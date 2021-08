Inviterer til familiedag til inntekt for Varmestua

– I år skal vi være på Flesketorget, så vi får ikke plass til hoppeslott, ler Hanne Nordli, kommunikasjonssjef i Blå Kors.

Hun lover likevel mye moro for barna når BlåMarked arrangeres for fjerde gang lørdag 21. august. Både ansiktsmaling, besøk av klovner og gjengen fra Hakkebakkeskogen og lykkehjul med gode sjanser for premier står på programmet.

– Og salg av lodd, vafler og kaffe. Det blir en dag for barna, sier Nordli.

Det blir også en dag hvor man kan være med å støtte opp om gode prosjekter. Inntektene de får inn denne dagen, er øremerket to lokale prosjekter. Det ene er en oppgradering av bakgården til Varmestua. Det andre er nytt lekeapparat på Krise- og incestsenteret.

– Bakgården på Varmestua er selve hjertet, mye av det sosiale foregår der. Nå er det mye grå vegger og asfalt, så vi ønsker å gjøre det hyggeligere for gjestene våre. Lyslenker i taket, ei bålpanne til når det blir mørkere ute, flere krakker og kanskje et seil til å ha over, forteller Jorid Bertelsen, som er virksomhetsleder for Varmestua og Plankebyen Frivilligsentral.

---

Blå Kors Fredrikstads virksomheter

Kulåssenteret (Sarpsborg)

Stiftelsen Blå Kors

Barnas Stasjon

Steg for Steg, rehabiliteringstilbud

Krise- og incestsenteret

Ilaveien Bosenter

Varmestua

Jobbkonsulentene

Seiersborg Videregående Skole

---

Både Bertelsen og Nordli synes det er fint å samle inn penger til noe konkret. Da får de også vist folk i byen hva de gjør, og hvor mange steder de er involvert. I Fredrikstad har Blå Kors åtte virksomheter, deriblant Barnas Stasjon og rehabiliteringstilbudet Steg for Steg.

– Vi er stolte av den jobben vi gjør, sier Bertelsen.

De oppfordrer folk i Fredrikstad til å ta turen bortom markedet, og roser samtidig både innbyggerne og næringslivet her.

– Folk i Fredrikstad er flinke til å gi både tid og gaver. Det er både vi og gjestene takknemlige for, sier Varmestualeder Bertelsen.

– Og vi er helt avhengig av støtte fra næringslivet, som har gitt fine premier til markedet, roser Nordli, og fortsetter:

– Lørdag er en fin dag til å ta seg en tur ut. Håper mange vil komme en tur, det er fine prosjekter å støtte.

Markedet holdes fra 11.00 til 15.00, lørdag 21. august. Klokken 12.00 kommer gjengen fra Hakkebakkeskogen.

---

Fakta om Blå Kors Fredrikstad

Etablert som forening i Fredrikstad i 1907, etter å ha blitt offisielt stiftet i Norge i 1906 av prest og bymisjonær Ole Theodor Moe.

Ideell organisasjon. Eier og driver ni virksomheter, hvorav én ligger i Sarpsborg.

160 ansatte og over 200 frivillige.

Jobber med å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet av rus, gjennom behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, arbeidstrening, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger.

---