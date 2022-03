Vil ha svar om nye Frederik II: – Det har rulla og gått i nesten ti år, og vi har ikke kommet noe lenger

– Det haster fordi her sitter det både elever og lærere. Den skolen er jo ikke bra. Det er kaldt om vinteren og varmt om sommeren, det er dårlig inneklima, sier Gretha Thuen, Fredrikstad Høyre, om de nåværende skolebyggene til Frederik II videregående skole.

I flere år har det vært planer om å bygge ny skole, og siden 2016 har det vært bestemt at denne skal stå på Værste-området.

Det er i dette området en ny Frederik II skal bygges. Bildet er tatt sommeren 2021. (Kenneth Stensrud)

Må vedta reguleringsplan

– I 2013 lovte Ap, SV og Sp en Frederik II innen 2024. Det har rulla og gått i nesten ti år, og vi har ikke kommet noe lenger. Så viste det seg jo da at mens det fortsatt var Østfold fylkeskommune, hadde ikke de samme partiene fatta de nødvendige finansieringsvedtakene, sier Thuen.

For at byggingen kan starte, må reguleringsplan vedtas av Fredrikstad kommune. Denne planen skal behandles i to omganger, men er enda ikke sendt til førstegangsbehandling, sier Thuen. Hun er bekymret for at arbeidet med Frederik II vil ta lenger tid enn planlagt.

– Hadde Viken vært opprettholdt, hadde de hatt muskler nok til å få det ferdig innen 2030. Men med oppløsningsvedtaket vet vi jo det at Østfold fylkeskommune vil gå med store underskudd. Det har stått i rapportene at det vil være fra femti millioner i starten, og 175 millioner i slutten av perioden. Utredningen sier at man ikke har råd til både drift og investeringer.

Hun tror derfor det er tvilsomt at et nytt Østfold vil få 175 millioner kroner i ekstramidler.

Etterspør handling

24. mars skal bystyret møtes. Da kommer Thuen med en interpellasjon der hun vil be om mer klarhet i kommunens arbeid med planene. Der står det følgende:

«Fredrikstad Høyre ser med stor bekymring på at byggeprosessen blir forsinket og spesielt beklagelig er det at Fredrikstad kommune selv, synes å ha hatt manglende fokus på saken og fremdriften.

Spørsmål: Hva vil ordføreren foreta seg for å sikre at byggestart av Fredrik II skjer etter planen?»

– Det er vår plikt og rolle som opposisjon å påpeke ting som er betenkelig, og som må gjøres noe med. Hvis ikke fungerer ikke demokratiet godt nok, sier Thuen.

– Jeg ønsker av hele mitt hjerte at vi skal komme i gang. Saken må holdes varm hele tiden. Når alle er enige om at dette må prioriteres, da må jeg lure på hva det er som skjer.

Ønsker byggestart fra 2025

I en e-post til Dagsavisen Demokraten svarer Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder for utdanning og kompetanse i Viken, på Thuens uttalelse om at arbeidet med Frederik II ikke har kommet noe lenger, og det ikke ble fattet nødvendige finansieringsvedtak i Østfold fylkeskommune i forkant av sammenslåingen.

– Vedtaket om å bygge nye Fredrik II er ikke endret. Den nye regjeringen har økt budsjettet til Viken med 94 millioner per år de neste fire årene. Fylkestinget i Viken har satt av 70 millioner kroner av denne summen per år til å øke tempoet for skoleutbygging i Nedre Glomma. Vi ønsker å komme i gang med bygging av Fredrik II i 2025, skriver Jacobsen.

– Så selv om det ikke blir så tidlig som vi håpet på i Østfold fylkeskommune tilbake i 2013, så holder vi trykket oppe. Jeg må også få minne om at vedtaket i Østfold fylkeskommune, som Thuen nå distanserer seg fra, var enstemmig, avslutter hun.

Dette er saken

Oktober 2016 vedtok fylkestinget byggingen av nye Frederik II på Værste-området. Da var det forhåpninger om å starte bygging allerede i 2018.

I 2019 kom det inn flere forslag til hvordan Arena Fredrikstad og Frederik II skulle se ut. Link Arkitektur AS vant designkonkurransen, og det var forespeilet at skolen skulle stå ferdig i 2023.

I mai 2021 kom beskjeden fra fylkesrådet i Viken om at skolen først skulle stå ferdig i 2030.

Viken fylkeskommune har gjennom en kontrakt med Værste AS forpliktet seg til byggestart senest 2022, etter at reguleringsplanen er vedtatt.

Tomta skolen skal ligge på blir først kjøpt etter at reguleringsplanen er godkjent. Den er per 16. mars 2022 ikke sendt til førstegangsbehandling.

