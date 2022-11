Et høyrestyrt Fredrikstad kan bety et stort skritt tilbake

Året 2022 har gitt oss noen nye utfordringer, med høye strømpriser, økt rente og stigende matvarepriser for å nevne noe. Det er krig i Europa, og i tillegg til angrepskrigen i Ukraina har Putin gått inn i en energikrig med EU som påvirker energiprisene også her i Norge. Vi legger bak oss en pandemi som har truffet næringsliv, offentlig sektor og privatpersoner hardt.

Vi vil ha gode offentlige helsetjenester og skoler drevet i offentlig regi.

Den rødgrønne regjeringen har levert et statsbudsjett med en sterk omfordelende profil. Man øker skattene for de som tjener mest, samtidig som man sørger for mindre skatt til de som tjener under 750.000 kroner. Det betyr at over tre millioner nordmenn får lavere skatt med regjeringen sitt budsjett. Samtidig har vi doblet fagforeningsfradraget, økt pendlerfradraget og innført pensjon fra første krone. Regjeringen foreslår også å innføre grunnrenteskatt på havbruk, vindkraft og vannkraft som tilsvarer rundt 33 milliarder kroner.

Til tross for alle disse gode tiltakene og skattegrepene er det fortsatt mange familier i Norge som opplever at økonomien er blitt trangere. Det gjelder særlig i Fredrikstad, hvor mange sliter med økonomien fra før. Mange kjenner allerede på de økende prisene, og vi kan dessverre ikke love at prisene synker betydelig i nær fremtid. Når økonomien er stram er det viktig at vi forsøker så godt vi kan å skjerme de som trenger det mest. Det er det vi må gjøre i det krevende kommunebudsjettet vi jobber med nå.

Rune Fredriksen, leder Fredrikstad Arbeiderparti. (Privat)

«Hjelper det å ha en pen hage, når man bor i et falleferdig hus?» spør Fredrikstad Høyre i et debattinnlegg denne uka. Nei det gjør det ikke, kan man jo ganske enkelt svare på det, men det viktige spørsmålet er jo heller hvordan fikser vi huset? Og kanskje enda viktigere – hvordan er kvaliteten på de tjenestene som tilbys inne i huset?

Det er mange grunner til at økonomien i Fredrikstad er stram nå. Den største utfordringen er at det fortsatt brukes mer penger enn vi vedtar i kommunebudsjettet. Vi opplever år etter år at det ikke er samsvar mellom budsjettet og det som faktisk brukes. Det kan være gode grunner til å bruke mer penger, men vi må få bedre samsvar mellom kommunebudsjettet og faktisk bruk av penger. På toppen av dette kommer endrede rammebetingelser som strømpriser, overføringer og nye oppgaver uten at det følger med penger. Fredrikstad kommune har vært nødt til over tid å lånefinansiere investeringer i større grad enn vi ønsker, noe som i neste runde fører til at vi får et enda strammere driftsbudsjett. Dette er en felles utfordring for alle politiske partier i Fredrikstad.

Vi setter pris på god humor fra Høyre i den kommende valgkampen – men vi skal tross alt styre en by, ikke ha stand up på Blå Grotte!

Vi skal være stolte av byen vår, og alt vi får til. Det er ikke alt her som er galt selv om noen gjerne prøver å male et bilde av det. Selv om det er trange tider skal vi ikke se bort fra alt det som gjør Fredrikstad til en fin by å bo i. Vi må være glade for det som fungerer, og fortsette å jobbe med det vi vet ikke fungerer. Kommuneøkonomien blir ikke bedre av å skyve fra seg ansvar, eller å skrive innlegg om hvor dårlig man mener andre er på å spare.

Fredrikstad har hatt en positiv utvikling de siste årene, både i sentrum og ute i lokalsamfunnene. Likevel får vi vite at forskjellene øker. (Levekårskartleggingen) Da kan man kanskje spørre seg om det har noe å si hvem som styrer, når forskjellene øker uansett? Svaret vårt er ikke overraskende; Ja det har det!

Det er store forskjeller på høyre- og venstresiden i politikken i Fredrikstad. Fredrikstad Høyre er veldig flinke til å kritisere det sittende flertallet for det ene og det andre, men ikke like flinke til å presentere gode alternative løsninger. De har helt rett i at det krever nytenking og tøffe prioriteringer for å løse utfordringene i Fredrikstad. Samtidig kjenner vi igjen løsningsforslagene til Høyre om å «effektivisere», at kommunen må drive med mindre, og at man skal selge en rekke bygg. Om forslagene bidrar til orden i økonomien er det større usikkerhet om.

Vi er opptatt av å ha et rødgrønt styre i Fredrikstad fordi vi mener det har noe å si for tjenestene vi klarer å tilby, og for hvordan det blir å leve, jobbe og bo i Fredrikstad de neste årene. Vi vil ha gode offentlige helsetjenester og skoler drevet i offentlig regi. Et blått styre i Fredrikstad kan bety konkurranseutsetting av offentlige tjenester, som vi av erfaring vet at kan føre til dårligere arbeidsvilkår og dårligere tjenester fordi private eiere og store konsern heller prioriterer å ta ut stor profitt og flytte penger ut av landet. Det er ikke en utvikling vi ønsker i Fredrikstad. Et høyrestyrt Fredrikstad kan bety et stort skritt tilbake i byutviklingen fordi de rett og slett er passive i næringspolitikken og negative til byutviklingsprosjekter. Det er ikke vi villige til å risikere, og derfor skal vi gjøre alt vi kan i valgkampen for å sørge for at Fredrikstad fortsatt er rødgrønt etter neste høst!

Fredrikstad Høyre sin nestleder avsluttet debattinnlegget sitt med en morsom bemerkning om at de hadde meldt oss på luksusfellen ved sist valg – og vi setter pris på god humor fra Høyre i den kommende valgkampen – men vi skal tross alt styre en by, ikke ha stand up på Blå Grotte!

