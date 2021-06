At politikerne i Fredrikstad ønsket Tall Ships Races tilbake, ble klart allerede i fjor. Etter en utsettelse av signeringen for å følge smittesituasjonen, kunne nå endelig penn settes til papir ved møllehjulet på Isegran.

– Det er jo en formalitet, men likevel en viktig milepæl. Nå har folk noe å se fram til, sier Jon-Ivar Nygård.

Det blir den fjerde gangen Fredrikstad er vertshavn for Tall Ships Races. Første gang var i 2005.

– Første runden fikk vi ikke med alle, men nå er det unison applaus, sier ordføreren.

[ I kjølvannet av Tall Ships Races ]

Per nå det planlagt å bruke 11 millioner fra kommunekassa på arrangementet i 2023.

Med å signere var også Ole-Henrik Holås Pettersen, konstituert direktør for kultur, miljø- og byutvikling i Fredrikstad kommune. Han og ordføreren er enige om at Tall Ships Races og Fredrikstad kler hverandre.

– Det understøtter byens identitet, og bærer historien videre. Det er få steder som kan tilby et så kompakt arrangement, med skutene midt i bybildet. Det skaper gode opplevelser for de som bor i byen, så dette har ikke bare attraksjonsverdi, understreker Pettersen.

Internasjonalt fellesskap for unge

Forrige gang byen fikk skutebesøk, i 2019, var Denise Saniei (20) en av medseilerne på den tyske skuta Johann Smidt. Hun forteller at det er en opplevelse man husker for resten av livet.

Denise Saniei (20) vil aldri glemme dagene hun var medseiler på den tyske skuta Johann Smidt i 2019. (Ylva Lie Bjerke)

– Det var et så godt samhold, og en fantastisk måte å møte folk på.

Om hun selv skal bli med neste gang, vet hun ikke, men hun oppfordrer unge mellom 15-25 til å melde seg som medseilere.

– Man glemmer dekning og sosiale medier. Den snapstreaken står ikke i veien for at man drar, for å si det sånn, ler hun.

Saniei har jobbet med sosiale medier i forbindelse med Tall Ships Races, og laget videodagbok fra turen med Johann Smidt. Den tidligere prosjektlederen Ingar Guttormsen mener det har vært viktig for å få med de unge, som jo er en av Tall Ships Races sine mål.

[ Sjøspeiderne om The Tall Ships' Races-seilasen: – En fantastisk opplevelse ]

– Det er et inkluderende og internasjonalt arrangement for de unge medseilerne. Mange tar noen livsvalg etter en sånn tur.

Nå gir den tidligere TSR-generalen stafettpinnen videre, og stillingen som prosjektleder lyses ut om kort tid. Han synes det er fint at noen andre skal få lov til å ta på seg det han kaller det ærefulle oppdrag. Og en ny prosjektleder har lyse tider i møte.

– En publikumsundersøkelse vi hadde, viste at det nærmest er et krav om å få Tall Ships Races tilbake, sier Guttormsen.

Ingar Guttormsen gir stafettpinnen videre til en ny TSR-prosjektleder med glede. (Ylva Lie Bjerke)