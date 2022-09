Jon-Ivar sporer av!

. (...)

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet og Fredrikstad har åpenbart penset inn på feil spor i jernbanepolitikken. Jernbane-entusiasten Nygård har fått sine egne mot seg. Konduktører og lokomotivførere raser, og tillitsvalgte i LOs jernbaneforbund ser rødt.

Mange truer med å melde seg ut av Arbeiderpartiet, og i LO sentralt er det sterk misnøye med den linja Jon-Ivar har valgt. Allerede på mandag er det varslet oppvask i den mektige Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet. Der har LO-leder Peggy Hessen Følsvik kvesset klørne.

Den ferske samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård, vakte begeistring på gølvet i jernbanemiljøet og blant mange oppgitte vanlige reisende, da han for under ett år siden varslet at han ville stanse privatiseringen og anbudskonkurransen på jernbanen i Norge.

Det som er ille, er at det er Arbeiderpartiets fremste mann i Fredrikstad i en årrekke som nå står for denne konkurransepolitikken.

Før sommerferien er omme, lanserer Nygård i stedet intern konkurranse mellom de resterende statlige jernbaneselskapene Flytoget og Vy på Østlandet. De berørte skjønner ingen ting og er fly forbanna, for å si det på jernbane-arbeidersk.

Den tidligere mangeårige og markante lederen I Norsk Jernbaneforbund og medlem av Arbeiderpartiet i 50 år, Ove Dalsheim, sier det slik til bladet Fri Fagbevegelse:

– Jeg kan ikke forstå at det blir bedre togtjenester for folk flest av dette. At to statlige selskaper skal konkurrere med hverandre blir nesten verre enn at private gjør det. Og de ansatte blir sittende igjen med Svarte-Per.

[ Leder i Dagsavisen: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård lover å få norsk jernbane inn på et nytt spor ]

Vi som reiser jevnlig med Vy på Østlandet og med Flytoget til og fra Oslo til Gardermoen forstår heller ikke så mye av hvorfor samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nå vil at disse selskapene heretter skal konkurrere med hverandre om den daglige togtrafikken på Østlandet. Hva er poenget? At oppsplitting og konkurranse uansett er bra i seg selv?

Dette er i så fall helt nye toner fra arbeiderbevegelsens fremste tillitsvalgte. Vi har hørt det i årevis fra høyresiden i norsk politikk. Der er det mange som mener at nær sagt alle samfunnsoppgaver bør være private og konkurranseutsatte. Dem om det. Vi er ikke enige, og ønsker å verne den dyrebare velferdsstaten framfor å ødelegge den med konkurranse på nær sagt alle områder.

Det som er ille, er at det er Arbeiderpartiets fremste mann i Fredrikstad i en årrekke som nå står for denne konkurransepolitikken. Nygård er altså mot privatisering av rest-jernbanen i Norge, men for at de gjenværende statlige jernbaneselskapene skal konkurrere mot hverandre. Forstå det den som kan!

Vi er mange som fikk smake den norske varianten av Labour-leder Tony Blairs New Public Management konkurransepolitikk i arbeidslivet her i landet på 90-tallet. Ingen var fornøyd, og det mislykkede forsøket med intern konkurranse er heldigvis stort sett forlatt.

Det er lov å prøve seg, Jon-Ivar! Men det er altså ingen skam å snu i tide.

[ Debatt: Hva med fremkommelighetens fremtid, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen