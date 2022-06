SIAN er uønsket i Fredrikstad

På årets siste skoledag og starten på Fredrikstad-sommeren, kommer Sian til byen vår. Den islamofobiske organisasjonen Sian misbruker ytringsfriheten systematisk. De ønsker å provosere for å skape uro, og deres markeringer brukes til å spre et budskap som bygger opp under hatkriminalitet. Dette budskapet er ikke forenelig med hvordan vi vil ha det i Fredrikstad.

Selv om Sian har rett til å ytre seg, så skal våre innbyggere føle seg trygge og vite at de er ønsket i byen vår. Derfor er det viktig at vi som folkevalgte tar tydelig avstand fra Sians holdninger og provokasjoner. Den lille verdensbyen er og skal fortsette å være en mangfoldig by, med innbyggere fra alle verdenshjørner.

Hvor enn Sian drar møter folk opp for å vise sin motstand, og mange vil også trolig vise sin motstand mot Sians budskap her i Fredrikstad. Fredrikstads befolkning har vist seg fra sin beste side hver gang Sian har vært i byen vår. Gjennom fredelige motdemonstrasjoner med virkemidler som sang, dans og lek har våre innbyggere sagt tydelig ifra at Fredrikstad skal være en rasismefri kommune.

Vi vil på det sterkeste oppfordre alle til også denne gangen å markere uenighet på en måte som ikke fører til fysiske konfrontasjoner.

