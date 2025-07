Halland Johannessen med historisk plassering i Tour de France – Wout van Aert vant avslutningen

Johannessens plassering er den beste norske sammenlagtplassering i rittet noensinne. Jonas Wilmann hadde den forrige rekorden med 14.-plass i Tour de France i 1980.

– Det er en triumf. Det er et utrolig viktig resultat for norsk idrett og norsk sykkelsport, sa TV 2s kommentator Mads Kaggestad.

– Det er helt fantastisk. Det viser at Norge plutselig har noe annet enn bare ryttere som kan vinne etapper, fortsatte Dag Otto Lauritzen om Johannessen.

Uno-X-stjernen sikret også den beste norske plasseringen i et Grand Tour-ritt i historien. Andreas Leknessund (nummer åtte i Giro d'Italia i 2023) og Carl Fredrik Hagen (nummer åtte i Vuelta a España i 2019) delte på den forrige bestenoteringen.

Vant igjen

Den slovenske UAE-stjernen Tadej Pogacar har vist få svakhetstegn i Tour de France. For andre året på rad og fjerde gang totalt vant han verdens største sykkelritt.

Den danske Visma-rytteren Jonas Vingegaard var nærmeste utfordrer med 4.24 minutter opp til seierherren. Johannessen hadde 20.14 minutter opp til Pogacar.

Løypeprofilen for avslutningsetappen ble endret til årets ritt for å skape mer underholdningsverdi. Det var en flat løype fra Mantes-la-Ville til Paris Champs-Elysees på 132,3 kilometer.

Masse nedbør

De siste fem milene skulle sykkeleliten opp brustein og smale gater til stigningen Montmarte tre ganger.

Grunnet utfordrende regnvær valgte arrangøren imidlertid å endre i planene og stoppet sammendragskampen med 50,3 kilometer igjen av etappen.

Dermed handlet det kun om å komme seg til mål for sammenlagtkanonene.

De siste milene var preget av et skikkelig regnvær i den franske hovedstaden. Det dannet seg et seksmannsbrudd med under to mil igjen. Van Aert rykket fra den siste gangen opp Montmarte og kjørte alene i mål.

Tadej Pogacar og resten av sykkelfeltet under avslutningsetappen i Tour de France. Thibault Camus / AP / NTB