Tenk at mediene skriver om kostnader til sosialhjelp

Sosialhjelpen har «eksplodert» siste årene. Fredrikstad- og Sarpsborg opplever stor tilflytting av personer som har blitt bosatt i andre kommuner rundt i landet, men idet de ikke har arbeid og det nærmer seg fem år botid, etter gjennomført introduksjonsprogram, flytter svært mange til Nedre Glomma. Både lav sysselsetting og tilflytting har Fredrikstad Frp advart i forhold til gjennom mange år. Undertegnede har opplevd svært mange angrep, både i bystyret og utvalg, for å påpeke konsekvensen for andre tjenester dersom vi fortsetter å bosette uten å se på kostnadssiden.

Fredriksstad Blad presiserer at kommentarfeltene må være saklige. Jeg er enig i det, men uansett hvor saklig man fremstiller utfordringene i ulike politiske organer er det få, nærmest ingen, som vil delta i debatten. Som regel dreier debatten seg om Frps syn og ikke saken i seg selv. Takk til Fredriksstad Blad for at de i det hele tatt tar opp utfordringene!

Sosialhjelpskostnaden er for 2022 budsjettert mer 159 millioner kroner. I 2017 var sosialhjelpen 114 millioner, en økning på over 40 millioner. I Fredrikstad er det omtrent 67 prosent som utbetales til personer med innvandrerbakgrunn ifølge Statistisk sentralbyrå (2019), altså nesten 100 millioner. Det er nå, fem år etter den store bosettingen i 2015 og fremover, som slår inn da kommunene ikke lenger får introduksjonsstøtte etter fem år botid. Sosialhjelpen vil øke vesentlig de neste tre til fire årene fordi flyktninger, som er bosatt i andre kommuner flytter til Nedre Glomma, fra 2015, 2016, 2017 og 2018 – om et par år passerer vi 200 millioner per år i sosialhjelp. Det skaper stort press på kommunale tjenester, ikke bare til flyktninger, men øvrige tjenester.

Er det noen som tror at Emil Mørch med over tretti sykehjemsplasser legges ned av annen årsak enn økonomi? Er det noen som tror Furutun skal samle all avlastning for barn for annen grunn enn økonomi? Hvorfor skal det spares innen tjenester til funksjonshemmede? Hvorfor skal eldre vente i månedsvis på sykehjemsplass etter at de har vedtak om plass? Hvorfor er det 53 eldre som venter på omsorgsbolig (som har vært stabilt over tid)?

Følgende sto i september-rapporten til Fredrikstad kommune:

Per august står 30 familier på venteliste til kommunal bolig, hvorav 92 barn. Det er en utfordring for kommunen med økt tilflytting av store barnefamilier (sekundærflyttere) med lav inntekt, som selv skaffer seg uegnede boliger i kommunen, for deretter å søke kommunal bolig (de mangler botid og kommunen mangler boliger). Tilflytting av enslige vanskeligstilte uten tilknytning/tilhørighet til kommunen, med utfordringer innen rus og psykisk uhelse, medfører også utfordring med å framskaffe bolig.

266 av 280 omsorgsboliger er i bruk. Østsiden eldresenter har flere ledige boliger i påvente av rehabilitering. Per august står 51 på venteliste til omsorgsbolig.

Frp foreslo blant annet:

Emil Mørchs Minne settes i stand og åpnes umiddelbart. Inndekning gjennom reduserte overliggerdøgn. Det er registrert 587 overliggerdøgn på sykehuset per 2. tertial.

Per august står 30 familier på venteliste til kommunal bolig (sekundærflyttere). Disse har flyttet til kommunen selv om kommunen mangler boliger. Det opplyses i tertialrapport for helse- og velferd at Tildelingskontoret jobber aktivt for å løse boligmangelen. Samtidig står 51 på venteliste for omsorgsbolig. Tildelingskontoret skal prioritere de som står på venteliste for omsorgsbolig før de som kommer flyttende til uegnede boliger for å søke kommunal egnet bolig og rett før behovet for sosialhjelp oppstår.

Det var ingen andre politikere som vil drøfte disse spørsmålene.

Jeg legger merke til at ordførerne i Nedre Glomma nå tar til orde for at vi får for lite penger fra staten, det er ikke vanskelig å være enig i det, men partiene har aldri stilt spørsmål før kostnadene løper løpsk og at de faktisk må gjøre det Frp har advart mot, tjenestetilbudet til øvrig befolkning i kommunen må kuttes.

Bystyret skal innen kort tid behandle anmodning om ytterligere bosetting av flyktninger. Kanskje på tide å ta debatten om hva dette medfører av utfordringer, og ikke bare hva som er vår plikt. Plikten dreier seg faktisk også om at vi skal sikre gode tjenester til alle som bor i kommunen. Jeg tåler kritikken for at jeg setter bosetting og tjenester opp mot hverandre, fordi det er min plikt.