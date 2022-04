Brann på Øra – atter en gang

Brannvesenet rykket ut på melding om brann i lager konteinere med batterier ved Kortbølgen 15 (Øra/Borg Havn) søndag 10.04.2022 klokka 7:36. Mye tjukk, svart og helseskadelig røyk veltet opp fra brannområdet. Atter en gang får beboerne/naboene beskjed fra politiet om å skalke lukene - dvs. lukke vinduer, ventiler og holde seg innendørs. Det er bare 17 dager siden forrige gang samme beskjed ble gitt.

Et storulykkeanlegg har alene en ulykkeskapasitet til å utslette halve Fredrikstad. — Svein Arnesen, Kongsten

Mengden brannpotente avfallsvirksomheter på Øra/Borg Havn er uforsvarlig. Det virker som om politikerne bygger opp til et større brann inferno. Hvorfor vil ikke politikerne gjøre de nødvendige brannrisiko-vurderinger?

Det er storulykkeanlegg på Øra/Borg Havn, og flere bedrifter med ømtålige industriprosesser - midt i alt dette plasseres avfallsvirksomheter som hver for seg er en potensiell brannstifter.

[ Debatt: Kongstenbeboer: Svart røyk hang tungt i lufta. En røyk som er ekstremt farlig for liv og helse ]

Et storulykkeanlegg har alene en ulykkeskapasitet til å utslette halve Fredrikstad. Selv om storulykkeanlegget i seg selv er svært brannsikkert så hjelper ikke det når det til stadighet brenner hos de nærmeste naboene. Det vil si at det bare er et tidsspørsmål når brannen kommer til også å omfatte storulykkeanleggene i området, og en svært stor katastrofe vil være et faktum.

Som beboer på Kongsten (grenser inntil Borg Havn/Øra) så forventer jeg at de ansvarlige myndigheter sier at nok er nok og flytter ut alle avfallsvirksomheter fra Borg Havn/Øra. Avfallsvirksomhetene på Øra/Borg Havn bør få en midlertidig stoppordre inntil nødvendige sikkerhetsvurderinger er gjort.

