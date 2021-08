Feirer skolestart med gratis moro for barn og unge på Hvaler

– Nå syns vi det er veldig fint at vi kan ha den her, og markere litt den nye skolen vi også, med det nye Hvaler-samfunnet som det på sett og vis blir, forteller kultursjef Thomas Holmen Olsen i Hvaler kommune til Dagsavisen Demokraten.

Både fredag og lørdag skal parkeringsplassen utenfor Hvalerhallen fylles med underholdning for barn og unge, der den første kvelden har eldre barn og ungdom som målgruppe.

– Vi håper å få til litt åpen scene, at de som har lyst til å synge eller noe annet, kan gjøre det i løpet av kvelden. Når det har blitt mørkt nok, avslutter vi med en utendørs kinovsining. Samtidg går karusellene og hoppeslottene, vi setter opp et par bålpanner vi fyrer i og lager litt miljø her, sier Holmen Olsen.

[ Første skoledag på splitter ny Hvaler-skole (+) ]

Klovn og magiker

Dagen derpå blir aktiviteten mer rettet mot hele familien, og Elin Oktavia Bankerød fra Kjeller’n Fritidsklubb kan røpe at det er noe for enhver smak på menyen.

– Lørdag er den store festivaldagen, vi holder på fra 12 til 18, med forskjellige aktivitetsgrupper man kan være med på. Lære litt om teater og sang, dans, og filming med mobilen. Så blir det litt underholdning med klovnen Bonzo, tryllekunstner Sander og Ove Rocketroll, forteller hun.

– Vi avslutter med det teateret som var på Skjærhalden i sommer, Mesterdetektiv Granquist og Løvemysteriet, som flyttes til scenen her, legger Bankerød og Holmen Olsen til.

[ Amines kamp for åpenhet: – Jenter må ikke skrike nei ]

Har sendt nabovarsel

I år er arrangementet for første gang flyttet til hallen på Asmaløy, rett ved den nye barne- og ungdomsskolen, etter at de to første utgavene av festivalen ble arrangert ved henholdsvis Åttekanten og Floren skoler.

– Tanken da vi startet opp var at dette skulle være en festival som bruker hele Hvaler, der vi varierer på hvor vi er. Så får vi se hva som skjer framover, i og med at de to andre skolene blir lagt ned. Blir det arealer der, kan det hende vi vurderer det, hvis ikke er det ganske naturlig at vi er her etter hvert. Idrettshallen er jo også under vårt ansvarsområde, så skulle det bli dårlig vær er det lett å fortsatt gjennomføre, sier kultursjefen.

– Nå er det god værmelding for denne helgen, så vi satser på at det skal gå fint utendørs, for det er litt av målsettingen. Vi har vært ute med nabovarsler til hele boligfeltet rundt her, om at det blir litt lyd på fredag og lørdag, smiler han.

[ Vellykket vandreaksjon på Hvaler: – Fikk bare én finger i år ]

Rekrutteringsarena

Et annet mål med todagersfesten for barn og unge er å friste flere til å ta del i kommunens fritidstilbud også resten av året.

– Det er en gratisfestival for både å gi litt aktivitet og glede i starten etter ferien, og samtidig kunne reklamere litt for en del av de kulturtilbudene vi har. Derfor er en del av aktivitetene man kan være med på Kulturskole-rettet, eller knyttet til fritidsklubben og besøkssenteret. Vi kobler på alt vi driver med, utdyper Holmen Olsen.

På sikt håper de også å involvere flere unge i planleggingen og utviklingen av festivalen.

– Vi startet festivalen med å bruke barne- og ungdomsrådet til å fortelle oss hva man ønsker, og så har vi justert det litt etter hvert, sett litt hva som har fungert de tidligere årene. Målet er å etter hvert få til enda mer ungdomsmedvirkning, at fritidsklubben er mer koblet på og at vi får med oss noen unge voksne som det ikke er så lenge siden var ungdom, og som kan være med og hjelpe oss forme det litt mer, avslutter han.

[ Menighetsbladet som ville være noe mer – nå leses det av «alle» (+) ]