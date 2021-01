Sykehuset varsler at timepasienter brått kan få utsettelse

Til nå er 74 smittetilfeller i Nordre Follo knyttet til fredagens utbrudd, og 17 av dem bekreftede tilfeller av det muterte viruset. Mandag venter Nordre Follo på mellom 250 og 300 nye prøvesvar, ifølge NTB.

Det ble som følge av utbruddet innført strengere smitteverntiltak og delvis nedstenging av ni nabokommuner.

– Fire av kommunene som er berørt er en del av vårt opptaksområde og vi må derfor ta ekstraordinære smittehensyn, sier sykehusdirektør Hege Gjessing i en pressemelding søndag kveld.

De fire kommunene er Moss, Vestby, Indre Østfold og Våler.

Prioriterer

De nye tiltakene som gjelder pasienter med oppsatt time, er følgende:

Planlagt behandling opprettholdes på et tilnærmet normalt nivå for pasienter bosatt i alle andre kommuner enn Nordre Follo. Men alle konsultasjoner som kan gjennomføres på telefon eller video vil bli gjennomført på den måten.

Timepasienter fra alle kommuner kan imidlertid få utsatt timen sin på kort varsel. Pasienter med oppsatt time i sykehuset bes være forberedt på å bli oppringt.

For pasienter bosatt i Nordre Follo kommune vil konsultasjoner bli gjennomført digitalt eller utsatt. Pasienter som vil kunne få en dårligere prognose uten utredning og behandling, som i tilfeller av kreft, skal likevel møte til avtalt time. Pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling samt føde, barn og unge vil også bli prioritert, opplyser Sykehuset Østfold.

Pasienter med bosted i Nordre Follo og de ni nabokommunene som fikk innført strengere smitteverntiltak, Enebakk, Ås, Moss, Vestby, Oslo, Indre Østfold, Nesodden, Frogn, og Våler, kan i tillegg bli bedt om å ta hurtigtest for koronasmitte.

– Vi ser med stort alvor på utbruddet. Den britiske virusmutasjonen er 40 til 70 prosent mer smittsom enn koronavirusvarianten vi allerede er kjent med. Regjeringens strategi er å stanse utbruddet, og det vil Sykehuset Østfold gjøre sitt for å bidra til, sier Hege Gjessing.

Øyeblikkelig hjelp går imidlertid som normalt for alle pasienter. De med bosted i de ti nevnte kommunene vil bli mottatt og behandlet som pasienter med mistenkt smitte. Det vil si at smittevernregimet for pasienter med koronasmitte vil bli fulgt fram til en negativ test eventuelt er klar.

– Uoversiktlig situasjon

I tillegg gjelder disse nye tiltakene:

Medarbeidere og studenter:

* Medarbeidere bosatt i Nordre Follo kommune må holde seg hjemme og følge nasjonale og kommunale råd. Unntak for kritisk personell vil bli vurdert individuelt.

* Medarbeidere bosatt i Oslo, Moss, Vestby, Nesodden, Frogn, Våler, Indre Østfold, Enebakk og Ås møter på jobb som normalt. Medarbeidere fra disse kommunene vil ha skjerpet krav til bruk av munnbind og det vurderes økt testing.

* Alle medarbeidere (uansett bostedskommune) som kan ha hjemmekontor skal ha hjemmekontor.

* Følg helsemyndighetenes råd og unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendig.

Besøkende og ledsagere:

* Besøksforbudet i sykehuset videreføres med unntakene for kritisk syke eller døende pasienter. Dette gjelder innbyggere i alle kommuner.

* Barn, unge og pasienter der det er helt nødvendig kan ha med én ledsager. Dette gjelder innbyggere i alle kommuner.

* Fødende fra Nordre Follo kommune kan ha med ledsager under fødsel, men ikke under barseloppholdet etter fødsel.

Sykehuset betegner situasjonen som fortsatt uoversiktlig og gjør oppmerksom at det kan komme nye endringer med kort varsel.

– I våre vurderinger har vi på den ene siden lagt vekt på risikoen med å få den muterte virusvarianten inn i sykehuset, og på den andre siden økt symptomtrykk og i verste fall prognosetap for pasienter som får utsatt time. Ved å omgjøre så mange konsultasjoner som mulig, fra fysisk oppmøte til telefon og video, er vi i stand til å ha gode smitteverntiltak rundt de pasienter som har fysisk oppmøte, sier sykehusdirektøren.

