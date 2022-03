Gå pollensesongen i møte med munnbind og hyttekontor

Hvem: Mona L. Marthinussen

Hva: Østfolds regionssekretær i Astma- og Allergiforbundet

Hei Mona! Pollensesongen er i gang alt, hører jeg. Hvor tidlig starter den egentlig?

– Det varierer jo. Er det sol og varmt ute, kommer knoppene raskere, men allerede tidlig i februar fikk vi første indikasjon på at sesongen var i gang her på Østlandet.

– Når vårsola varmer og det yrer av liv, kan det være ganske brutalt å være pollenallergiker, forteller NAAFs regionsekretær, Mona Louise Marthinussen. (Privat)

Betyr det at det er for sent å komme i gang med medisinering om vi ikke allerede har gjort det?

– Neida, men det er på tide å ta en prat med fastlegen for å få fornyet reseptene. Foreløpig er det or og hassel som preger pollenbildet, men ut i april og mai kommer bjørkepollen, og det er den flest reagerer kraftig på. Mange er heller ikke klar over at de har allergi, men opplever at de ofte får en sånn vårforkjølelse og sommerforkjølelse. Det kan være at det faktisk er allergi, så det er greit med en liten kartlegging for å se hva du kan gjøre for å unngå å få plager og dempe symptomene.

Nå begynner kanskje mange å bli lei av vaksinemas, men vi kan også vaksinere oss mot pollenplager?

– Ja, og da må jeg få si med det samme av en pollenvaksine ikke er det samme som en kortisonsprøyte. Mange vil gjerne ha det, for det gir veldig rask effekt, men det er ikke bra i lengden for binyrebarken. Derimot kan du gå gjennom et vaksinasjonsprogram over en periode på tre til fem år som på sikt vil kunne redusere plagene dine kraftig. Tidligere innebar dette injeksjoner, altså sprøyter, men nå går det også an å få en pille hos fastlegen din for noen av pollenallergenene. Dosen økes gradvis over en lengre periode sånn at du til slutt utvikler en toleranse mot allergenet. Er du en hardt rammet pollenallergikere, bør du da begynne denne behandlingen allerede på høsten dersom du skal få en effekt neste vår.

Har du noen andre smarte tips om hvordan vi kan beskytte oss?

– Ja, på våre nettsider finner de 10 pollenvettreglene med gode råd. For eksempel kan det være lurt beskytte deg mot eksponering av pollen når den er som verst på dagtid. Er du glad i å gå tur eller løpe ute? Gjør det på kvelden. Har du mulighet til å dra ut til sjøen eller opp til fjellet når det er som verst, kan jo det være en løsning. Og beskytt gjerne øynene med solbriller eller bruk munnbind for å dekke til nese og munn.

Ja, der har vi jo noe å ta med oss fra pandemitiden!

– Ja, munnbind med ordene «Jeg har pollenallergi» hadde vært fint, men det finnes allerede buttons og lommetørklær med dette. Det så vi jo behovet for da koronaen kom i mars 2020 akkurat da pollensesongen var godt i gang. Man ble fort uglesett om man nøs ute blant folk da. Er du så heldig å ha hytte til fjells eller ved vannet, er det jo også en mulighet å legge hjemmekontoret hit i de verste periodene. Pandemien har jo også vist at det funker fint i mange jobber, og det er bedre med en frisk og effektiv arbeidstaker på hyttekontor eller en veldig redusert en ved kontorpulten.

Men du sier det er verst på dagtid, betyr det at jeg fortsatt kan sove med vinduet åpent?

– Ja, det er langt mindre pollen i sirkulasjon om nettene, men det finnes også pollennett til vinduene som skal stenge pollen ute.

Vi må over på våre faste spørsmål; hva gjør deg lykkelig?

Mona velger heller en tur ut enn å sette seg ned for å lese når hun kan ta fri fra jobb-PC. (Privat)

– Lykke er jo… Går det an å definere lykke? Jeg kjenner i alle fall på en enorm glede nå jeg opplever ting som er så fine at jeg ikke klarer å la være å smile. Som en fin kommentar eller å se at barna mine har det fint med hverandre og andre. Jeg kjenner også på lykke når jeg er ute i skog og mark med hunden min, og ingenting slår lyden av fugler som kvitrer. Da kobler jeg ut og nyter det å bare være til.

Er det noe du angrer på?

– Det må være at jeg ikke kasta meg ut på en litt mer utrygg sti som yngre, reiste mer og lærte land og språk bedre å kjenne. Jeg skulle gjerne hatt flere møter med andre verdensdeler i en periode i livet da jeg kunne ha tillatt meg å leve litt mer «fra hånd til munn».

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Den siste jeg leste var boka til Christine Koht, og den gjorde inntrykk. Men jeg bruker aller helst tiden min på å komme med ut fremfor å sette meg ned. Jeg bruker nok tid foran skjermen som det er.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var nok mor og far, besteforeldrene mine på Rognan.

Og helt til slutt: hvem ville du stått fast i heisen med?

– Jeg skal snart bli bestemor til lille Hailey Louise. Skulle jeg stått fast i en heis nå, ville jeg helst hatt henne der og kose med.