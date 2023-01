Siri med i sentralt utvalg som skal få unge i arbeid

Målet er å finne gode løsningene som går på tvers av helse, arbeid og utdanning, skriver Fredrikstad Arbeiderparti i en pressemelding.

– Jeg vet mange sitter med ideer og erfaringer som kan være med å styrke våre felles velferdstjenester. Nå skal vi samle disse og løfte de til et nasjonalt nivå, sier ordfører Siri Martinsen.

Mange unge uten arbeid

Nærmere 100.000 unge under 30 år står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.

– For mange unge sliter med å komme ut i arbeid. Det må vi gjøre noe med. Arbeid til alle er fortsatt jobb nummer en, og jeg er takknemlig for tilliten til å formulere hvordan vi skal få det til også i 2023, sier kunnskapsminister Tonje Brenna til NTB.

Resten av landet kan dra nytte av arbeidet vi har gjort med prosjekt «ungdom i jobb». — Ordfører Siri Martinsen (Ap)

Jobben med å utvikle ny politikk på området ble satt i gang av partiets sentralstyre. Utvalget, som ledes av kunnskapsminister Tonje Brenna, skal levere sin innstilling til Arbeiderpartiets landsmøte i mai.

– Jeg er glad for å ha Siri Martinsen med i dette arbeidet. Hun har viktige erfaringer og perspektiver fra Fredrikstad med inn i arbeidsgruppa, sier statsråden.

Ordfører Siri Martinsen mener selv det er mye å ta tak i.

– Selv om arbeidsledigheten i Norge er lav, er det altfor mange under 30 år som står uten arbeid, mener Martinsen.

Løfter Fredrikstad-prosjekt

Ifølge Fredrikstad Arbeiderpartis pressemelding var arbeidsledigheten i Fredrikstad i desember på 2,6 prosent, hvor 27,5 prosent av de arbeidsledige er under 30 år.

I utvalget sitter folkevalgte fra lokalt og nasjonalt nivå. At regjering og lokalpolitikere er med i samme arbeidsgruppe er en styrke, tror Siri Martinsen.

– Vi kan gjøre mye her i kommunen, men de siste årene har vist at vi trenger en nasjonal styrking på flere unge ut i arbeid. Dette var en satsing i statsbudsjettet for Arbeiderpartiet i 2023. Men særlig på forebygging tror jeg det fortsatt kan gjøres mer. Arbeidsgruppen kan løfte lokale erfaringer inn i regjeringens arbeid, og bidra til å styrke jobben som gjøres nasjonalt.

Ordfører Siri Martinsen tror flere kan ha nytte av å høre om arbeidet som er gjort i Fredrikstad kommune.

– Det er en god mulighet for at folk i resten av landet kan dra nytte av arbeidet vi har gjort med prosjekt «Ungdom i jobb» her i kommunen, avslutter Martinsen.

Fredrikstad kommunes prosjekt «Ung i jobb» er tredelt: Ung Ressurs, Ung Ambassadør og Ung i sommerjobb. Tiltaket fikk i 2021 blant annet Avdi Tepeku i sommerjobb i Leie barnehage. (Martin Næss Kristiansen)

PROSJEKT: UNGE I ARBEID

Arbeidsgruppen ledes av kunnskapsminister Tonje Brenna. I tillegg er medlemmene:

Maria Schumacher Walberg, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Even Røed, stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen.

Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant i arbeids- og sosialkomiteen.

Kristina Torbergsen, fylkesrådsleder Troms og Finnmark.

Rina Mariann Hansen, byråd for arbeids, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad.

Kenneth Mørk, ordførerkandidat i Kristiansand.

Julie Lødrup, førstesekretær i LO.

Gaute Børstad Skjervø, nestleder i AUF.

