Her er 17. mai-programmet for Fredrikstad

Morgenmusikk

06.45: Revelje på Torp – Torp Musikkorps

06.45: Revelje Gamlebyen – Kong Frederik IV`s Tambourafdeling af 1704 m/sivilafdeling

06.45-07.15: Morgenmusikk i Gamlebyen – Vaterland - Kong Frederik IV`s Tambourafdeling af 1704 m/sivilafdeling

06.45-07.30: Morgenrute: Gamlebyen – Vaterland – Kongsten - Kong Frederik IV`s Tambourafdeling af 1704 m/sivilafdeling

06.50: Revelje i Torsnes – Torsnes Brass

07.00: Revelje på Nylende – Hauge Musikkorps

07.00: Morgenmusikk i lokalmiljøet på Manstad – Onsö Musikforening

07.00: Revelje på Rolvsøy – Rolvsøy Skolekorps

07.00: Revelje Bedehusberget – Musikkforeningen «VIKEN»

07.00: Morgenmusikk på Krossnes – Jælpekorpset

07.15: Morgenrute Gressvik – Musikkforeningen «VIKEN»

07.30: Morgenrute Rådalsholtet Råkollveien – Hauge Musikkorps

08.00: Flaggheising i Gamlebyen – Forsvarets Pensjonistforening og Kong Frederik IV`s Tambourafdeling af 1704 m/sivilafdeling.

08.00: Revelje Manstad – Manstad Skolekorps

08.00: Morgenmusikk på Holmen – Lisleby Musikkorps

09.00: Morgenrute Nøkledypet via Bjørnebyveien til Smertu – Blomsterøya 17. mai korps

Koralmusikk

07.30: Domkirken – Frelsesarmèens Hornmusikk

07.30: Glemmen kirke – Lisleby Musikkorps

08.00: Østsiden kirke - Frelsesarmèens Hornmusikk

09.00: Østsiden Eldresenter: Koralmusikk - Frelsesarmèens Hornmusikk

Klokkespill fra Rådhustårnet

09.00: Det går et festtog (C.A. Næss)

12.00: Ja, vi elsker dette landet (R. Nordraak)

15.00: Norsk dans nr. 2 (E. Grieg)

18.00: 17. mai er vi så glad i (norsk folketone)

21.00: Gud signe vårt dyre fedreland (C.E.F. Weyse)

Arrangementer i sentrum

Gudeberg skole

09:00: Barnetog fra skolen – skolerute - Østre Fredrikstad skolekorps

16.00-18.00: Familiearrangement på skolen. Det blir salg av pølser, brus, kaffe og kaker. Det blir spennende leker for store og små. Elevene ved skolen vil stå for underholdningen.

Cicignon skole

14.00-16.00: Familiearrangement – salg av pølser/samoa, kaker og brus. Det vil være loddsalg og aktiviteter.



Ambjørnrød skole

09.15: Oppmøte i skolegården på Ambjørnrød skole – Fredrikstad Janitsjarskole/Fredrikstad Pikegarde

09.30: Barnetog fra Ambjørnrød skole, rundt på Ambjørnrødfeltet og tilbake til skolen.

10.05: Samling i skolegården - Fredrikstad Janitsjarskole/Fredrikstad Pikegarde. Korpset spiller og avslutter med Ja vi elsker. Velkommen ved konferansier. Appell ved elevrådsleder, elevinnslag.

16.00-18.00: Ettermiddagsarrangement

FAU ved Ambjørnrød skole er ansvarlig for ettermiddagens arrangement på skolen. Det blir mange forskjellige leker for store og små, også for foresatte. Ambjørnrød café etableres for dagen og det blir salg av kaffe, kaker, is, brus, pølser og popcorn. Det blir også loddsalg. Ambis Fritidsklubb vil være åpen til klokken 19.00. Ved dårlig vær bruker vi gymsalen og tilstøtende rom. Vi håper på godt vær og at dette igjen blir et hyggelig arrangement for både store og små!



