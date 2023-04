Tar steget inn i rånernes verden med Staysman

– Siste kveld er en låt om å leve som om det er dine siste minutter på jorda. Det er en låt jeg håper kan bidra til å løfte stemningen på fest og ellers. Kanskje spesielt når man har litt vanskelig for å huske at livet alltid er verdt å feire, sier Sandra Lyng i en pressemelding.

For nesten 20 år siden ble hun superpopulær over natten, da hun var en av deltakerne som kom aller lengst i andre sesong av Idol i 2004.

Var et sirkus

I et intervju med Dagsavisen tidligere i år, fortalte hun at hun følte hun måtte spille en rolle på scenen.

– Jeg fikk ikke tid til å bli kjent med meg selv. Jeg ble puttet inn i det sirkuset her da jeg var seksten. Jeg hørte på alle andre, fordi jeg tenkte de visste best. De hadde meninger om hva jeg burde si, hva jeg burde veie. Hva slags musikk jeg burde lage. Til slutt visste jeg ikke hvem jeg var, sa Lyng da.

Siden har hun imidlertid fått rom til å gjøre det hun selv vil, og spesielt det sårbare er det hun har ønsket å få vise frem. Nå har hun en instagramkonto hvor hun fokuserer mye på mental helse, og kaller seg en indre styrketrener.

– Jeg er så himla inspirert av evnen til å finne glede, latter og moro til tross for at livet ikke alltid er lett. Men det er også en feiring av 15-åringen i meg. Hun som jobba på Esso’n og sneik seg ut av vinduet for å bli med å råne i Volvo 240, forteller Lyng.

Med kjent duo

Låta «Siste kveld» ble skrevet av Sandra Lyng og låtskriverduoen Tobago, som består av Jim Bergsted og Helge Moen.

De har skrevet låter for blant annet Alan Walker, Kiiara, Tungevaag, Victoria Nadine, Torine og Hanne Mjøen.

Fra start var de enige om at låten trengte en gjesteartist, og det ble til slutt liten tvil om at dette må bli Stian Thorbjørnsen, Fredrikstads store, og kanskje største, sønn.

Låta blir sluppet fredag 21. april.

---

Sandra Lyng

Født 18. april 1987, i Mosjøen.

Artist og indre styrketrener.

Deltok i andre sesong av Idol i 2004. Hun kom på fjerdeplass.

Gitt ut seks barnebøker om enhjørningen Corny, som har følelsene utenpå kroppen.

I tillegg til albumet Døgnvill (2005) og EP-en LA-Files (2014), har hun gitt ut 30 singler.

---

