Ideologi fremfor fornuftig arbeide – skader alle

Av: Ingjerd Schou, stortingsrepresentant Høyre, Østfold

De siste uker har det i lokalpressen i Østfold vært en rekke oppslag med ledere og ansatte i bemanningsbransjen. Prisverdig!

Norge trenger arbeidskraft. Samtidig står minst 250.000 nordmenn utenfor arbeidsmarkedet. Og hva er regjeringens løsning på det? Å gjøre det vanskeligere for folk å skaffe seg en jobb, og vanskeligere for bedriftene å skaffe seg arbeidskraft. Er det fordi bemanningsbransjen er drevet av flinke, engasjerte og dedikerte ledere og ansatte i privat bemanningsbransje?

Mens bedriftene skriker etter folk, velger regjeringen å stramme inn muligheten bedriftene har til å leie inn arbeidskraft, og muligheten bemanningsbransjen har til å leie arbeidskraft ut. Det er viktig at flere får mulighet til å vise hva de kan. Det støtter Høyre.

I en del bransjer er det stor variasjon på hvor mange mennesker du trenger på arbeid. Eksempler på dette er gartnerier, reiseliv som er sesongbasert eller verft og annen industri som legger inn anbud på større oppdrag. Alternativet til innleie er for dem å permittere sine ansatte i lengre perioder, bruke flere midlertidig ansatte eller at de som jobber fast må jobbe mer overtid.

[ Lærernes fagforening vil avvikle bemanningsbransjen, bruker selv bemanningsbyrå ]

Innleie gir nye muligheter for mange, særlig de som har vært ute av arbeidslivet i flere år av ulike årsaker. Nå gjør regjeringen det vanskeligere for disse å prøve seg i arbeidslivet. Håpløst!

Bemanningsbransjen gir folk muligheten til å vise hva de kan og dermed også en inngangsdør til arbeidslivet og fast ansettelse.

Tall fra NHO viser at bemanningsbransjen bare i 2021 hjalp 75.000 mennesker med å få en fot innenfor. 40 prosent av disse kom direkte fra arbeidsledighet. Manpower, et av de største bemanningsbyråene i landet, sier at 40 prosent av de som fikk arbeide via dem i 2020 ble tilbudt fast jobb hos selskapet som leide de inn. Den muligheten vil regjeringen nå stramme kraftig inn på.

Hele og faste stillinger skal selvfølgelig være normalen i Norge, men enkelte bransjer har behov for ekstra folk i perioder og trenger å leie inn ekstra arbeidskraft. Da må vi tørre å gi flere muligheten til å vise hva de kan.

[ Thor Hals (H): – Gjenopprettelsen av Østfold fylke har godt av nye innfallsvinkler (+) ]

Da Høyre satt i regjering ble det gjennomført en rekke innstramninger for bemanningsbransjen under daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Endringene, som trådde i kraft fra 1. januar 2019, innebar blant annet:

Muligheten for å være fast ansatt, men gå uten lønn mellom oppdrag ble fjernet, muligheten til å avtale tidsbegrenset innleie ble innskrenket, Definisjonen av fast ansettelse ble tydeliggjort og styrket og kravet til informasjon i arbeidsavtalen ble skjerpet slik at arbeidstaker lettere skal få oversikt over når arbeidet skal utføres og omfanget av arbeidet

[ Siri med i sentralt utvalg som skal få unge i arbeid ]

[ Debatt: Fra sosialhjelp til arbeid. Vi må ikke si nei før vi engang har prøvd ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen