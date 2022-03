25-åringen sier hun har vært heldig og fått jobbet ganske mye gjennom pandemien, men at det ikke er alle som har vært like heldige.

– Jeg kjenner flere som ikke har hatt det så greit. Jeg var jo heldig og ble ferdig med graden min nesten halvannet år før pandemien traff, så jeg fikk mulighet til å gripe tak i noen muligheter og få ballen til å rulle, sier Live Skullerud.

Torsdag kveld solodebuterer hun med en egenkomponert soloforestilling på Speilet i Blå Grotte i Fredrikstad.

Kontakt med det fysiske

Forestillingen handler mye om det å være i kroppen. Hun kalt den En fortelling om bevegelse, både fordi oppsettingen er forsøk på å gjøre dans og bevegelse mer tilgjengelig, mer gjenkjennelig og mer leselig for et publikum som kanskje ikke er så vant til å se dans som kunstform. Men også som et forsøk på å si noe om hvordan vi mennesker beveger oss gjennom livet, hva er det kroppen betyr i livet vårt, hvilken rolle spiller kroppen i samfunnet, og i eksistensen vår.

– Fordi jeg opplever at samfunnet blir mer og mer digitalt, vi lever livene våre på virtuelle plattformer, og det å ta seg tid til å kjenne at man er i kroppen sin og har kontakt med den fysiske delen av tilstedeværelsen, er et stort fokus i forestillingen.

– Det er på en måte motsatsen til virkelighetsflukt? Samtidig er det jo nettopp kultur som gir oss et en slags pauserom i livet?

– Ja, det skjer så mye i dag – det er så mange tilbud og så mye informasjon, det er så mye jeg kan konsumere og gi fokus til, så jeg håper at det å gå og se dansekunst kan være en måte å tvinge seg selv til å sitte ned, se, oppleve, kjenne hva det gjør med kroppen din å se bevegelse.

I Fortellingen om bevegelse ønsker kunstneren å formidle nysgjerrighet, oppdagelser og menneskets muligheter for bevegelse. (Espen Schei)

Nevroner som speiler hverandre

Det handler ikke bare om hva som skjer i danserens kropp på scenen, sier den unge kunstneren.

– Men hva skjer i kroppen til tilskueren? Vi er jo bygget for å forstå hverandre gjennom kroppen. Kroppsspråket er en stor del av kommunikasjonsformen vår og vi har speilnevroner, som jeg synes er kjempekult.

– Hva gjør de?

– Nå er ikke jeg nevrolog eller forsker, men enkelt forklart så gjør de at når vi ser et annet menneske utføre en handling, så kjenner man igjen den handlingen instinktivt i kroppen. Når du ser noen smile til deg, trenger du ikke å forstå intellektuelt hva det betyr, for de samme stedene i hjernen som er aktive når du smiler, er de samme som lyser opp når du ser noen andre smile. Så det dreier seg om hvordan vi gjenkjenner hverandre i kroppslige handlinger. Du har en kroppslig forståelse av hva andre mennesker gjør, og det synes jeg er spennende å trekke inn i hvordan vi kan forstå dans, og der jeg som dansekunstner tenker på hvordan jeg kan aktivere det hos tilskuerne. Og på den måten aktivere en slags empati eller kroppslig forståelse, selv om man bare sitter i en stol og ser på, sier Live Skullerud.

Forestillingen spilles torsdag 10. mars klokka 19, og hoveddelen foregår i stillhet, der Skullerud bruker ord og bevegelse sammen som verktøy for å synliggjøre hva som skjer i kroppen.

FAKTA LIVE SKULLERUD

Live Skullerud er en skapende og utøvende dansekunstner med en bachelor fra Universitetet i Stavanger

Hun jobber frilans i egne og andres prosjekter, blant annet med Hagit Yakira Dance og Panta Rei Danseteater. I 2020 var Live en del av mentorordningen SPIRE, et samarbeid mellom Tou Scene og Regional Arena for Samtidsdans, og fra 2021 er hun tatt opp som deltaker i det 3-årige talentprogrammet FRIKAR X

Live mottok Fredrikstad Kommunes kulturstipend 2020 for å utvikle En fortelling om bevegelse, som er hennes første soloforestilling.