Trosvik skole

08.00: Flaggheising – Trosvik Veterankorps/Krystallen Drill

09.30: Morgenarrangement – Trosvik Veterankorps

10.15: Morgensamling i skolegården

10.45: Barnetog med barn fra distriktets barnehager og elever fra Trosvik skole til Fjeldberg sykehjem - Trosvik Veterankorps/Krystallen Drill/Fredrikstad Janitsjarskole/Fredrikstad Pikegarde.

11.15: Elever på 4.-7.trinn transporteres med busser til Tollbodplassen for deltakelse i barnetoget i byen.

14.30-17.30: Familiearrangement i skolegården med tradisjonelle 17. mai‐leker, lotteri og salg av mat og drikke.



Nøkleby skole

09:30: Morgenarrangement på Nøkleby skole – Nøkleby skolekorps/Lisleby Musikkorps

10:00: Flaggtog til Glemmen sykehjem - Nøkleby skolekorps/Lisleby Musikkorps Østre Fredrikstad kirke

09:45: Bekransning v/Gudeberg skole, Dina Otilie Kristiansen. Musikk v/Kong Frederik IV`s Tambourafdeling af 1704.

10.00: Familiegudstjeneste v/sokneprest Linn Therese Jordheim Larsen



Domkirken

10.00-15.00: Kafe i Domkirkekjelleren

10.30-11.05: Gudstjeneste v/sokneprest Jon Alberg Ihlebæk



Frelsesarmeen Fredrikstad

Velkommen til 17. mai fest kl. 17.00, besøk av Lillian og Per Arne Pedersen.

Frelsesarmeen Fredrikstad, Farmannsgate 8.

Tollboden - barnetoget

11.45: Oppmøte

12.00: Saluttering v/Kong Frederik IV`s Tambourafdeling af 1704

12.00: GRATULERER MED DAGEN v/17. mai komiteens leder Camilla Sørensen Eidsvold.

Flaggheising – Citadelle Musica synger og Musikkforeningen «VIKEN».

Kongesangen og 2 vers av Ja vi elsker.

12.20: Barnetoget går fra Tollboden. Tollboden, Fergestedsveien, Ridehusgaten, Dronningensgate, JN Jacobsens gate, Nygaardsgata, Vibes gate, Bankbrygga, Dampskipsbrygga, Storgata, Hollender gata, Farmanns gate, Brochs gate.

Togorden for Barnetoget

1. Kong Frederik IV´s Tambourafdeling af 1704 m/sivilafdeling

2. Flaggborg v/ speiderne

3. Plankebyen Drill

4. Musikkforeningen «VIKEN» 150 år/Lisleby Musikkorps

5. 17. mai komiteen, Bystyret og Formannskapet

6. Fredrikstad Kommunes gjester fra Danmark og Sverige

7. Fredrikstad Pikegarde Veterandrill

8. Fredrikstad Janitsjarskole 5 år

9. Haugeåsen Ungdomsskole 50 år

10. Steinerskolen 40 år

11. Torp Musikkorps

12. Hauge Skole

13. Fredrikstad Internasjonale Skole

14. Nøkleby Skolekorps

15. Nøkleby Skole

16. Cicignon Barne- og Ungdomsskole

17. Fredrikstad Pikegarde

18. Borge Musikkorps

19. Borge Skole

20. Borge Ungdomsskole

21. Jælpekorpset

22. Ambjørnrød Skole

23. Kvernhuset Ungdomsskole

24. Krystallen Drill

25. Trosvik Veterankorps

26. Trara Skole

27. Trosvik Skole

28. Østre Fredrikstad Skolekorps

29. Children´s International School

30. Råkollen Skole

31. Rolvsøy Skolekorps

32. Rød Skole, Kråkerøy

33. Rødsmyra Skole

34. Kråkerøy Skolekorps

Familiearrangement i Kirkeparken

10.30: Starter salg av 17. mai meny i regi av Speiderrådet – med sitteplasser

11.15: Bekransning av statuen i Kirkeparken over de falne v/Haugeåsen ungdomsskole, Emma Sofie Steinsland

Ca. 13.30: Mannskoret Skiold – konsert på trappa til Blå Grotte

Ca. 14.00: Fredriksstad Mandssangerforening – konsert i Lykkebergparken. Tale for dagen v/Fylkesordfører Ole Haabeth.

Ca. 14.15: Torsnes Brass – Konsert i Paviljongen i Kirkeparken

10.00-15.00: St. Birgitta Katolske Kirke – Kafè i menighetssalen

Ca. 14.30: Fredrikstad Turnforening – Oppvisning i Borggården bak Rådhuset

Diverse arrangementer

08.45: Bjørneby bofellesskap – musikk v/Blomsterøya Musikkorps

11.00: Konsert i parken ved Cicignon – Borge Musikkorps

11.10: Fjeldberg Sykehjem – musikk m/Fredrikstad Janitsjarskole/Fredrikstad Pikegarde

14.00: Smedbakken sykehjem – musikk m/Lisleby Musikkorps

14.00: Glemmen Sykehjem – musikk m/Hauge Musikkorps

14.30: Gressvik Sykehjem – musikk m/Musikkforeningen «VIKEN»

14.30: Østsiden Sykehjem – musikk m/Torp Musikkorps

Tollboden, Folketoget

Folketoget, i samarbeid med russen.

15.15: Oppmøte

15.30: Avmarsj Tollbodplassen, Appeller og taler vil bli på Stortorvet etter togets slutt ca. kl. 16.30.



Appellanter

Tale ved Leder av 17. mai komiteen Camilla S. Eidsvold.

Tale ved Russepresident ved.Frederik II



Togrute

Ferjestedsvn – Phønixkrysset – Nygaardsgt – Kronprinsensgt – Kirkebrygga –

Tordenskioldsgt – Storgt. – avsluttes Stortorvet.



Togorden

1. Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704

2. 17.mai Komiteen

3. Krystallen Drill

4. Plankehaugen Supporterklubb 20 år

5. FFK (Fredrikstad Fotballklubb)

6. Skeiv Ungdom Østfold 5 år

7. Christianslund Taekwon-Do Klubb

8. Dansefabrikken

9. Elite Dance

10. Fredrikstad Bryteklubb Atlas

11. Fredrikstad Helsesportslag

12. Fredrikstad Idrettsforening

13. Fredrikstad kommune Demokratiguider valg 2019

14. Vindeleka Barne- og Ungdomsteater

15. Fredrikstad Kunstløpklubb

16. Fredrikstad Pikegarde

17. Fredrikstad Pride

18. Fredrikstad Skiklubb

19. Fredrikstad Tennisklubb

20. Fredrikstad Turnforening

21. Gressvik BMX

22. Kongstensvømmerne

23. Kulturhuset EKKO

24. Nedre Glomma Turnforening

25. Røde Kors Lokalforening

26. Plankebyen Drill

27. Stjernen Elite

28. Stjernen Ung

29. Russen (Fredrik II, Glemmen, Wang, Hans Nielsen Hauge og Akademiet)

Arrangementer i Borge

Begby skole

07.30-09.30: Kafè: Salg av rundstykker, pølser, vafler, kaffe og annen drikke.

07.45: Oppmøte utenfor gymsalen. Barna stiller opp klassevis

08.00 :Flaggheising. Nasjonalsangen. Taler

08.15: Barnetoget starter. Borge Musikkorps spiller

Togrute: Begby skole, Tyrihjellveien, Helneveien, Haldenveien, Smaragdveien,



Begby skole

15.30-18.00: Ettermiddagsarrangement ved Begby skole. Salg av mat. Leker. Underholdning ved 1.– 5. trinn



Borge skole

10.30: Frammøte i skolegården på Borge skole med ÅPEN FAU-kafé

10.45: Velkommen ved rektor, appell ved 7.trinn og nasjonalsangen

11.15: Avreise i busser til bytog for elever, lærere og klassekontakter

11.30: Frammøte på Tollbodplassen for oppstilling på angitt plass

12.00: Tale ved 17.mai komitéen og appell ved skoleelever

12.20: Avmarsj bytog

14.00: Retur i buss til Borge skole fra tildelt område etter endt flaggtog (v/Torvbyen)

14.00-17.00: Familiearrangement med kafé i skolegården på Borge skole.



