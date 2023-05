Det er en stund siden undertegnede observerte større spilleglede fra scenen og entusiasme fra publikum på gulvet, og det er umulig ikke å se for seg at denne kvelden ville ha rullet en sekser på terningen - i alle fall i følge de om lag to hundre oppmøtte på Tungsten Aften.

Gikk du glipp av kvelden? Fortvil ikke! Under kan du bla i et stort bildegalleri fra metalens festkveld i Plankebyen.

We the Faded spilte sin debutkonsert lørdag.

