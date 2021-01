Helseministeren presenterte søndag kveld regjeringens nye tiltak for de 15 nye kommunene etter utbruddet av den britiske muterte koronavarianten i Nordre Follo.

– Tiltakene blir i stor grad lik tiltakene i de ti kommunene rundt Oslo, sa Høie.

Men noen forskjeller blir det likevel. Blant annet blir det gult nivå i grunnskoler og barnehager, og rødt nivå på videregående skoler. Kjøpesenter må holde stengt, men butikker, serveringssteder, bibliotek og tro- og livssynssamfunn får holde åpent.

Barn og ungdom under 20 år får også lov til å holde på med idrett og fritidsaktiviteter.

Tiltakene gjelder Drammen, Aurskog-Høland, Marker, Rakkestad, Skiptvedt, Lunner, Nittedal, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Bærum, Asker, Lier, Råde og Horten.

Dette er tiltakene:

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal stenges: Kjøpesentre (men ikke butikker), treningssentre, svømmehaller, badeanlegg, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller, museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Påbud om hjemmekontor

Skjenkestopp

Munnbind-plikt

Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates, men det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller fritidsaktiviteter for voksne som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Rødt nivå på videregående skole

Regjeringen anbefaler at universiteter, høyskoler og fagskoler skal undervisningen gjennomføres digitalt. Barnehage og grunnskole anbefales å fortsette på gult nivå.

Tiltakene skal i første omgang vare til 31. januar.

Drammen politistasjon stenger flere tjenester

Drammen politistasjon stenger publikumssentre for utstedelse av pass, samt forvaltning og utlending fra og med mandag for å slå ned koronasmitten.

Smitteutbruddet i Nordre Follo berører nå mange kommuner i Viken, skriver politiet i en pressemelding. Som et ledd i å slå ned smitten, velger de å stenge ned.

Stengingen vil foreløpig vare fra mandag 25. januar og inntil videre.

Man kan oppsøke politiet for å levere anmeldelser, innlevere våpen og i forbindelse med meldeplikt, men man må ringe på forhånd for å få avtalt oppmøtetid.

Dørene kan være lukket, med stasjonen er bemannet i åpningstiden, ifølge politiet.

Stoltenberg: – Det viktigste nå er å følge med på om smittetallene øker

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sier smittenedgangen etter nyttår gir en form på kontroll over mutantutbruddet. Men at det er uvisst om det er nok.

Stoltenberg mener det viktigste å følge med på i dagene framover er om smittetrykket generelt øker. Det har vært nedgående siden nyttår.

– Det betyr at det er en form for kontroll ute i samfunnet generelt, som beskytter oss også mot rask spredning mot dette viruset. Men vi er utrygge på om det er tilstrekkelig hvis det får et stort nok omfang, sier FHI-direktøren.

– Så det å få oversikt og sørge for at vi får nødvendig tid til å gjøre tiltak, det er helt avgjørende for hvordan strategien vil bli videre. Det viktigste er å fortsette å holde kontroll, sier hun.