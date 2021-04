Yngve Hågensen knytter neven for bandet Hagle – som hyller arbeidsfolk i sin 1. mai-klare låt

Det kan komme godt med når arbeidernes dag på nytt må feires i stor grad digitalt på grunn av koronapandemien.

– Alle kjenner en som er arbeidskar. Det er en slags hyllest til vanlige arbeidsfolk. Det er ingen andre norske raplåter med dette som tema, som jeg kan huske. Låten er litt inspirert av foreldrene våre, og det er kult å ha med Yngve Hågensen: Han er et ikon, men også kul og blir med på utradisjonelle ting, sier André Jensen, produsenten og rapperen som er drivkraften bak den syv måneder gamle duoen Hagle.

– Og så bor Haagensen i Østfold, sier Olav Tokerud, bonden som er den andre halvparten og det virkelige bygdealibiet – ikke minst «fordi han liker gamle biler».

Knyttet neven

De to møtte den gamle LO-kjempen, i dag 82 år og pensjonist, passende nok utenfor gamle Viking gummivarefabrikk i Askim – én gang en hjørnestensbedrift.

Og ikke bare er Haagensen å se i musikkvideoen til «Ærbeskær», men han holdt også en appell for anledningen – i en video som blir å se 1. mai på bandets YouTube-kanal.

– 1. mai forteller oss en historie, 130 år tilbake, da Norge var Europas nest fattigste land etter Irland. Nød, sult og fattigdom dominerte landet. Verden over er det mange som sulter i dag, verden over er det behov for en 1. mai og en visjon om fremtid, fred, frihet, likeverd og rettferdighet, sier Yngve Hågensen blant annet i appellen – og knytter neven på karakteristisk vis før han legger til at også kultur er en viktig del av både 1. mai og hverdagene ellers.

Inspirert av fans på TikTok

Hagle-gutta forteller at bandet har fått mye oppmerksomhet på TikTok. De la merke til at mange av fansen brukte musikken deres til videoer av at de jobbet – enten det var når de la gulv eller satt i traktoren.

– Da kom ideen til «Ærbeskær». Det er gøy å skrive om hverdagslivet. Kult tema å skrive om. Vi liker litt gubbete temaer, ler Jensen og Tokerud, som rappet fargene og stilen til Felleskjøpet til Hagle-logoen.

De to vokste opp sammen i Mysen, der Jensen «tvang» den to år eldre Tokerud til å begynne med rap allerede da de var i tenårene. Men først for syv måneder siden bestemte de seg for å gjøre det «på ordentlig». Da bragte de folkemusikk og country inn i musikklandskapet. Og det gikk veien:

De to første singlene som Hagle slapp, «Traktor» og «Født til å ragge» ble plukket rett opp av NRK til den mye omtalte andresesongen av «Rådebank». Nå har duoen fem låter på topplisten til Spotify, over 10 millioner strømminger og var å se på Spellemann-showet tidligere denne måneden.

Later ikke som

Olav Tokerud sier at flere av låtene deres har vært inspirert av lokale uttrykk fra Østfold.

– «Ærbeskær» er et slikt et, og tidligere har vi hatt «Ærmen i kærmen» og «Det årnær sæ». De som hører på, kan kjenne seg igjen i tekstene våre, som handler om gamle biler og små steder og livet på bygda, sier han til NTB.

– Noe av det som har funket bra med Hagle, er at vi har kunnskap innen forskjellige felt. Rap er jo mest urbane sjangeren i utgangspunktet, sier André Jensen, som i sin tid flyttet til Oslo og har jobbet med rapartister der. Blant annet var han med på å produsere «Sommerkroppen» for Mads Hansen. Bonden som ble igjen, Tokerud, legger til:

– Vi har referansene til bygdekulturen, heller enn å late som vi er fra Østkanten i Oslo. Denne blandingen har gjort at det skiller seg ut. Det er en nisje som er blitt større enn folk trodde.

Samantha Fox-drøm

Hagle har sørget for å være i godt selskap når de først satset på tampen av 2020:

Tuva Syvertsen har spilt med på en låt, og på den nye arbeiderhyllesten trår Ila Auto-medlemmene Kay Arne Sulutvedt og Mathias Hilmar Iversen til på henholdsvis banjo og gitar. Å høre har også vært Almir Meskovic på trekkspill, Hilde Fjerdingøy på torader og Mari Skeie Ljones på fele.

– Drømmen vår er å prøve å bli Norges nest største rapgruppe etter Karpe, og å jobbe med krefter som Odd Nordstoga og Samantha Fox. Hun bor jo i Østfold, på Hvaler, sier de håpefullt om det som kan bli et tiltrengt kvinnelige innslag, noe som kan passe godt med bygdetemaet der menn sitter alene igjen på landet.

Tidligere gjester om bord på låtene har ofte vært menn som Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Trygve Slagsvold Vedum, som begge dukker opp i gammel bil i musikkvideoen til ferske «Bøgda»

Egen bondeopprørlåt

Nå har Hagle fått anledning til å trekke frem en gruppe arbeidere som har mye på hjertet om dagen og som står bandet nær, nemlig bonden.

Aksjonen #bondeopprør21 ruller over landet i disse dager og får full backing fra Hagle:

– En av lederne for bondeopprøret kontaktet oss for noen dager siden og spurte om vi ville bidra med noe til kampanjen deres. Det ville vi selvfølgelig! Så nå har vi skrevet en egen versjon av låten til støtte for dem. Jeg er odelsgutt sjøl og veit hvor mye dårligere økonomi det har blitt i å drive gårdsbruk de siste tredve åra, uttaler Olav Tokerud.

