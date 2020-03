– En kollega tok et bilde fra den gamle Svinesundsbrua i går formiddag, og da var det helt stille – ikke en bil å se. Vanligvis er det nær sagt smuglerrute nummer én, vi tar i alle fall veldig mange som kommer inn i landet på den veien, og det pleier alltid å være en god del annen trafikk der også, sier kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Særlig rundt månedsskriftet mars/april pleier det å være ekstra mange handlelystne nordmenn på vei til og fra butikkene på svensk side, med Skjærtorsdagen i Strømstad som det tradisjonelle høydepunktet.

– Det er litt spesielt nå som påsken står for døra, for det er vanligvis en høytid med tanke på trafikk over grensa, med stort trykk fra og med den uka vi er inne i nå. I år blir det veldig annerledes, selv om vi er på gjennom hele påsken som vanlig, sier Grandahl.

– Tas på alvor

Nå mener han bildet av den tomme brua er en god illustrasjon på hvordan trafikksituasjonen ved grensa har blitt totalt forandret etter at koronaviruset gjorde sitt inntog.

– På personbilsiden er det veldig stille, og nå som politiet og Heimevernet er på plass og kontrollerer alle som kommer over grensa, tenker man seg nok om en ekstra gang før man tar turen, og i alle fall å ta med seg ulovlige varer eller for mye av noe. De aller fleste tar situasjonen på alvor, og man risikerer jo også høye bøter hvis man bryter med karantenereglene, sier Grandahl.

– Vi har hatt noen forelegg på rød sone, også på høyt beskattede varer. Men totalt sett er det mye mindre enn vanlig, legger han til.

Storinnrykk av norske rånere til Strömstad er en fast Skjærtorsdags-tradisjon, her fra 2019. I år blir det høyst sannsynlig langt mer glissent. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Kjenner bakveiene

I helgen skrev lokalavisa Glåmdalen om en ny trend som brer om seg i grenseområdene ved Kongsvinger. Der tar folk i bruk gamle smuglerruter gjennom skogen for å komme seg usett over grensa på handleturer.

Kontorsjefen ved Svinesund kan ikke si han har merket den samme tendensen i deres dekningsområde.

– Vi vet at det finnes en del kreative løsninger og «uofisielle» veier inn i landet her i området også, men har ikke registrert noen særlig trafikk på disse nå i det siste. Nå har vi regelmessige patruljer langs hele grensa, så vi følge med også på de såkalte bakveiene, forteller Grandahl.

Hemmelig beslag

Selv om grensetrafikken er forsvinnende liten i disse dager, er det ikke mange dagene siden tollerne ved Svinesund fikk stoppet et realt smuglingsforsøk. Så omfattende var det, at kontorsjefen enn så lenge må holde kortene tett til brystet.

– Vi har hatt storbeslag i perioden, men av hensyn til etterforskningen kan jeg foreløpig ikke si så mye mer enn at det dreier seg om store mengder høyt beskattede varer. Så det kommer fortsatt varer inn, og ikke bare av den lovlige sorten, sier Grandahl.

– De som er vant til å smugle, slutter nok ikke helt på grunn av den situasjonen vi befinner oss i nå. Kanskje prøver de heller å bruke nye metoder for å få varene inn, og det er vi også obs på. Da må vi også gjøre som smuglerne, og tenke litt nytt, fortsetter han.

Grandahl er for øvrig opptatt av å berømme tjenestepersonene ved tollstasjonen for at de holder koken i en krevende tid.

– Det er en veldig positivitet til å gjøre en innsats og stille opp litt ekstra, så det er vi veldig fornøyde med, avslutter han.