Kjølberg skole

08.45: Samling i skolegården. Torp Musikkorps spiller. FAU-leder Ketil Karlsen ønsker velkommen. Tale for dagen av elever på trinn 7. Rektor Pål Stensrud hilser til elever og voksne. Torp Musikkorps spiller.

09.00: Avmarsj. Tog fra Kjølberg skole, via Borgarhallveien, Borgeveien og R. Amundsens vei til Emil Mørchs minne, og videre til Borge sykehjem.

09.40: Fra sykehjemmet marsjerer toget, med Torp musikkorps i front, tilbake til skolen via R. Amundsens vei, Borgeveien og Borgarhallveien.

10.00: FAU har familiearrangement i skolegården. Salg av pølser, hamburgere, kaffe, kaker og brus. Det blir loddsalg.



Sagabakken skole og Gudeberg skole

08.45: Oppmøte Gudeberg skole ved ball-bingen.

09.00: Barnetog fra skolen – Østre Fredrikstad skolekorps/Kong Frederik IV`s Tambourafdeling af 1704

10.00: Familiegudstjeneste i Østre Fredrikstad kirke.

16.00: Familie-arrangement på Sagabakken skole – i regi av FAU.



Children International School

09.30: Musikkinnslag av elevene, tale ved rektor, tale ved elevrådet

10.00: Frokostservering og 17. mai-leker

11.15: Avgang fra skolen til barnetoget.



Torp skole

08.00: Flaggheising - Musikk ved Torp Musikkorps.

08.45: Frammøte for elevene i skolegården

09.00: Høytidsstund i skolegården - Tale ved elever fra 6. trinn.

09.10: Barnetog. Togrute: R. Amundsens vei – Borge sykehjem – Emil Mørchs Minne - R. Amundsens vei tilbake til skolen. Torp Musikkorps spiller.

10.20: Familiearrangement i skolegården. Forskjellige spill og lotterier, salg av pølser, brus, kaffe, is og kaker. Her kan du innta et godt 17. mai-måltid.

11.10: Underholdning



Torsnes skole

09.30: Gudstjeneste i Torsnes Kirke

10.15: Bekransning av minnesmerke utenfor kirken. Appell. Torsnes Brass spiller.

10.45 Toget går fra Torsnes skole (Oppmøte senest 10.35). NB! Toget går fra Torsnes skole til Torsnes sykehjem, og tilbake til Torsnes skole. Torsnes Brass spiller.

Kl. 11.45 Underholdningen starter umiddelbart når toget ankommer skolegården.



Årum skole

09.30: Barnetoget med avgang fra skolegården. Togrute: Toget vil følge gangveien til Vardeveien, Bøkveien, Årumfjella, Åsbakken, Vardeveien, Sundløkkaveien og Kilevoldveien tilbake til skolen igjen. Toget forventes å ta ca 30 min.

Kl. 10.15: Underholdning i skolegården. 17. mai tale ved elever på 7. trinn. Sang ved elevene.

Kl. 10.45: Aktiviteter i skolegården for barna. Det blir bl.a.salg av vafler, kaker, pølser, brus og is.

Kl. 12.45-13.15: Fotballkamp mellom barn og voksne i ballbingen.

Ca 13.30: Avslutning og opprydding

Arrangementer på Kråkerøy

09.15: Oppmøte og oppstilling i Smertulia for elever fra 1.-4. trinn ved Lunde, Rød og Rødsmyra samt øyas barnehager. Kråkerøy skolekorps og Blomsterøya 17. mai-korps spiller.



