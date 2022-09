Lærernes fagforening vil avvikle bemanningsbransjen, bruker selv bemanningsbyrå

– Her har det dessverre skjedd en glipp, vi bruker egentlig ikke bemanningsbyrå, sier Lars Erik Wærstad, sekretariatsleder i Utdanningsforbundet til Dagsavisen.

I 2019 vedtok Utdanningsforbundet (UDF), lærernes suverent største fagforening, at de ønsker å avvikle bemanningsbyråene. Formuleringen i deres politikk-program «Vi utdanner Norge 2020-2023» lyder som følger:

«Arbeidsmiljøloven må sikre arbeidstakerne hele og faste stillinger. Dette gir den enkelte trygghet og forutsigbarhet. Midlertidig ansettelser svekker det organiserte arbeidsliv som helhet og fører til stor usikkerhet for lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte. Utdanningsforbundet ønsker en avvikling av bemanningsbyråer».

I august dukket det opp en stillingsannonse på Finn.no. Under et stort bilde av Utdanningsforbundets logo søker bemanningsbyrået Arena Personal AS etter en ny kontormedarbeider til nettopp Utdanningsforbundet. Vedkommende skal altså jobbe i et vikariat for Utdanningsforbundet i forbundets lokaler og sammen med forbundets ordinære ansatte, men selv være ansatt og svare til Arena Personal. Utdanningsforbundet er i annonsen omtalt som kunde.

Slik ser Finn-annonsen ut. (Skjermdump/Finn.no)

NHO: – Hyggelig

NHO service og handel, som organiserer de fleste bemanningsbyråene i Norge, sier det er hyggelig at UDF nå ser verdien i bemanningsbransjen.

– Det er hyggelig at UDF på tross av sine kritiske uttalelser åpenbart ser verdien bemanningsbransjen kan ha for dem. Innenfor skolen har bemanningsbransjen hatt en viktig funksjon gjennom covid-tiden, der det har vært høyt sykefravær og der man har måttet etablere kohorter i klasserommene. Da har det vært helt nødvendig å leie inn folk fra bemanningsbransjen, så kanskje UDF har sett at det absolutt har sin verdi, sier bransjedirektør for bemanning og rekruttering i NHO handel og service, Even Hagelien til Dagsavisen.

Han mener bemanningsbransjen er helt uunnværlig for å sørge for at bedriftene og det offentlige får tak i kvalifiserte ansatte til ting som vikariater, prosjekter og sesongtopper, særlig i distriktene der arbeidsmarkedet er tynnere enn i de store byene.

Direktør for rekruttering og bemanning i NHO service og handel Even Hagelien. (Jon Skille Amundsen 2016)

– De som jobber i bemanningsbransjen er jo også etter lovendringen i 2019 fast ansatte i bemanningsselskapene, men dekker kundenes midlertidige behov. Når Utdanningsforbundet selv bruker et bemanningsbyrå viser det vel at selv de sliter med å få tak i kvalifiserte folk, sier han.

Når UDF ønsker å legge ned bemanningsbyråene er det for å erstatte disse med fast ansatte offentlige vikarpooler, altså at kommunene har fast ansatte vikarer som kan flyttes rundt til skolene og barnehagene etter behov. Også de ser behovet for vikarer, men ønsker at også disse skal være fast ansatte i kommunene i stedet for at de leies inn fra vikarbyråer.

– Jo, det er mulig med offentlige vikarpooler, men det krever at man finner folk som kan stille opp der. Det er allerede etablert vikarpooler flere steder, men vi har erfart at de ikke klarer å dekke behovet skolene og barnehagene har. Vår erfaring er at våre bedrifter er bedre på å finne de rette folkene, men også faktisk gir de ansatte bedre vilkår enn vikarpoolene til det offentlige, sier Hagelien.

Het potet

Wærstad i UDF forklarer hva som har skjedd.

– Vi har vært i en vanskelig situasjon i forbindelse med en omorganisering i en seksjon av vårt sekretariat, og da har det blitt sånn at vi har valgt å gå til et bemanningsbyrå. Det er ikke i tråd med vår politikk, og det er en glipp det bare er å beklage. Det er ikke noe vi bruker, eller har ønske om å bruke som en fast ordning, sier han.

– Så dere har ingen avtale med Arena Personal?

– Nei, vi har ingen fast avtale med noe bemanningsbyrå.

– Har det skjedd før at dere har hatt medarbeidere fra bemanningsbyråer?

– Vi har nok brukt vikarbyråer tidligere. Når vi gjorde det siste gang kjenner jeg ikke til, men vi har ingen medarbeidere hos oss som per dags dato har sitt ansettelsesforhold hos vikarbyråer. Dersom det er mulig å stanse denne avtalen har jeg gitt beskjed om at det skal stanses. Vi burde, og har som mål å klare å dekke opp dette behovet selv.

– NHO service og handel mener at dette er et godt eksempel på at noen ganger i arbeidslivet trenger bedriftene å leie inn arbeidskraft. Har du noe å si til det?

– Vi har ikke behov for det. Dette har vært en glipp. Vi ønsker ikke ha medarbeidere ansatt via vikarbyråer, sier sekretariatslederen.

Spørsmålet om bruk av bemanningsbyråer og innleid arbeidskraft har vært en politisk svært het potet de siste årene. I LO-systemet har særlig Fellesforbundet gått i bresjen for å få gjort noe med bemanningsbyråene, og i sommer vedtok LO at de ønsker at «LO skal arbeide for at bemanningsbransjen i sin nåværende form avvikles».

I sommer kom også regjeringen med et forslag om vesentlig innstramming i lovverket for bemanningsbransjen og bedriftenes mulighet til å benytte seg av innleid arbeidskraft. Forslagene er ikke vedtatt av Stortinget.

