Stella Zwart: - Jeg vil bli som mamma og pappa

14 år skulle det gå, før fansen fikk sin vilje: En treer i filmserien Lange Flate Ballær. Torsdag kveld var det duket for stor premierefest i Fredrikstad, i forbindelse med førpremieren på filmen Lange Flate Ballær 3. Som de andre filmene, har også denne filmen fått et stjernedryss: Samantha Fox, prinsesse Märtha Louise, Stian Staysman Thorbjørnsen, Harald Rønneberg, Ulrikke Brandstorp og Grace Bullen er blant navnene på rollelisten.

Men den indre kjernen, Fredrikstad-kællane, er de samme i oppfølgeren til Lange Flate Ballær 2. Og det er også lille Mie, datteren til Petter Jørgensen i filmen.

Minner om Mie

Skjønt, lille Mie, som bare var to år gammel da filmen kom ut i 2008, er ikke så liten lenger. Nå har hun blitt en tøff, ung dame.

– Du var jo for ung til å huske innspillingen av de to første filmene. Men hva slags forhold har du til dem?

– Å, de er bare gode minner! Lange Flate ballær husker jeg at jeg var en sånn god film å se med vennene, og på Hankø pleide vi å sette opp utekino med pledd og prosjektor, også så vi på Lange Flate Ballær der. Det har alltid vært gøy å se meg selv som liten småjente i første og andre, så det er bare gode minner, sier Stella Zwart til Demokraten.

– Da jeg intervjuet pappa Harald i fjor høst, sa han at du liker deg bak kameraet og at du ønsker å jobbe som regissør. Betyr det at du ikke vil følge sporet som skuespiller?

– Jeg har ikke noe imot å være foran kameraet, jeg synes det er kjempegøy! Men jeg synes det er veldig, veldig moro å være bak kameraet også, og å lage historier og filme det. Så alt om produksjon av film, er jeg med på.

– Du slekter litt på pappa?

– Ja, det er det da. Det er ikke sånn at jeg ikke vil være skuespiller, men jeg har lyst til å være regissør også.

– Du har gode minner fra Hankø-somrene. Men hva er ditt forhold til Fredrikstad?

– Det er en sommerby for meg, når vi er på Hankø er det alltid koselig å komme inn til Fredrikstad og besøke bestemor, og gå på kafé og kose seg, og i Gamlebyen, og alt.

[ Bussjåfør Arne blir filmstjerne ]

Stolt datter

Stellas rolle i filmen, Mie, har – som seg hør og bør – også blitt fjorten år eldre siden Lange Flate Ballær 2. I filmen får Mie en sentral rolle som sjåfør. Og selv om det er noen filmtriks og en stuntsjåfør involvert, har Stella Zwart fått sine timer bak rattet.

– Ja, det blir litt bilkjøring, for Mie er veldig glad i å kjøre bil, sier hun til konferansieren som intervjuet mange av gjestene på Rådhus-trappa i forbindelse med premieren.

Om å være på premieren nå som det har gått så mange år, sier hun at det er aller mest rart fordi hun kom fra Los Angeles i natt, og har sovet lite.

– Så jeg er litt sånn halvvåken. Jeg sov ikke så mange timer og har vært våken siden klokka fire, så jeg har to hjerneceller. Men det er ikke sånn at jeg legger meg i kveld, for å si det sånn, så vi skal bare skyve gjennom, lovet hun Fredrikstad-folket.

Til slutt utdypet hun litt rundt ambisjonene innen film-faget.

– Jeg har lyst til å bli filmregissør. Det blir vanskelig å toppe dette, men det er så gøy å ha en mamma og pappa som er så kreative. Jeg har lært så mye av de og jeg har lyst til å bli akkurat som dem.

[ Se den nye traileren på Lange Flate Ballær 3 ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen