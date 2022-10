Senterpartiet i regjering øker utstyrs- og borteboerstipendet!

Senterpartiet følger opp valgløftene sine. Regjeringen prioriterer å øke utstyrs- og borteboerstipendet med over 100 millioner kroner for elever i videregående opplæring i statsbudsjettet for 2023. Dette er derfor en gledens dag for elever i hele Viken fylkeskommune.

Mange elever må flytte hjemmefra for å gå på skole når tilbudet dessverre ikke finnes i nærheten av der de bor. Særlig gjelder dette for elever i distriktene. Det skal de sjølsagt kompenseres for. Derfor øker regjeringen borteboerstipendet med hele 57,3 millioner kroner. I 2022–2023 er borteboerstipendet på 4 979 kroner i måneden. Med regjeringens forslag vil det fra neste skoleår øke med hele 660 kroner til 5 639 kroner i måneden. Omtrent 10 prosent av elevene på landsbasis kan derfor nå glede seg til økt borteboerstipend.

Regjeringen øker også utstyrsstipendet med over 50 millioner kroner i 2023. Ifølge Lånekassen betyr det at 60 082 elever på yrkesfag og 20 579 elever på studieforberedende program vil få økt stipend. Utstyrsbehovet er forskjellig på de ulike utdanningsprogrammene, derfor er også stipendsatsene ulike. Blant annet kan elever på Bygg- og anleggsfag, Restaurant og matfag, Håndverk, Design og produktutvikling, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (programområde frisør) og deler av Naturbruk glede seg over at stipendet øker med hele 1 183 kroner til totalt 5 915 kroner for neste skoleår. Flere andre utstyrskrevende utdanningsprogram vil også få solid økning i utstyrsstipendet.

Lommeboka eller hvor du bor skal ikke avgjøre hvilket utdanningsprogram du søker deg til. Derfor er dette et stort steg i riktig retning for å redusere forskjellene i Norge. Norge trenger også flere fagarbeidere i årene som kommer, og forhåpentligvis vil disse grepene gjøre det enda mer attraktiv å søke yrkesfag.

