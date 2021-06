Det eneste som kreves av deg er klær som tåler trening i friluft og kanskje en liten dose selvdisiplin, så kan du trene nesten når og hvor du vil. Men husk fortsatt å holde passe avstand og alltid respektere andre som trener eller leker i nærheten.

[ Helene Bøksle om Håpets Katedral: – Det var jo en litt vill idé i utgangspunktet ]

– I Aktivitetsrådet jobber vi for å løfte fram fysiske lavterskelaktiviteter. Vi ønsker at du skal kunne være aktiv når du vil i nærheten av der du bor, sier leder Marianne Storm.

Her er hennes beste tips for trening i sommersola:

Sentrum og omegn

Bydalen

I krysset mellom Hjalmar Bjørges vei og Bilettveien har kommunen fått oppgradert en plass med de fleste apparater. Det finns også QR-kode på de ulike apparetene for inspirasjon til øvelser. Det er både krakk og lekeplass ved siden av om du ønsker å kombinere treningsøkten med lek for barna eller bare vil ta en kaffekopp samtidig.

– Glommastien går rett ved og tar deg videre oppover mot Lisleby dersom du ønsker å ta en tur samtidig med treningsøkten, tipser Marianne Storm.

I Bydalen kan du både trene, leke og etterpå rusle bort til Flora og ta deg en is til belønning. (Fredrikstad Aktivitetsråd)

[ Linkens turtips: Skams klove – både spennende og vakkert for store og små ]

Dampskipsbrygga

Langs elven har kommunen fått gjort om den utdaterte lekeplassen til en treningspark med mulighet for mange ulike øvelser.

– Her er det bare fantasien som setter stopper. Å kombinere en treningsøkt med en løpetur eller rask gange langs elva mot biblioteket er helt nydelig nesten når som helst på året, og akkurat nå skinner elva på sitt vakreste, sier aktivitetsrådslederen og tipser om at det ved biblioteket er en flott park og kunst.

– Så her kan du til og med legge til «kulturutflukt» til treningsprogrammet.

Treningsapparat ved bryggepromenaden i Fredrikstad sentrum er ikke stor, men til gjengjeld kan du kombinere treningen her med en kulturell utflukt langs elva. (Fredrikstad Aktivitetsråd)

[ Utstilling: Over 60 år med Fredrikstad-historie gjennom pressefotografenes linser (+) ]

Fredrikstadmarka

«Bak» 2. dam har Fredrikstad Skiklubb fått satt opp mange flotte treningsapparater som passer de fleste. Bjørndalsdammene byr på innholdsrik natur. Her kan du gå Bjørnestien sammen med barna, prøve fiskelykken, ta et bad eller gå mange av de flotte turstiene.

– Det finnes også skilt over forslag til øvelser, og nå er det snart deilig å avslutte treningsøkten med et hopp i 3. dam.

Enkelt, men godt i Fredrikstadmarka. Og kanskje lokker tredje dam med et bad? (Fredrikstad Aktivitetsråd)

Utenfor Holmen Eldresenter

Her har kommunen i samarbeid med Tuberkuloseforeningen fått satt opp et utvalg av apparater som er enkle å bruke. Treningsparken er laget for eldre, men kan benyttes av alle.

Treningsapparatene ved Holmen er spesielt tilrettelagt for seniorer, men kan benyttes av alle. (Fredrikstad Aktivitetsråd)

Glemmen videregående skole

I skolegården finns det et stort utvalg av parkour-elementer som fungerer like godt til trening.

– På nett finnes det mange øvelser å ta inspirasjon fra dersom du ønsker tips til ting å gjøre, tipser Storm.

Her er det også krakker, kunstgressbane, frisbeegolf-nett, slackline og skaterampe. I ettermiddager og helger har Glemmen Akropark åpent. Dette er en idrettshall for egenorganisert idrett, helt gratis for de mellom 13-25 år. I parken kan du drive med parkour, calisthenics, polesport, freerun, kampsport, tissue, dans, akrobatikk og mye mer. De har også utvidet med musikkstudio og makerspace.

Treningsparker, Glemmen (Henriette Ydse Krogstad)

[ Ønsker sterkere vern av Narnteskogen: – Det er et veldig press ]

Pettersand

– I krysset mellom Pettersand og Labråten har Pettersand velforening gjort en enorm dugnadsinnsats for å lage en møteplass på tvers av interesser, forteller Marianne Storm.

Her er det lekeapparat for barn, krakker, grill og treningsapparater. Treningsapparatene er enkle å bruke og gir god variasjon.

Treningsparker, Pettersand (Henriette Ydse Krogstad )

Nøkleby skole

I skolegården finns det parkour- og treningselementer som er åpne for alle å bruke ettermiddag og helger. Skolegården har også lekeapparat og rulleanlegg for skate/sparkesykkel. Vegg i vegg ligger Lislebyhallen som i 2016 ble kåret til Årets idrettsanlegg i Norge. Visste du at du kan leie Lislebyhallen som privatperson? Både idrettshallen, styrkerommet og konferanserommet kan bli ditt for en dag.

[ Stolt FFK-trener etter aksjonen for Mental Helse Ungdom (+) ]

Kråkerøy

Høyskolen i Østfold

Mellom Høyskolen i Østfold og Glomma er det laget en større møteplass for de fleste aldersgrupper. Parken er en del av Værstes grønne satsing mellom den siste boligblokka og stadionbygget. Den er til fri bruk for alle. I denne byparken har du alt fra lekeapparater til sjakkspill. Eller kanskje du vil tøye ut ved benkene med utsikt over elva mot sentrum?

