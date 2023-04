EP-debuterer med hyllest til Fredrikstad

– Tja, hva spiller vi æ? Norsk poprock?

Ola Nødtveidt gliser til resten av guttene i bandet Blomsterøya, ved enden av gangbrua som forener Kråkerøy og Fredrikstad sentrum.

– Jeg sier norsk rockpop jeg, ler Henrik P. Hauge.

Gjengen på fem, alle et sted i tjueårene, spiller alle i “et par-tre band”. Midt under pandemien fant de ut at de burde spille i enda ett, og litt sånn tilfeldig ble Blomsterøya til. Oppkalt etter to av medlemmenes hjemsted, Kråkerøy. De tre andre medlemmene er fra Sarpsborg.

– Men det trenger du ikke skrive, fleiper de.

Gamledager og kjærlige trakter

14. april slapp de sin aller første singel, «Sene kvelder». Den er både melankolsk og peppet opp med nåtids-glede på samme tid.

– Jeg skrev låta da jeg en dag skjønte at jeg plutselig hadde blitt voksen. Den handler om det å ta den ølen på brygga og le av gamledager. Nå er jo ikke gamledager så lenge siden for oss, men det føles jo likevel lenge siden man var ungdom, forteller Nødtveidt.

I tillegg, innrømmer han, er låta et reint ut Fredrikstad-frieri.

– Vi har bakt inn Fredrikstad som bare det. Vi håper å bli godtatt i egen by først, så kan vi ta resten etter hvert, sier Nødtveidt.

EP og release-konsert

«Sene netter» er en av fire låter man også får høre på bandet EP, som kommer 28. april. Det skal de feire med konsert på St.Croix-huset 13. mai.

– Vi gleder oss veldig, sier Hauge.

– Hvilke forventninger har dere?

– Vi har ingen forventninger, bare håp, ler Nødtveidt, og legger til at absolutt alle som vil kan komme.

Til å varme opp for seg har de den lokale artisten Emil Northcreek, kjent fra både Marching Forest og El Cartel. Kanskje burde det vært omvendt, skrattler guttene.

– Men publikum får urpremiere på låter, også låner vi litt fra andre. Det blir bra, sier de blidt.

