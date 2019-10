– Her har vi en ballkjole som er kjøpt i Roma, på en av de mest fasjonable kjolebutikkene der. Den er brukt på slottet i kronprinsparets bryllup av den første kvinnelige Sysselmannen på Svalbard, Ann-Kristin Olsen, forteller daglig leder Solveig Egeland i Håpets katedral mens hun gir Demokraten en omvisning i den fargerike massen av kjoler som fyller kontorene deres på Phønixbrygga.

Nylig lanserte de kampanjen «Håp i en kjole», en ny inngang til folkefinansieringen – eller «kjolefinansiering», som Egeland kaller det – av den tverreligiøse flytende katedralen som skal sette søkelys på den omfattende forsøplingen av verdenshavene.

– Det er veldig mange som ber om penger til gode formål, og hvis man skal gi til alt man syns er bra, blir man ganske blakk til slutt. Her kan folk i stedet få lov til å donere noe de selv eier, sier hun om hvordan kampanjeideen ble unnfanget.

Solveig Egeland viser stolt fram ballkjolen som ble båret av Norges første kvinnelige politimester og første kvinnelige Sysselmann på Svalbard, Ann-Kristin Olsen, under kronprinsparets bryllup på slottet.

Fra moderne til vintage – alt er lov

Derfor inviterer de nå kvinner til å gi bort kjoler i alle fasonger, og til alle bruksområder. Det eneste kriteriet er at plagget skal ha en historie.

– Det trenger ikke være noe voldsomt, men en kjole som man kanskje er litt glad i, og har lyst til å gi til nettopp dette prosjektet fordi de liker Håpets katedral, og syns det er viktig at vi jobber mot forurensing av naturen og havet. Hittil har vi fått inn alt fra helt moderne kjoler, til vintage som er kjøpt i New York for 50 år siden, sier Egeland smilende.

– Vi utfordrer folk til å gi bunader også, brudekjoler, dåpskjoler og andre spesielle ting. Alle typer kjoler er velkommen, legger hun til.

Hun anslår at de allerede har mottatt flere hundre donasjoner.

– Da vi var i Göteborg nylig, fikk vi med noen derfra også. Det er en egen gjeng der, som samler inn til oss, så det sprer seg veldig fort.

Alle de donerte kjolene har sin egen historie.

Kjendis-drahjelp

Flere kjente navn har også kastet seg med på initiativet deres – blant annet illustratør og barnebokforfatter Lisa Aisato, som syns det var et enkelt valg å takke ja.

– Vi som bor på Hvaler ser hvor mye søppel som flyter i havet bare her ute, og jeg tenker at det er viktig å sette søkelys på problemene rundt marin forsøpling. Håpets katedral er et flott prosjekt som bidrar til det, fastslår hun.

Kjolen hun har donert ble opprinnelig kjøpt inn til utdrikningslaget for skuespiller Mariann Hole, en av Aisatos beste venner.

– Det var et fint utdrikningslag, ikke et sånt hvor man går opp og ned Karl Johan, presiserer hun lattermildt.

– Kjolen er i 50-tallsstil med prikker, og jeg syns den er veldig fin og hadde egentlig litt lyst til å beholde selv. Men så tenkte jeg at den kan passe fint til mange andre også, legger Aisato til.

Også tidligere journalist og programleder Toppen Bech og komiker Lisa Tønne har kommet med bidrag.

– Helen Bøksle har gitt tre kjoler og utfordret sine musikervenner, og Monica Isakstuen skal gi og utfordre sine forfattervenner, så nå strømmer det på med kjoler derfra, utdyper Solveig Egeland og kollega Siw Amina Bech.

– Vi er helt overrasket over hvor positive folk er, alle vi har spurt har sagt ja. Hvis vi hadde gått enda hardere ut, tror jeg vi ville fått inn enda mer, men det går litt av seg selv. Det er tydelig at det er veldig gøy for kvinner å gi en kjole til dette formålet.

Forfatter og illustatør Lisa Aisato er blant de kjente navnene som har donert kjoler til kampanjen. FOTO: Mimsy Møller

– Kan glede andre

Ved siden av å skaffe finansiering til ferdigstillelsen av katedralen, har kampanjen også ytterligere ett solidarisk element.

«Håp i en kjole» har nemlig etablert et samarbeid med Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Blåkors, Kulturdråpen og frivillighetssentralen.

– Vi kommer til å selge gavekort, og gjerne også til menn, som ønsker å støtte prosjektet vårt gjennom å gi en kjole til en ukjent kvinne. Det er en fin tanke at man kan gi noen som kanskje ikke har råd til å kjøpe seg en fin kjole, muligheten til å pynte seg.

– Det er nok av oss som har mange kjoler, så egentlig er det litt deilig å få ryddet i skapet og gi de til et godt formål, samtidig som noen andre kan få glede av dem, sier Egeland.

Siw Amina Bech og Solveig Egeland bærer kjolene de få metrene fra Håpets katedral-kontoret til biblioteket, der de skal stilles ut fram til salgs- og auksjonsarrangementet 9. november.

Avsluttes med kjolefest

Lørdag 9. november skal kampanjen rundes av med storstilt utsalg i Fredrikstad biblioteks aula.

– Da blir det mannekengoppvisning, og de aller fineste og mest spesielle kjolene auksjoneres bort til høystbydende. Her vil det også bli mulighet til å legge inn bud via nettet, sier Egeland.

Som en oppkjøring til denne kjolefesten, har biblioteket en egen utstilling av flere av kjolene og relaterte bøker, som var på plass allerede torsdag denne uka. Der kan interesserte få en sniktitt på noe av det som kommer for salg, og samtidig donere ytterligere plagg til kampanjen.

Drømmer om Obama

Egeland trekker i tillegg fram at lokalt næringsliv har vist stor velvilje.

– Flere av butikkene i byen støtter oss – Ferner Jacobsen, Ceci, Fretex og Lykke for å nevne noen – alle vi har spurt der også, har sagt ja. Der kan du også levere en kjole, sier Egeland.

Nå er hun spent på det endelige resultatet av kampanjen.

– Det blir morsomt å se, og dette er en annen måte å både få inn mer penger, men også spre budskapet om hva Håpets katedral er. Dette er enda en arena for å snakke om det vi jobber med – å bygge en katedral for havet, for alle religioner.

Og hvis stuntet blir en suksess lokalt, ønsker gjengen bak Håpets katedral å sikte enda høyere.

– Da ser vi for oss å utvide til å jobbe mer nasjonalt og internasjonalt fram mot en ny kampanje i forbindelse med kvinnedagen, 8. mars.

– Drømmen hadde vært å få en kjole fra Michelle Obama, som jo er en veldig engasjert kvinne i mange samfunnsspørsmål, avslutter Egeland.