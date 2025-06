Den nye direktøren

– Jeg hadde en litt annen inngang til teaterfeltet, sier Sunniva Steine til Dagsavisen.

Mandag ble det kjent at hun er Oslo Nye Teaters nye direktør. Det betyr at hun skal ha ansvar for administrasjon og økonomi, mens Runar Hodne fortsetter som teatersjef med ansvar for det kunstneriske.

Til Oslo Nye kommer Steine fra en lignende stilling ved Dansens Hus. Før det var hun leder i dansekompaniet Jo Strømgren kompani. Og før det igjen, mens hun studerte medisin i Trondheim, var hun blant annet veldig aktiv i Uka-revyen ved Samfundet ved NTNU.

– Jeg er utdannet lege. Lederutdannelsen er uformell, fra tida som revysjef på Uka. Etter turnusen begynte jeg å jobbe halvparten av tida som lege, og halvparten med kommunikasjon og økonomi ved teaterhuset Avantgarden i Trondheim, sier Steine.

Les også: Teatersjef Hodne: – Det blir mange skohorn-løsninger framover

Indremedisinsk behandling

Så ballet det på seg. Teaterhobbyen ble levebrød. Steine var åtte år i Jo Strømgren kompani, og sju ved Dansens hus.

– Direktørjobben ved Oslo Nye ligner den jeg kommer fra. Jeg skal jobbe innadrettet, eller indremedisinsk om du vil, med at alle delene av organismen fungerer. Dessuten utadrettet, slik at politikere og andre forstår hvor viktig teateret er, sier Steine.

Hun kommer til et teaterhus som nylig har vært gjennom store økonomiske kutt. Oslo Nye har måttet nedbemanne kraftig, og dessuten legge ned den rene dukketeaterscenen Trikkestallen på Torshov.

– Oslo Nye har vært gjennom en svært vanskelig tid. Det er en stor utfordring, å få lov til å være med å bygge identiteten for teateret framover. Det er en organisasjon med et varmt og bankende hjerte, med stor vilje til å ikke bare eksistere, men fornye seg, sier Steine.

Folkets teater

Ansettelsen ble kjent først mandag ettermiddag. Men Steine har allerede rukket å danne seg et inntrykk av de ansatte ved Oslo Nye:

– Uansett hvor i teateret folk jobber, enten det er på teknisk eller kostyme eller som skuespiller eller alt annet, så opplever jeg at folk brenner for det de gjør. Jeg tror det er utrolig viktig å forstå og ta vare på det helt spesielle engasjementet. Det er en viktig motivasjonsfaktor for alle som jobber der, sier hun.

Teatersjef Runar Hodne ved Oslo Nye Teater (Gerd Elin Stava Sandve)

Sist teatersjef Runar Hodne ble intervjuet i Dagsavisen, la han vekt på at Oslo Nye «gjenoppstår som et mindre, men på ingen måte dårligere» teater. «Kanskje er vi enda mer på hugget. Nå er det eksistensielt», sa han, før han forklarte at Oslo Nye skal være «byens teater. Et lokalt prosjekt, som speiler byens befolkning og mangfold».

Direktør Sunniva Steines er enig:

– Vi skal være hele Oslos teater. Hele folkets teater. Et borgerteater. Å bygge og kommunisere den identiteten blir viktig framover. Hva betyr det å være «byens teater»? Vi må konkretisere det og vise det og være det, sier Steine.

Klassisk familieforestilling

Akkurat nå er teaterbygget i Rosenkranz gate stengt for rør-renovasjon. Men i august blir det oslopremiere på familieforestillingen «Pinocchio». Den er allerede anmeldt, til terningkast 5.

«En kunstnerisk triumf for Oslo Nye Teater, en forestilling like rørende vakker som den er mørk og urovekkende», skrev Dagsavisens kritiker fra Festspillene i Bergen. Runar Hodnes versjon av stykket hadde urpremiere der, siden teatret i Oslo er under oppussing.

Les hele «Pinocchio»-anmeldelsen: «Dette er langt unna tradisjonelt ‘dukketeater’»

Et av Sunniva Steines første teaterminner fra Oslo Nye var også en familieforestilling.

– «Karlsson på taket»! Det var i 1987, og jeg var ti år gammel. Jeg hadde vært på teater før også, men akkurat den forestillingen har brent seg inn i minnet. Det var en av mine første virkelig store teateropplevelser, sier hun.

Ramme for risiko

Om «Pinocchio» tenkte Dagsavisens anmelder videre at «uten at det nødvendigvis uttales i forestillingen, så ligger det en aldri så liten kime av kulturpolitisk opprør i det hele. Det er en seier for Oslo Nye Teater og arven de forvalter som Norges fremste figurteater, at de etter tvangsnedleggelsen av Trikkestallen har premiere på «Pinocchio» på Festspillene i Bergen».

Les også: Trikkestallen stenger: – En gråtende muldvarp er ikke noe særlig bra

Påtroppende direktør vil nødig dra dette kulturpolitiske opprøret videre første dag på jobb, og lar være å adressere teatrets heleier, Oslo kommune, direkte.

Men hun vet hva som trengs:

– Et teater må ha rom for å ta kunstnerisk risiko. Da må det være økonomiske rammer til å gjøre det. For å skape store suksesser, må man ha rom til å prøve og feile, sier Sunniva Steine.

Les også: «Det er innenfor folkemusikken det skjer om dagen»

Oslo Nye Teater i Rosenkranz gate i Oslo (Stian Lysberg Solum/NTB)