dra på stranda også?

– Jeg får litt fritid også.

Hvordan ser en arbeidsdag ut for deg og Rebecca?

– Vi møtes en dag og planlegger hva vi skal gjøre av jobb, og heldigvis er vi bestevenner, så det er ikke så vanskelig å holde kontakten. Så møtes vi og filmer to-tre videoer på én dag, deler opp hvem som redigerer hva, og legger ut i løpet av noen uker så det blir litt spredt.

Anbefaler du andre ungdommer å søke en sånn sommerjobb?

– Absolutt! De tøyer seg veldig etter oss. Jeg spiller teater, og skal spille forestilling i sommer. De fikser at jobben går opp med det, det er ikke måte på altså.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er vel venner, familie og teater og musikk!

Hva er den kuleste/rareste TikTok-trenden akkurat nå?

– Oi! Det var et godt spørsmål! Den kuleste TikTok-trenden er at dem legger ut alt som skjer med Amber Heard og Johnny Depp, sånn at jeg kan følge med. Den rareste trenden er sånne videoer man får opp innimellom av barn som later som de er feer.

Haha! Feer!?

– De later som de kan fly og sånn. Det er veldig spesielt.

Det får ikke jeg opp på min TikTok!

– Det skal du være takknemlig for.

Hvilken tv-serie er din favoritt?

– Friends! Definitivt!

Er det ikke gammeldags?

– Nei, den går jeg aldri lei av. Men Stranger Things også. OM jeg har sett fjerde sesongen. Jeg måtte gå meg en halvtimes tur midt i episode fem. Jeg takla det ikke!

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Teleportere! Fordi se for deg at du sitter og har en lang arbeidsdag eller langskoledag, også bare teleporterer du til Mexico.

Ikke for å være med på Paradise Hotel, vel?

– Nei ikke akkurat.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Åhh! Mmm.. Jeg hadde nok invitert. Oi! Det her høres helt gærent ut, men jeg må forklare jeg. Jeg tror jeg hadde invitert Hitler for å sjekke hva søren som skjedde oppi hjernen hans. Også hadde jeg invitert Jesus, for å sjekke om hele greia er ekte, eller om religionen er basert på tull.

Det finner du jo ut da, når han ringer på eller ikke!

– Ja, om ikke så er det kjørt. Den siste ville vært favorittartisten min Ben Platt. Han er veldig flink!

Hva hadde du servert?

– Æh. Jeg er ikke noe god på å lage mat. Grønnsakssuppe da, det er det eneste jeg klarer å lage.