Smertulia

Her er det en flott lekeplass med mange ulike apparater. Det er to kurver til streetbasket og det er flere treningsapparater til mange ulike øvelser.

– Smertulias oppgradering er ganske fersk, og mer skal det bli: Kommunen har fått innvilget midler til å lage aktivitetstrapp ved gamle hoppbakken, forteller lederen for Aktivitetsrådet, som foreslår å kombinere treningsøkten med en tur over til Isegran for grønne omgivelser og opplevelser.

Treningspark og lekeplass i Smertulia på Kråkerøy. (Tomm Pentz Pedersen)

Kråkerøy ungdomsskole, ved nye kunstgressbanen

I 2020 åpnet Kråkerøy IF aktivitetspark for alle. Parken inneholder flere apparater der du kan trene styrke, balanse og koordinasjon. Når kveldene er mørkere enn nå, holdes lyset på frem til klokka ti på kveldstid dersom du ønsker en økt før leggetid. I nærheten finner du fotballbaner, gapahuk, skogsstier og ballbinge med mulighet for basketball. Kråkerøy ungdomsskole har også høner som går fritt på området.

Glombo

På Glombo, nede ved vannet, er det laget en god møteplass for fysisk aktivitet. Dette er også et veldig fint område å ta seg en medbrakt matpause dersom du går tur. – Her er det nydelig utsikt over elven og byen vår, sier en entusiastisk Marianne Storm.

Gressvik og omegn

Trondalen

Oppe ved Trondalen har Gresvik IF satt opp treningsapparat for mange ulike øvelser. Det er skilt over forslag til øvelser og du styrer selv vanskelighetsgrad. Ved siden av kan du leke deg i pumptracken. Dette er et rulleanlegg for sykler, sparkesykkel eller skateboard der du pumper deg gjennom banen. En morsom aktivitet for store og små. Bak treningsapparatene er det også tilrettelagt for stisykling innover i skogen dersom du ønsker å utfordre deg selv i naturens omgivelse. Gressvik lokalsamfunnsutvalg har stått på og fått til lysløype i Gressvikmarka dersom du ønsker å ta en gåtur eller løpetur innover i skogen.

Hva med litt stisykling i Gressvikmarka i kombinasjon med en treningsøkt her? (Fredrikstad Aktivitetsråd)

Engelsviken

På Engelsviken har lokalsamfunnsutvalget i samarbeid med kommunen laget en lekeplass med tilhørende treningsapparater. Denne plassen kommer du til når du følger Flåtavikveien inn fra hovedveien. Det er også mulighet for enkel løkke-fotball på småmål.

– Om du følger veien videre ned til Flåtavika, møter du en flott strandplass med krakker og hinderløype med mulighet for å fiske eller bade. Det går å låne bygdesykler dersom du ønsker å se mer av Engelsviken – og de helt gratis å låne, forteller Marianne Storm.

Manstad

Mellom Lervik If og skolen har idrettsklubben fått satt opp ulike parkour-elementer som kan benyttes til trening. Ved siden av er det laget hinderløype til barn med mange ulike hinder. Nylig ble også pumptracken klar, så her er det mulighet for både ball- og rulle-aktivitet.

– Om du ønsker en opplevelsestur går det å prøve en av kommunens 52 lufteturer. Tur uke 4 går gjennom Manstad og byr på opplevelser i distriktet.

Hinderløypa ved Manstad er artig for store og små. Og ikke langt unna lokker Lervik med belønning som badestrand og godsaker fra Fjord Bakehouse. (Fredrikstad Aktivitetsråd)

Østsiden

Begby

Fra Begby og inn til lysløypa har Begby lokalsamfunnsutvalg fått satt opp flere fine og brukervennlige apparater. Det ligger ved vannbassenget dersom du er lokalkjent. Dersom du ikke er lokalkjent, så kan du starte ved Begbys IF sitt klubbhus og følge lysløypa et stykke innover.

– En treningstur i marka kombinert med aktivitetsøkt på treningsparken letter både kropp og sinn.

Verksbyen

Ved Verksbyen og Capjon park bygger Arca Nova et parkanlegg på totalt 118 mål. Dette ligger ved Sorgenfridammen. Området er bygd i to soner slik at det er lagt opp til at flere aldersgrupper kan benytte seg av plassen. Det ene området er et treningsareal for voksne. Her finns det QR-koder til å vise ulike øvelser. I den andre sonen er det lekeapparat og hinderbane for barn. Med Sorgenfridammen ved siden av er dette en vakker plass for fysisk aktivitet.

– Nærmere skolen er det også en gruslagt pumptrack for deg som ønsker litt fart på sykkelen.

Treningspark i Verksbyen, Fredrikstad. (Fredrikstad Aktivitetsråd)

Borge ungdomsskole

I skolegården til skolen fins det mange ulike elementer som passer for trening. Skolen har også en skate-bowl og en 6-hulls frisbeegolf bane. Denne plassen er åpen for alle utenom skoletiden.

---

Lurt å ha med

Klær etter vær

Gode sko

Antibak-servietter

Solfaktor

Drikkeflaske

---

Følg Demokraten på Facebook og Instagram!