Lunde skole

16.00-18.00: Velkommen til familiearrangement på Lunde skole 17. mai 2019. Det blir salg av pølser, kaker og drikke. Lykkehjul, potetløp, underholdning, fiskespill og mye annen moro. Ta med egen stol.



Rødsmyra skole

16.00-18.00: Familiearrangement. Det vil det være åpen kiosk, kafè, leker og underholdning.



Rød skole, Kråkerøy

16.00-18.00: Familiearrangement med leker, aktiviteter, utlodning og kiosksalg.

Arrangementer i Onsøy

Rød skole, Onsøy

08.10: Elevene møter på skolen, ved flaggstangen på vestsiden av nybygget (mot Aaserudveien) – Jælpekorpset spiller.

08.15: Ja vi elsker spilles av Jælpekorpset, Felles sang: Jubileumssangen. Kort hilsen av rektor, dikt trinn 6, appell ved elevrådsleder, sang trinn 6.

08.30: Flaggtog fra skolen med Jælpekorpset, vi går til Gressvik kirke

09.30: Appell på kirkebakken ved Rød skole. Kransepålegging ved minnesmerket for de falne.

10.00: Familiegudstjeneste i Gressvik kirke



Hurrød skole

08.00: Flaggheising med nasjonalsang. Rød og Hurrød skolekorps. Deretter appell fra elevrådet.

08.15: Flaggtog fra skolen med Rød og Hurrød skolekorps.

09.30: Appell på kirkebakken. Kransepålegging ved minnesmerket for de falne.



Gressvik ungdomsskole

08.00: Flaggheising - Musikkforeningen «VIKEN».

08.10: Barnetog – Musikkforeningen «VIKEN»/Plankebyen Drill



Gressvik kirke

09.00: Barneskolene og korpsene kommer til kirkeplassen hvor det blir taler, sanger og kransenedleggelse.

09.30: Gudstjeneste v/Prostiprest Ole Østrup



Vestbygda ungdomsskole og Manstad skole

13.00: Familiearrangement i Gaustadhallen. Morgenarrangement – Manstad skolekorps spiller.

08.00: Flaggheising – Manstad skolekorps spiller

08.30: Lokalt barnetog - Manstad skolekorps og Onsö Musikforening

10.30-11.00: Sanger, taler og bekransning Onsøy kirke. Manstad skolekorps spiller.

11.00: Gudstjeneste v/kapellan Kristin Cathrine Winlund

15.00: Konsert på Manstad/Vestbygda skole – Onsö Musikforening



Slevik skole

12.00: Barnetog lokalt – Manstad skolekorps og Onsö Musikforening

Arrangementer i Rolvsøy

Rekustad skole og Hauge skole

08.30: Hauge skole – eget arrangement i skolegården

08.40: Rekustad skole/Rolvsøy skolekorps spiller. Egen arrangement i skolegården, hvor også Nylende skole er til stede.

09.00: Barnetog fra Hauge skole. Togrute: Råkollveien, Bergfrueveien, Gullskårveien, Rønningveien og Kirkeveien

09.05: Barnetog fra Rekustad skole. Togrute: Hatteveien, Fredriks vei, rundt Velferdssenteret, Hatteveien, Hattesvingen, Råkollveien, Rønningveien og Kirkeveien

10.10: Samling på kirkebakken. Velkommen ved dagens konferansierer. Rolvsøysangen, to vers. Hauge Musikkorps spiller. Sang av elever fra Rekustad skole.”Gud signe vårt dyre fedreland”, to vers. Hauge Musikkorps spiller.Tale og bekransning av bautaen over de falne. ”Ja, vi elsker”, to vers. Hauge Musikkorps spiller. Kafeteria i menighetssenteret. Åpent fra 08.30.

15.00: Familiearrangement ved Nylende skole

15.00: Familiearrangement ved Rekustad skole

15.00: Familiearrangement ved Hauge skole