Vi vil sikre håndverksskolene

Av: Ole André Myhrvold og Kjerstin Wøyen Funderud, stortingsrepresentanter for Senterpartiet.

I et debattinnlegg nylig har stortingsrepresentant Ingjerd Schou fra Høyre en visitt til Senterpartiet med påstander som fordrer et tilsvar. Når regjeringen nå reverserer privatskoleloven til slik den var før Høyre liberaliserte godkjenningen av nye skoler i 2015, er ikke det et angrep på verken Møbelsnekkerskolen på Mysen eller Plus-skolen i Fredrikstad.

Senterpartiet har tvert imot over flere år tatt initiativ i Stortinget for å sikre nettopp disse skolene en trygg finansiering og forutsigbarhet. Faktum er at Høyre har stemt imot våre forslag om å gi disse skolene en egen grunnfinansiering og forutsigbar regulering. Høyre har heller ikke fulgt opp Stortingets enstemmige vedtak om å utrede nødvendige tiltak som kan sikre rekruttering og finansiering av de små håndverksfagene.

I regjeringens lovforslag som Schou refererer til, skal det fortsatt være anledning til å starte videregående skoler og utdanningstilbud i verneverdige tradisjonshåndverksfag. Loven vil verken være til hinder for at Møbelsnekkerskolen på Mysen og Plus-skolen i Fredrikstad kan videreføre dagens tilbud eller få godkjent oppstart av nye opplæringstilbud på dette godkjenningsgrunnlaget.

Senterpartiet mener at enhver nasjon og generasjon har ansvar for å ta vare på sin egen kulturarv. Kulturarven består ikke kun av gjenstander og bygninger. Like viktig som å ta vare på den materielle kulturarven, er det å ta vare på den immaterielle; tradisjoner, skikker og tradisjonshåndverk. I utdanningssystemet har det lenge vært en utfordring at ingen har et helhetlig ansvar for å opprettholde tilbud om utdanning i de små, tradisjonelle håndverksfagene.

Kjerstin Wøyen Funderud og Ole André Myhrvold, stortingsrepresentanter for Senterpartiet. (Privat)

Små, tradisjonelle håndverksfag omfatter et stort antall fag og et stort omfang teknikker. Det har lenge vært en utfordring å få nok elever til disse fagene, til tross for at det er et stort behov etter fagfolk med slik spesialkompetanse. Det er derfor et stort behov for økt rekruttering for å sikre overlevering av denne kompetansen. Dette har Senterpartiet arbeidet for gjennom mange år. Skoler som tilbyr tradisjons- og håndverksfag er viktige bærere av kulturarven i Norge.

Møbelsnekkerskolen og Plus håndverksskolen er to av de tre private kulturarvskoler som i dag ivaretar formidling av historisk håndverkskompetanse, fagkunnskap og ferdigheter. Skolene gir dessuten ungdom og voksne verdifull kompetanse de kan lage seg et levebrød av.

Det er både urimelig og noe hult når Høyre anklager Senterpartiet for å ri ideologiske kjepphester i en sak der det er Høyres ideologi som i 2015 førte til frislipp i privatskolepolitikken, og som nå er årsaken til at regjeringen må stramme inn igjen. Senterpartiet mener at Møbelsnekkerskolen på Mysen og Plus-skolen i Fredrikstad er verdifulle supplement til den offentlige skolen. Regjeringen har startet arbeidet med å se på ulike tiltak som kan sikre gode rammebetingelser for disse skolene og andre skoler som tilbyr opplæring i tradisjonshåndverksfag.

