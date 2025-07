Utenriksministeren avviser at tostatsløsningen er en illusjon

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) holder fast ved at verdenssamfunnet må arbeide for en tostatsløsning, selv om Israel nekter å gi slipp på okkuperte områder og motsetter seg opprettelse av en palestinsk stat. Tor Erik Schrøder / NTB

Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle mener illusjonen om en palestinsk nasjonalstat for lengst er knust og kaller ideen om en tostatsløsning en «politisk livsløgn».

I en kommentar i søndagens avis etterlyste er han ærlighet om dette fra utenriksministerens side, og han minnet om at Espen Barth Eide alt for elleve år siden reiste tvil om tostatsløsningen.

– Selv illusjonen om en palestinsk nasjonalstat er knust. Både israelere og palestinere har da også sluttet å tro på den, skriver Stanghelle. Eide er uenig.

– Jeg mener at tostatsløsningen er mer aktuell enn noensinne, sier han til NTB.

– Fortsatte å tenke

Mandag deltar Eide på en stor Palestina-konferanse i New York, som rett nok boikottes av Israel og deres fremste allierte, USA. En framtidig palestinsk stat er tema for konferansen.

– Det er riktig at jeg og flere av oss rundt 2013 spurte oss selv om vi var på feil spor, og om vi i stedet burde tenke én stat for to folk, et demokratisk Israel med palestinske og jødiske israelere sammen, sier Eide.

– Det stemmer at jeg tenkte de tankene, men jeg har fortsatt å tenke, legger han til.

– Tilnærmet umulig

– Etter alt som har skjedd siden, dialogen som har brutt sammen og all volden – både 7. oktober og de enorme lidelsene i Gaza som opprører en hel verden – så er sannsynligheten for at man får forståelse for å bygge en felles stat nå tilnærmet umulig, sier Eide.

– Da står man igjen med et uakseptabelt utfall, enten full fordrivelse av palestinerne, eller en stat med ulike rettigheter for innbyggerne. Dette kan ikke verdenssamfunnet godta, sier han.

Israel har siden oktober 2023 lagt store deler av Gazastripen i ruiner, og det er uklart hvilke framtidige planer de har for området. AP / NTB

Dersom Israel ønsker å forbli både jødisk og demokratisk, så må staten akseptere at det kommer en palestinsk stat, mener Eide, som minner om at dette også var utgangspunktet da FN i 1948 vedtok at det britiske mandatområdet Palestina skulle deles i to.

– Kan ikke aksepteres

– Resonnementet om at en palestinsk stat er umulig fordi Israel motsetter seg dette, innebærer at vi anerkjenner Israels rett til å bestemme over okkupert land, sier Eide.

En palestinsk aktivist går langs en vei rasert av israelske bulldosere i Tulkarem på den okkuperte Vestbredden. AP / NTB

– Det vil være like urimelig som å si at Russland har vetorett i områdene de okkuperer i Ukraina. Dette kan jo ikke aksepteres som et moralsk premiss, sier han.

– Den internasjonale domstolen (ICJ) har veldig tydelig slått fast, tydeligere enn noensinne, at den israelske okkupasjonen er ulovlig, sier Eide.

Anerkjennelse

President Emmanuel Macron varslet nylig at Frankrike, som første G7-land, vil anerkjenne Palestina i september.

147 av FNs 193 medlemsland, blant dem Norge, har anerkjent Palestina, og flere vurderer nå ifølge Eide å gjøre det samme.

– Jeg vet om flere europeiske land som helt seriøst vurderer å følge etter, men de får selv si hvem de er, sier Eide.

Det ligger viktig symbolsk solidaritet i at land anerkjenner Palestina, mener Stanghelle.

– Men den er realpolitisk verdiløs, mener han.

(NTB)