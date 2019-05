I torsdagens bystyremøte spør han ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) om hvilke tiltak kommunen setter inn for å trygge barnetoget på nasjonaldagen. Kuran har forberedt følgende:

– Om 15 dager skal vi feire 17. mai og hvem vet om ikke det neste terrormål blir et norsk 17. maitog?

– Hvilke tiltak iverksetter kommunen for å trygge barnetoget og det offentlige rom i forbindelse med årets 17. maifeiring i Fredrikstad?

Og:

– Ser ordføreren behovet for å forsterke beredskapen i år?

Etter Sri Lanka

Kuran (bildet) forklarer hvorfor han vil ha svar på disse spørsmålene.

– Jeg mener hendelsen på Sri Lanka nylig tvinger oss til å gjøre enda mer enn hva vi har gjort etter 22. juli 2011. Søppelbiler og betonggriser som sperrer tverrgatene ned mot gågata og Storgata er vel og bra. Men vi må ha noe mer enn det, sier Peter Kuran til Demokraten i forkant av bystyremøtet.

– Hva mener du med «noe mer» enn de fysiske sperringene?

– Da tenker jeg først og fremst på mer synlig politi i gatene og en generelt større politiberedskap knyttet til akkurat denne dagen. Det handler om å være godt forberedt, det vil si at ressursene står i giv akt dersom det verste skulle skje, sier Kuran, som i forrige bystyreperiode var en av de sterkeste pådriverne for å få utarbeidet en egen, kommunal krise- og beredskapsplan.

– Planen ble det tverrpolitisk enighet om. Det er vi glade for. Nå må vi også sørge for at den praktiske oppfølgingen blir den aller beste, sier Høyre-politikeren.

– Sikkerheten er god

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) har mottatt spørsmålene fra Kuran, men kan foreløpig ikke gå i detalj om hva han skal svare.

– Jeg må ha litt hjelp fra administrasjonen før jeg kan si noe konkret om grepene vi skal ta. Men vi har de siste årene hatt fysiske sperringer for å sikre barnetoget og tilskuerne. Sånn blir det nok i år også.

– Blir det flere tiltak i kjølvannet av terroren på Sri Lanka?

– Vi kommer nok ikke til å kommunisere for all verden hva slags beredskap vi skal ha. Men sikkerheten skal uansett være god nok til at alle som deltar i 17. maifeiringen skal føle seg trygge, understreker Jon-Ivar Nygård.