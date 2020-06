Hånda i været den som vil ha is-kiosk på Dampskipsbrygga!

Av: Arne Børresen

– Jeg har allerede fått et administrativt avslag. Parkerings- og transportseksjonen mener is-kiosken blir et for stort og permanent tiltak som vil bryte med forvaltningsprinsippene i kommunen. Men hvis jeg tar med meg is-kiosken hjem hver dag – og ikke lar den stå på plassen over natta, så kanskje det åpner seg en mulighet, forteller Omberg med et skjevt smil, mens han viser fram brevet fra konsulenten i administrasjonen.

Gudsforlatt plass

Den mangeårige bensinstasjonseieren, og nå bestyreren av Siam Café på Dampskipsbrygga, akter ikke å slå seg til ro med avslaget fra byråkraten. Omberg vil i stedet løfte sitt prosjekt opp til politikerne.

– Når kommunen bruker 40 millioner kroner av skattebetalernes penger på å lage et by-torv som virkelig skal heve inntrykket for både fastboende og turister, ja da må en forutsette at politikerne følger opp seg selv. Men hvilket stempel har «nye Dampskipsbrygga» fått siden åpningen i fjor sommer? Jo, folk, skribenter og kommentatorer kaller den for en stenørken! Fra min lille restaurant har jeg orkesterplass til Dampskipsbrygga. Og kan bare bekrefte at det nesten ikke har vært folk her siden innvielsen i fjor sommer. Fullstendig dødt i lange perioder hver dag er vel mer riktig å si. Derfor mener jeg en is-kiosk vil være et aktivum både for meg og for folket som kan tenke seg å bruke Dampskipsbrygga, forklarer Omberg som blant annet har besøkt Arendal og Grimstad for å se hvordan is-kioskene fungerer der.

Han legger til:

– Små-kioskenes tid er ikke forbi. Nå pågår det en renessanse, ikke minst innenfor is-segmentet. Så jeg har trua! poengterer den aktive 64-åringen.



Det er en slik kiosk Tore Omberg ønsker å etablere på Dampskipsbrygga. I de senere årene har Hennig Olsen etablert 14 tilsvarende is-kiosker rundt om i landet. Foto: Hennig-Olsen Is, A/S.

– Et folkelig prosjekt

I det politiske miljøet er det mange som kjenner til Ombergs idé allerede.

– Jeg vet at han er avvist av Parkering og transporten det er politikerne som bestemmer. Så jeg kan allerede her og nå si at vi kommer til å si ja til en slik søknad. Folk med slike gode initiativ må få en sjanse, sier bystyremedlem Leif Eriksen (Frp) hvorpå partiets gruppeleder Bjørnar Laabak legger til:

– Vi må slutte å si nei i denne kommunen. Her har Omberg fått et nei fra administrasjonen som baserer seg på arealplanen som også er en administrativ «greie». Vi kan ikke låses fullstendig til slike planer. Da dør sentrum – det ønsker verken vi eller befolkningen, poengterer Laabak.

– Men hvis folket ønsker seg en is-kiosk i sentrum, tror du ikke også Ap vil støtte opp om en slik søknad?

– Dette er helt klart et folkelig prosjekt. Småbarnsfamiliene kan jo plutselig få en grunn til å ta seg en søndagstur til by’n om det var en is-kiosk på brygga. Haken er at det er lenge siden Ap var et parti for folket. I denne saken kommer de som vanlig å følge administrasjonen og deres arealplanforslag som partiet alltid er lojal til. Publikums ønske om en slik aktivitet på den ellers så døde Damskipsbrygga blir ikke hensyntatt. Det betyr ingen is-kiosk på Dampskipsbrygga så lenge Ap styrer denne byen. Det er veldig synd, sier Frps gruppeleder Bjørnar Laabak til Demokraten.

Skapt for store arrangementer

Aps gruppeleder og leder av planutvalget Atle Ottesen vil ikke mene noe spesielt om is-kioskprosjektet før han har en søknad på bordet:

– Jeg er helt ukjent med at noen ønsker å etablere en kiosk der. Men et av premissene for å lage den nye Dampskipsbrygga var å kunne ha et sted å tilby de store arrangementene. Som for eksempel Glomma-festivalen. Da spørs det om det passer med et slikt tiltak der. Men vi skal absolutt ikke avvise noe som helst før søknaden foreligger.

– Glomma-festivalen benytter Dampskipsbrygga en knapp uke i året – hva med alle ukene ellers i året?

– Det foregår jo andre arrangementer der nede, det er ikke bare Glommafestivalen. Av nettopp den grunn er jeg i utgangspunktet skeptisk til å binde opp et såpass stort areal av plassen til et permanent tiltak, sier Ottesen.

– Frp hevder dette er noe folk vil ha og at det er lenge siden Ap var et folkelig parti. Hva er din kommentar til et slikt utsagn?

– Åpne torg gir mange muligheter. Hvis Frp hadde fått bestemme, hadde alle åpne plasser i byen enten vært parkeringsplasser eller fylt av bygninger. Dette er ett av flere gode innspill til bruk av plassen som vi må vurdere.

Elin Tvete (Sp), leder av Teknisk Utvalg, synes Tore Omberg har en spennende plan, men sier også:

– Rammene vi har gitt – og som Parkering og Transport skal følge – tilsier jo at det ikke skal være noe permanent torghandel på Dampskipsbrygga. Slik sett er jeg litt skeptisk. På den annen side trengs det å skape aktivitet på plassen. I så måte er is-kiosken, som jeg allerede har hørt om, et veldig spennende prosjekt, sier Tvete.

Partifellen Hans Ek, medlem av planutvalget og den kanskje fremste pådriveren for renoveringen av Dampskipsbrygga, sier det slik:

– Jeg krysser gjerne grensene for hva arealplanen sier. Personlig har jeg ingenting imot en is-kiosk, snarere tvert imot. Om intensjonen var å ta imot større arrangementer, så må vi likevel erkjenne at plassen er lite brukt ellers. Vi trenger aktivitet der, poengterer Hans Ek bestemt.