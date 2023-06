Samlet Norges musikalske fremtid

Hele denne uka har unge, lovende artistspirer fått prøve seg på musikerlivet under veiledning av profesjonelle musikere og artister, skriver arrangøren i en pressemelding. For tiende år arrangeres LOUD bandleir for jenter, transungdom og ikke-binære.

Den ble startet som en reaksjon på manglende likestilling på norske festivalscener for ti år siden.

– Vi så den samme debatten rundt mangelen på kvinnelige musikere hver sommer, men ingen gjorde noe med det, forteller Sofie Søndervik Sæther, som var med å starte prosjektet og er leder for program i JM Norway.

– En øyeåpner

Hun og kollegaene ville skape den møteplassen de selv manglet da de var unge musikere. Ti år senere er virkeligheten en annen. ­

– Deltakerne som kommer på leir nå tar det som en selvfølge at jenter ikke bare skal stå bak mikrofonen, men like gjerne hamre løs på trommesettet eller styre lyd. Gjennom leiruka får deltakerne blant annet prøve seg på ulike instrumenter, låtskriving, lage bandnavn, ta bandbilder og trykke T-skjorter med bandlogoer.

For Maximilian Leversund-Ulstein på 16 år har leiren vært en øyeåpner.

– Jeg har funnet ut at jeg faktisk klarer å skrive låter og spille nye instrumenter på null komma niks. Det hjelper at programmet ikke bare handler om å prestere, nye vennskap og kreative samarbeid er minst like viktig. ­LOUD har gitt meg masse selvtillit og jeg har vært meg selv her mer enn noen andre plasser, sier Maximilian.

Utfordrer status quo

Selv om Norge har et rikt musikkliv, er det en alvorlig mangel på inkludering og mangfold, ifølge programdirektøren i JM Norway.

– Vi har altfor få artister som utfordrer mennene på scenen, og altfor lite rom for kreativitet og eksperimentering. Hvor er Norges svar på Kae Tempest, en artist som utfordrer konvensjonene og gir stemme til de som ofte blir oversett? Spør Sæther retorisk.

Hun mener at vi trenger både flere kvinner på scenen, og artister som tør å bryte med det etablerte og utfordre publikum til å tenke nytt.

– Vi trenger artister som gir stemme til de som sjelden blir hørt, og som tør å ta opp kontroversielle temaer. Dessverre er det altfor få slike artister i norsk musikkliv, og det gjør vi noe med i LOUD, fastslår hun.

