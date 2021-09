CC Cowboys med hyllest til Gamlebyen

CC Cowboys er klar med ny låt 8. oktober. Denne gang er det nok en godlåt som setter stemningen og umulig etterlater humøret upåvirket. Det skriver plateselskapet Drabant music i en pressemelding.

«Gamlebyen» handler om sterke relasjoner til et bestemt sted - der hvor man kommer fra, vokste opp eller bare har en sterk tilknytning.

– Mange har sine «jordbærsteder» som har stor plass i hjertene våre. Gamlebyen er et slikt sted. Det er en bydel og et landemerke vi er meget stolte av i Fredrikstad, så stolte at vi synes den fortjener en sang, sier Magnus Grønneberg.

