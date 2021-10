Utfordrer unge i Viken til å (for)fatte seg i korthet

– Legenden skal ha det til at Ernest Hemingway en gang ble spurt om han kunne skrive en hel fortelling på bare seks ord. Han skrev: «For sale: Baby shoes, Never Worn.», skriver Viken fylkeskommune om prosjektet på egne nettsider.

Nå har Viken fylkesbibliotek og UKM Viken gått sammen om et prosjekt der de utfordrer unge i fylket til å gjøre det samme.

– Vi ønsker å la unge få dele tanker og kreativitet gjennom å skrive tekster og få dem publisert, men også å dele dem med hverandre. Rett og slett ta pulsen på de unge i Viken, sier rådgiver Gunnar Vilberg ved Viken fylkesbibliotek til Dagsavisen Demokraten.

Rett på nett

Kriteriene for å delta i prosjektet og konkurransen er at må man være under 25 år, og bosatt i Viken. Man må også oppgi kontaktinformasjon, men kan velge at novellen skal publiseres anonymt eller under et forfatteralias. Alle de svært korte fortellingene blir lest gjennom, før de blir fortløpende postet på prosjektets egen nettside.

– Ideen er jo ikke ny, men baserer seg på denne legenden om Hemingway. Så har fenomenet blitt utforsket videre, og det finnes blant annet flere egne nettsteder for seksordsnoveller i USA.

– I gamle Akershus hadde vi et lignende prosjekt i de videregående skolene, der vi samlet inn tekster fra ulike skoleklasser og det endte opp i en bokutgivelse. Dette hadde vi lyst til å videreføre i Viken, gjennom å samle inn bredt fra unge mellom 13 og 25 år, og legge novellene ut på nett, forteller Vilberg.

Nærmest ufiltrert

Gunnar Vilberg, rådgiver ved Viken fylkesbibliotek. (Privat)

Hittil har det kommet inn rundt 200 noveller, fra omtrent halvparten av kommunene i fylket. Vilberg forteller at de regner med å få inn mange flere, når de blant annet involverer skolebibliotekene for å spre ordet.

Blant bidragene som allerede har kommet inn, er tekster som «Giftering funnet utenfor rådhuset lørdag kveld.» og «Spillet ble virkelig. Ett liv igjen.»

– Jeg syns det er kjempegøy å lese disse novellene – det er både poetiske, morsomme og ettertenksomme tekster – veldig mye bra. Vi redigerer i veldig liten grad det som kommer inn, gjør bare en kort redaksjonell utsjekk for å passe på at det ikke er støtende innhold, men ønsker å filtrere minst mulig, sier Vilberg.

– Så man trenger ikke være Hemingway for å kunne delta?

– På ingen måte. Dette er helt terskelløst, så det er bare å slå seg løs med hele spennet i det å uttrykke seg.

Kan bli teater

Prosjektet har også hentet inn forfatter og slampoet Fredrik Høyer fra Drammen til å utarbeide et minikurs om hvordan man skriver en seksordsnovelle. I tillegg bidrar kjente navn som artist og låtskriver Daniel Kvammen, Valkyrien Allstars-frontfigur Tuva Syvertsen og forfatter og dramatiker Harald Rosenløw Eeg med inspirerende tips.

Mot slutten av november vil det kåres en vinner gjennom ren trekning, alt man trenger å gjøre er å sende inn sitt bidrag innen 22. november. Prosjektet vil deretter fortsette utover vinteren og våren med nye trekninger og skriveutfordringer.

– Da vil det kanskje også komme mer konkrete oppgaver der man skal skrive om et tema, for eksempel kjærlighet eller miljø og klima, og da kan det også hende det settes ned en jury for å plukke ut vinnerne. I tillegg kan det bli aktuelt å få dramalinjer ved skolene til å lag oppsetninger basert på novellene, og kanskje også en ny bokutgivelse, avslutter Vilberg.

