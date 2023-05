Arrangerer helsvart kveld til støtte for undergrunnen

Camelio ble startet for ti år siden, og har sluppet tre album – det siste kom i april og er titulert #Åjævlig. Fredrik William Aas (34), Martin Edvind Strømnes (31), Joachim Hellsten (33) og Magnus Ekholt (31) forteller at bandet startet som en trio i 2013. Da de mistet bassisten sin fem år senere, fant de både en bassist og en gitarist, og ble brått fire mann.

– Jeg fant ut at det var for krevende å synge sånn som jeg ville, og samtidig spille gitar, forteller vokalist Fredrik William, som startet bandet etter å ha prøvd å satse på musikken i noen år.

– Det var en periode jeg pendlet både til Vestfold og Lillestrøm. Men de prosjektene jeg var med på, ble ikke noe av. Så da ville jeg heller starte noe her hjemme.

Etter litt leting, kontaktet han trommis Joachim, som nettopp hadde kommet hjem fra kristelig folkehøyskole.

– Jeg kunne ikke spille så mye da vi begynte, men det gikk raskt oppover, husker Joachim.

#Åjævli ble spilt inn under koronaen. – Mange tror det er photoshop, men det er det ikke, forteller Camelio om bildet på albumcoveret, som ble tatt ved å bygge opp sofaen med masse paller ute i Djupeklo. (Camelio)

Skriker på norsk

Det er ikke før vi begynner å mimre, at det går opp for dem at de faktisk har tiårsjubileum i år.

– Å jævlig, utbryter de, og avslører at det ikke er tilfeldig at tredjeplata, som ble spilt inn under lockdown i koronapandemien, dels på Lisleby samfunnshus og dels hjemme hos Martin, har fått det navnet.

– Det er noe vi sier hele tiden, en frase som kan både være positiv og negativ. “Bestemor er død”. “Å jævlig”. Eller “jeg har fått kjæreste”. “Å, jævlig!” Det kommer an på tonefallet, hvordan man sier det, forteller Martin.

Uttrykket ble til en emneknagg under en Europa-turné for noen år siden.

– Det er litt som curva på Polsk. Vi fant ut at vi måtte ha et curva på norsk også.

Også i februar var bandet på tur, denne gangen til åtte venues i Latvia, Litauen, Tsjekkia, Bulgaria og Tyskland, hvorav kun de tre første ble noe av på grunn av sykdom. Likevel ga det mersmak.

– Låtene våre er jo på norsk, likevel kom det masse folk, det var moshpits og synkronisert headbanging. Noen hadde beina mer i lufta enn på bakken. Skikkelig liv, så det var fett, sier Fredrik William.

Camelio etter den første gigen i Riga 17. februar i år. Det ga mersmak, og de planlegger en ny Europa-tur. (Privat)

[ En protest mot vindrikkende blackmetalhuer ]

Fans fra hele verden

Selv om gutta i Camelio gjerne kunne sett for seg å bli det neste Metallica, er det også realister.

– Det er ikke noe mål for oss å slå gjennom som populærmusikk. Til det, er sjangeren vår for snever. Det ikke det som er viktigst for oss. Så lenge vi kan drive med det vi vil, og få spille musikk, lage album og holde konserter, er vi veldig fornøyde. Musikken er grunnen til at vi driver med dette, det er ikke for å tjene grunker, sier Joachim.

– Det er for å sette et fottrykk etter oss. Og alle som starter band har jo som mål å komme lenger enn ut av øvingslokalet.

Likevel synes de det er artig når de blir spilt på utenlandsk radio, og får tilsendt klipp av programledere som snakker språk de ikke kan, før de annonserer Camelio og hvilken låt de skal spille.

– Når vi sjekka på Spotify hvor folk lytter til oss, ser vi at det er Oslo, Litauen, Kasakhstan, USA, Tyskland og Nord-Irland. Det er rart å tenke på at en eller annen person nede på et sted som Kasakhstan sitter og hører på oss, på Camelio. Hvordan fant dem fram til oss? Det er helt sprøtt å tenke på, sier Martin.

– Den siste konserten i 2018, i Leipzig, var det tre personer som hadde kommet fra Spania, som så oss. Altså de sto foran, og sang med på tekstene, når det er på norsk. Det var veldig gøy.

– Du blir kanskje ikke rik på grunker, men du blir rik på opplevelser og du skaper noe, sier Fredrik William.

– Bygge bruer, treffe folk og spelle musikk. Det er det som er fett. Vi gjør det for applausen, supplerer Joachim.

Balder Andersen er tatoveringskunstneren som har laget ryggtatoveringen til gitarist Martin Edvind Strømnes. Lørdag kommer han til Båthuset Scene, så du kan ta tatovering samtidig med at du er på konsert. (Gry Catinka Wold)

[ EP-debuterer med hyllest til Fredrikstad ]

Booker etter egen smak

Når de nå arrangerer Tungsten Aften for andre gang, er det for å blåse liv i metalscenen i plankebyen.

– Det er for å få den lokale metalscenen tilbake i Fredrikstad. Bortsett fra sånne om Månefestivalen som har klart å dra med seg noen metalband, er det ingen som booker metalband lenger.

Joachim husker hvordan det var, da Månefestivalen ble arrangert på FMV.

– Da de hadde booka 1349 og Taake. Jeg husker det var dritskummelt å dra ned på FMV og høre dundringen mellom Værste-hallene. Bortsett fra det, kan jeg ikke erindre at det har vært noen ordentlig metal-fest. Bortsett fra på St. Croix hvor de noen ganger har tatt med seg et par-tre band, sier Joachim.

– Men man kan ikke kalle det festival når det er i kommunal regi, sånn sett.

Hvorfor den lokale metal-scenen har blitt borte, er de ikke helt sikre på.

– Vi ser jo at det finnes band, og de kommer jo. Det er derfor vi drar i gang dette, for å gi lokale band muligheten til å stå på scenen igjen.

– Også er det den musikken vi liker, som vi booker. Vi liker å gjøre det litt variert, at det er ikke kun black metal eller death. I år er det alt fra thrash til stoner til oss, som er en liten munnfull vi også, sier Marius.

Ambisjonen er å gjøre Tungsten Aften til et arrangement som fyller Båthuset Scene med publikum og undergrunnsband. (Gry Catinka Wold)

---

Tungsten Aften 2023

Dato: 13. mai 2023

Dørene åpnes: 18:00

Adresse: Båthuset Scene, Verkstedveien 12, Kråkerøy

Konsertstart: Fra klokken 19.00

ID 20 år

Band: Camelio | Under The Oak | Grand Atomic | We the Faded

Special guest: Tidferd tattoo

Båthusetscene.no

---

– Vi blir kanskje ikke rike på grunker, men vi blir rike på opplevelser, sier Camelio, som uansett betrakter metalbandet som et langtidsprosjekt. (Gry Catinka Wold)

---

Disse spiller

Camelio

Camelio er et band fra Fredrikstad som spiller black/stoner metal skreket på norsk. De har et aggressivt utrykk som omhandler kampen i oss selv, og utfordringene med å holde seg i live. Bandet ble startet av Fredrik William Aas og Joachim Hellstone i 2013. De ble utvidet til en kvartett da Martin Edvind Strømnes og Magnus Ekholt ble med i bandet 2018. Etter å ha vært support for Paul Speckmanns “Master” på europaturne i 2018, rettet Camelio seg mot hjemlandet. De kom med albumet “Luftslottets Kollaps” sent februar 2020. Iløpet av pandemien fikk de spilt noen sitte- og online-konserter. I 2023 er de aktuelle med nytt materiale etter første selvstendige turné i Europa. Lydbildet har utviklet seg med tiden og bandet har fått et mer solid og teknisk lydbilde.

Under the Oak

Under the Oak ble unnfanget for noen år siden nå, i pre-pandemiske tider. Til å begynne med handlet det bare om gode venner som kom sammen for å hylle speed og thrash metal røttene sine, og de så for seg at de var et tribute band til denne æraen. De øvde inn viser fra blant andre Exodus, Testament, Flotsam & Jetsam, og Candlemass helt til de hadde et respektabelt sett. Det ble noen konserter med bare cover-låter, men etter hvert som de holdt på begynte thrash-riffene å dukke opp. Plutselig hadde de egne låter, som de også begynte å farge live-settet med. Dette resulterte i albumet Ripped up by the roots (2020) og oppfølgeren Rattus Norvegicus (2022).

Grand Atomic

Grand Atomic har siden 2016 spilt høy, seig og blytung stonerrock. De er inspirert av klassiske band i samme sjanger som Electric Wizard, Black Sabbath, Dozer, Elder, Sleep og andre, men setter helt klart sitt eget moderne preg på tolkningen av sjangeren.

We The Faded

We The Faded er et metalband fra Østfold, Norge som spiller moderne metal ved å blande catchy riff, melodisk sang og tunge breakdowns, og med dette baner de vei for alle lyttere! Bandet hadde sin oppstart i 2022 og har jobbet hele året med å lage musikk før utgivelsene startet i Februar 2023 som ga ut første singel «Crisis Mode».

---