Idol-Oda er nå MGP-Oda, med mål om å bli Eurovision-Oda

– Det var veldig deilig, og jeg følte meg på en måte hjemme. Jeg er jo vant til å ha nerver der, så det er deilig å kjenne bygget og følelsen det gir å stå på den scenen, sier Gondrosen til Dagsavisen Demokraten etter å ha vært gjennom sin første test i H3 Arena i MGP-sammenheng.

Fredrikstad-artisten er nemlig godt kjent med lokalene på Fornebu fra deltakelsen sin i Idol 2020, der hun tok seg helt til finalen og til slutt endte på tredjeplass.

– At det ikke blir noe publikum er jeg også vant til fra Idol, så jeg er trygg på den biten. Men det blir sikkert litt nerver likevel, når man vet at det er live, utdyper Gondrosen.

Kontrollert stress

Lørdag er hun en av fire artister som kjemper om finalebillett i den tredje MGP-delfinalen, med låta «Hammer of Thor». 25-åringen innrømmer gjerne at det er mye følelser i sving når en mulighet til å representere Norge i Eurovision Song Contest (ESC) i Torino i mai ligger i potten.

– Jeg har vært veldig opp og ned med tanke på nerver, og ganske stressa for hvordan det skulle gå på den første lydprøven. Hva om det ikke hadde funka? Men jeg føler det satt godt, har overskudd og kontroll, så det var veldig deilig å få en sånn dag. Nå skal jeg bare prøve å slappe av, senke skuldrene og spare stemmen så godt jeg kan.

MELODI GRAND PRIX 2022 Slik presenterte Gondrosen seg under artistslippet for MGP 2022 10. januar. (Julia Marie Naglestad/NRK)

Emosjonelt ble det også da det ble hennes tur til å prøve seg fram på scenen torsdag, og hun fikk høre den karakteristiske mørke stemmen som introduserer alle artistene og låtene.

– Det var skikkelig kult! Da jeg sto klar backstage og hørte den si «Oda Gondrosen med Hammer of Thor», tok jeg meg selv i å tenke «shit, jeg er faktisk i MGP!». Dette har alltid vært en drøm for meg, men man vet jo aldri om det vil gå i oppfyllelse. Nå har det gjort det, og jeg vil bare kose meg mest mulig.

[ Sirkus-Tuva vil frigjøre kvinnekroppen – helst fra en seilskute ]

Ny og norrøn

Sangen hun skal framføre ble til under en MGP-skrivecamp i sommer, og er skrevet av artisten selv sammen med Morten Franck, Elsa Søllesvik, Torgeir Ryssevik. Som tittelen antyder, har både tekst og melodi et tydelig mytisk preg.

– Vi ville skrive en nordisk låt som bygger på folketoner, med bruk av fele og fløyte. Man skal jo representere landet sitt hvis man går videre til Eurovision, og så fant vi fort ut at norrøn mytologi var noe som kunne treffe bredere enn bare her i Norge. Det favner egentlig hele Norden, og folketoner er også populært nedover i Europa, forteller Gondrosen.

Jeg er stolt av å komme fra en by som virkelig støtter opp om folk som vil følge drømmene sine. — Oda Gondrosen

Lydbildet i «Hammer of Thor» er ganske annerledes fra det som har kommet fra Gondrosen tidligere, og hun erkjenner at hun neppe ville sluppet den som en singel utenfor MGP-bobla. Samtidig kan den ha bidratt til å peke ut en ny retning for den videre karrieren hennes.

– Jeg har blitt veldig glad i denne låta, og har stor tro på den. Den er jo lagd med MGP i tankene, og trenger et skikkelig sceneshow, fastslår hun.

– Mens vi skrev den, åpnet det seg på mange måter en ny verden for meg. Tidligere har jeg vært veldig pop-Oda, men etter dette skal jeg nok gjøre litt mindre av det jeg har gjort før. Det blir nok mer en blanding av litt folketoner og mystikk, med bitte litt pop, legger hun til.

[ Odas første egenskrevne låt ble til på 20 minutter: – Måtte vente til det lå noen ekte følelser i bånn ]

MELODI GRAND PRIX 2022 Gondrosen kjemper mot 20 andre artister eller grupper om seieren i MGP 2022, og muligheten til å representere Norge i Eurovision Song Contest. (Julia Marie Naglestad/NRK)

Gjensyn med Bølla

Konkurrentene hennes i delfinalen er Sturla og låta «Skår i hjerte», Vilde som skal framføre «Titans» og Mari Bølla med sin «Your Loss». Sistnevnte gikk seirende ut av Idol-finalen i 2020, og er sånn sett en artist Gondrosen kjenner godt.

– Det er en sterk delfinale, med et veldig høyt nivå på alle deltakerne. Uansett hvem jeg møter til duell, må jeg gi absolutt alt, og jeg skal i alle fall ikke spare på kruttet. Det blir også litt gøy om jeg skal opp mot Mari igjen. Kanskje kan jeg håpe på en revansje, sier hun med et smil.

– Hvis det ikke skulle gå veien på lørdag, får jeg jo en ny mulighet i sistesjansen. Men det hadde vært deilig å klare det på første forsøk!

[ Da storbyen senket pulsen, måtte også Humle ut for å puste (+) ]

Frir til patriotismen

Derfor har hun også en særskilt håpefull bønn til befolkningen i hjembyen om å løfte henne videre nok en gang, slik de var en sterk bidragsyter til sist hun var på TV-skjermen i en musikkonkurranse.

– Jeg håper jo selvfølgelig at Fredrikstad-folket har lyst til å sende meg til finalen. De var veldig flinke til å stemme meg fram under Idol, og jeg er stolt av å komme fra en by som virkelig støtter opp om folk som vil følge drømmene sine. Det er en stor patriotisk ånd i Fredrikstad – uansett om det gjelder musikk, sport eller andre kulturformer, roser Gondrosen.

Men uansett utfall av MGP-deltakelsen, er hun glad for å ha fått sjansen til å vise seg fram i et slikt utstillingsvindu.

– Mitt håp er at den gjør meg mer synlig – at flere folk legger merke til navnet mitt og liker meg som artist. Med flere fans som vil høre mer av musikken min, blir det også enklere å leve av drømmen, avslutter Gondrosen.

[ Fredrikstadguttane byr opp Dagrun til tango for tre (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen