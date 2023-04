RadiOrakel dekker Grl Pwr: – Veldig viktig arrangement

21.–22. april går Grl Pwr-festivalen av stabelen igjen, og i år er det ikke bare på scenen det kommer tilreisende. Fra Oslo kommer både radiOrakel, og Altså magasin, for å dekke arrangementet.

RadiOrakel er verdens eldste kvinneradio, og har siden 1982 produsert eksperimentell journalistikk, nyskapende komikk og gravende hørespill; alt med en skeiv vinkling.

– Vi synes dette, og alle sånne type arrangementer er viktig. Vi jobber hele tiden for en mer inkluderende mediehverdag, og det reflekteres i at andelen kvinnelige bidragsytere er større på vår medieflate enn det man kan si at den er på de store medieplattformene, sier ansvarlig redaktør i radiOrakel Hanne Rye Hanssen.

Minst halvparten damer

Grl Pwr-festivalen i Fredrikstad har utmerket seg med en helt tydelig profil, der det kun skal være kvinnelige musikere. RadiOrakel har også en helt tydelig profil, innenfor inkludering.

– Vi skal ha 50 prosent kvinnelige reportere, journalister, og medlemmer, og også femti prosent kvinnelig representasjon på musikkflaten. Det er et minimum, og vi oppfordrer alle journalister og de som setter opp spillelistene, til å legge seg over det, der det er mulig, sier Rye Hanssen.

– Vi er en queer-feministisk organisasjon, og mener det er viktig å drive med inkludering i form av journalistikken vi holder på med. Og det er viktig at de interseksjonelle minoritetene også blir hørt, at de får en arena innen media og musikk, for det mangler gjerne hos de større medietilbyderne.

Hvite menn i toppen

Hun synes også Grl Pwr er viktig fordi vi ser at det som representeres i musikklivet, speiles i media.

– På konsertplakater og så videre over det ganske land, er det en overrepresentasjon av mannlige musikere. Gjerne hvite, streite, mannlige musikere. Vi ser at kvinner er noe representert, men om du er minoritetskvinne er det enda dårligere, og hvis du i tillegg er en interseksjonell minoritet, at du har flere ting mot deg som legning eller minoritetskjønn, at du på en eller annen måte skiller deg fra majoriteten, så kan det virke som at sjansen for å bli booket er lavere enn hvis du er mann, og spesielt hvit mann.

– Gamle tankesett gjør det vanskelig for kvinner i musikkbransjen?

– Det er mange hvite menn i toppen. Og problemene starter gjerne på toppen og beveger seg nedover. Det er lett å booke seg selv, for å si det sånn. Og gå for den musikken du selv hører på, det du er vant til selv. Personlig smak spiller inn hos dem som har mulighet for å påvirke trendene, sier Rye Hanssen.

10 prosent kvinner

Ideen til Grl Pwr-festivalen kom da festivalsjef Sara Jeanine Heidenstrøm jobbet med rapportering til Tono, Norske konsertarrangører og kulturhusene.

– I et av skjemaene skulle vi rapportere hvor mange kvinner som hadde stått på byens scener i 2021. Det var pinlig få. Jeg husker ikke eksakte tall, men vi snakker om 10 prosent kanskje. Det var ekstremt lite, har hun uttalt til Dagsavisen Demokraten tidligere.

At ikke flere festivaler jobber mer målrettet med å balansere innholdet sitt, tror Ryen Hanssen i radiOrakel handler om vilje.

– Mange festivaler og scener jobber aktivt med å motvirke problemet, men folk blir gjerne ikke utsatt for andre typer musikk eller andre former for musikere, enn det det gjerne omgir seg med. Det handler om vilje. En del folk sier de booker det som er bra, men vi ser jo at en del store festivaler som går inn for en bedre fordeling på artistlista si, ikke har problemer med å få booket det inn. Det viser arbeidet til Sara Jeanine også, innboksen hennes renner over av musikere som vil spille, sier Rye Hanssen, som sammen med resten av medlemmene i radiOrakel synes arbeidet Heidenstrøm gjør er så viktig, at nå skal de reise ned til Fredrikstad og lage sendinger fra festivalen.

– Hva kan vi vente oss i radiosendingene fra Grl Pwr?

– Målet er at vi må prøve å lage noen radiosendinger fra selve festivalen, også vil vi høre hvordan det oppleves for de som deltar, både på scenen, bak scenen innen teknikk og crew, og selvsagt publikum, og hvilke tanker man gjør seg på en sånn arena. Så skal vi også gjøre litt vanlig innhold. Få inn noen bandintervjuer og anmeldelser, hvis det er relevant. Vi har ikke spikret agendaen for hva innholdet blir nøyaktig, men vi skal være der begge dager, forsikrer hun.

