Fenomenet «Barbenheimer» tar av: – Jenter er flinkere til å utvide horisonten

Hvem: Jørgen Søderberg Jansen

Hva: Kinosjef på Fredrikstad Kino

Hvorfor: Filmene Barbie og Oppenheimer, kalt «Barbenheimer», gir fulle saler, både i Fredrikstad og ellers i landet.

For den uinnvidde: Hva er Barbenheimer?

– Hehe. Det er sånn at man nesten begynner å lure på om det er én film, men det er jo to. Noen filmer ligner på hverandre iblant, det gjør ikke disse to. Det er kanskje derfor folk synes det er gøy at man slår det sammen. Det er som ertesuppe og sukkerspinn. Det de har til felles er at de hadde premiere samme dag. Det har liksom vært en kamp mellom Barbie og Oppenheimer. Det lages en haug av morsomme memes, folk har klipt sammen trailere og brukt AI og alt mulig. Fryktelig mye morsomt! Mange har tatt utfordringen og sett begge to. Mange som har sett begge ville vanligvis bare sett den ene, og ikke den andre. Det er fullstendig ulogisk, men veldig gøy.

Nesten 4000 så en av de to i åpningshelga. Hva er det med disse filmene som lokker folk til kinoene?

– Hypen er én ting, men man kommer bare så langt med det. Det er to veldig forskjellige filmer, men det er også veldig gode filmer. Oppenheimer vil nok få flere Oscars enn Barbie, men begge har fått gode anmeldelser. Oppenheimer har et sterkt lag av skuespillere, der både Cillian Murphy og Robert Downey Jr. gjør sine beste roller hittil. Christopher Nolan er jo også en regissør mange er fan av. Barbie er en film som er uforskammet rosa, og legger ikke skjul på det. Men det er også en intelligent komedie, som både gjør litt narr av, òg heier på Barbie. Rosa, feminisme og girl power på en gang.

Film-Barbenheimer – Som ertesuppe og sukkerspinn, sier kinosjef Jørgen Søderberg Jansen om «Barbenheimer». (Warner Bros Pictures/Universal Pictures via AP/AP)

Barbie-teamet har angivelig brukt opp all rosamaling i hele verden, og har med andre ord satsa hardt på markedsføring. Team Oppenheimer, de valgte bare samme premieredato, liksom? Veldig Kenergy!

– Det er en tredjepart i denne slåsskampen her også, som heter Mission Impossible. Tom Cruise og Christopher Nolan... altså jeg kjenner dem jo ikke personlig, men de er nesten i en bitter strid. Begge vil gjerne vises i imax-salene. Nolan har vært BFF med imax bestandig, og er nærmest gift med dem. Så har de krangla litt om å ikke ligge for nærme hverandre på premieredatoen. Så kommer Barbie i tillegg oppå der igjen. Barbie og Oppenheimer blir litt som Beatles og Rolling Stones. Det er en fight som begge vinner, og begge tjener på hypen. Skal vi se Barbie eller Oppenheimer? Eller begge? Uansett hva du velger, går du på kino. Hadde vi bare vist Barbie, ville det enten blitt den eller å sitte hjemme. Så det er gøy!

Hvis du måtte velge en av dem, hvem ville du sett på nytt?

– Da blir det nok Oppenheimer. Det er mer jeg trenger å få med meg en gang til. Ikke at den er vanskelig, som Nolans forrige film Tenet, der man måtte sitte med excel-ark og flytskjema for å skjønne noe. Men det er mange detaljer å plukke opp andre gangen. Det er det jo med Barbie og, for så vidt, som jo er full av referanser. Også må jeg si noe om kjønnsfordelingen i salen. Det er vel ikke flest gutter på Barbie, men det er noen der og. Det er flere jenter som går og ser Oppenheimer i tillegg, enn gutter som ser Barbie også. Det ser vi generelt, at jentene er flinkere til å utvide horisonten. De går og ser skrekkfilmer, science fiction, fantasy og action også. Gutta holder seg til guttefilm. Jentene forsyner seg av hele bordet.

Så kule er vi, nemlig! Hva gjør deg lykkelig?

– Åh! Det er sånne spørsmål det er lett å stille, men vanskelig å svare på. Hva pleier folk å svare da, jobb eller privat?

Si privat, da!

– Sommer i Fredrikstad, sitte ute i sola et eller annet sted på konsert eller festival, legge mobilen i lomma og bare nyte musikken. Enten det er Arnehagen eller Månen eller på Hvaler!

Hvilken TV-serie er best akkurat nå?

– Hmm, jeg er mellom serier nå, men for en liten stund siden så jeg Kids in Crime. Om man ikke har fått med seg den, er det noe man bør. Vi må jo være litt storsinnet, og se på livet i byen ved siden av også.

Hva liker du best ved deg selv?

– Folk som lager sånne spørsmål burde måtte svare på dem sjøl! Men jeg er flink til å ikke gi opp. For noen år siden rykka FFK ned, atter en gang. Da var Facebook full av sinte folk som visste hvordan man dreiv fotball. Jeg lagde et Facebook-arrangement for en opprykksfest året etter. Det tok tre år istedenfor ett. Men det er som med John McClane i «Die Hard». Han reiser seg alltid opp igjen. Enten det gjelder å rive bygninger eller rykke opp, man må bare fortsette.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Fra gammelt av er det Spiderman som er den store helten, men vet ikke om jeg ville hatt hans krefter nødvendigvis. Heller ikke Wolverines. Men å fly kunne vært gøy. Det er det ultimate helt tilbake fra Supermann.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Nei, jeg kan for eksempel gå over gata her og ta en milkshake. Det er alltid bra!

Hvem ville du helst sittet fast i heisen med?

– For noen år siden svarte alle Donald Trump, men den er brukt opp. Det er kanskje for dumt å svare en heisoperatør?

Nei, det er gøy!

– Da tar vi det.

