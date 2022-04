Ønsker seg flere gutter med på teater-scena : – Det er veldig morsomt!

Sola stikker nesten litt i panna, og i hvert fall i øya. Det er første dag i påskeferien, men fire av de fem gutta som spiller i Vindeleka barne- og ungdomsteater har likevel satt av litt dyrebar ferietid til å møte Dagsavisen Demokraten utenfor St. Croix-huset.

– Noe må man jo gjøre, fleiper Sindre (14).

Han og teaterkollegene Julian (11), Kristoffer (12) og Benjamin (13) tar plass rundt et av de mange bordene på uteplassen. Også teaterforeldrene Ida Dutheil og Elin Oktavia Bankerød er til stede.

Setter opp Aladdin i høst

For noen år siden var det like mange gutter som jenter i Vindeleka, som er en teatergruppe for barn og unge mellom 8 og 18 år. Men mange av gutta har blitt voksne, og gjennom pandemien har det blitt lite rekruttering. Det håper Sindre og resten av gjengen at kan snu.

– Det er nesten bare jenter, og det er moro! Men vi kunne tenkt oss flere gutter med, sier han.

Og det er mange gode grunner til å bli med i teatergruppa, skal vi tro de unge skuespillerne.

– Det er gøy å ikke være seg selv, sier Benjamin.

– Jeg liker å kunne spille noen andre, istemmer Julian.

– Du møter nye folk, skyter Kristoffer inn.

– Ja, også får du jo spille på en scene. Og man får mange nye venner, sier Sindre.

I oktober skal de sette opp Aladdin jr. Det gleder de seg til, og de har akkurat fått tildelt rollene. Det er noe av det mest spennende, mener Sebastian. Produksjonsleder Elin forteller at det da nesten ikke går an å gå i gangene på grunn av den elektriske stemningen som råder før tildelingen er klar.

Papegøyer og impro

Sebastian skal spille Genie, Aladdins hjelper. Julian spiller vakt på slottet til prinsesse Jasmine, mens Kristoffer er den skravlete papegøyen Iago og Sindre tar rollen som skurken Jafar.

Kristoffer, som har vært med i to år, innrømmer at det kan være litt skummelt den første gangen man skal på scena.

– Jeg tenkte på om jeg kom til å huske alle replikkene.

– Hva gjør man om man glemmer dem da?

– Da improviserer man, gliser han.

Og den litt skumle følelsen forsvinner fort, forsikrer han.

– Nå bare gleder jeg meg.

Viktig med mangfold

Ida Dutheil, som er i PR-gruppa til Vindeleka, forteller at det er viktig å ha et stort mangfold i gruppa.

– Vi har barn og unge i alderen 8-18 år med, og det er bredt, men det er viktig å ha lik fordeling mellom kjønn og. Det er bra ikke bare for stykket, men for miljøet i gruppa, forteller hun.

Produksjonleder Elin Oktavia Bankerød og Ida Dutheil i Vindeleka barne- og ungdomsteater forteller at det er viktig med mangfold både for å gjøre forestillingene og samholdet bra. (Ylva Lie Bjerke)

De opplever at når flere begynner, hender det de tar med seg en kamerat. Slik kan det balle på seg, og det håper både hun og produksjonsleder Elin at skal skje igjen nå som pandemien er over.

– Det er veldig gøy for mange gutter å gå teater, og ta steget ut på scena. De vi har her trives veldig godt, og jeg tror at disse gutta her kommer til å være med så lenge de kan, sier Ida vendt mot teatergjengen, og får nikk og smil tilbake.

Regissør på årets stykke er Johannes Lindrupsen, som selv var vindelekagutt i mange år. Det er gull verdt, mener Ida.

– Bare gjør det!

De to teaterforeldrene understreker at de også ønsker at jenter skal søke seg til Vindeleka.

– Vi trenger å rekruttere litt. Og vi blir som en stor familie, spesielt i ukene før premieren da det summes rundt på Speilet, sier Elin.

Men en ekstra oppfordring til de guttene som kanskje sitter hjemme med en teaterspire i magen, vil de likevel komme med.

– Bare gjør det, sier Kristoffer.

– Gå for det. Det er veldig morsomt, lover Sindre.

