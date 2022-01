Minneord over Bjørg Robberstad Jensen – en sentral politiker og lærer har gått bort

Av: Nils Martin Ek (lokallagsleder) og Trond Svandal (gruppeleder), Fredrikstad Venstre

Tidligere bystyrerepresentant for Venstre i Fredrikstad, Bjørg Robberstad (Berg) Jensen, døde rett før jul, nesten 90 år gammel. Med dette har en sentral politiker i Fredrikstad gjennom flere tiår gått bort.

Venstre var Bjørgs parti gjennom store deler av livet. Hun viet mye tid og engasjement til partiarbeid, helt fra studiedagene på 1950-tallet. I Fredrikstad fikk hun etter hvert en rekke folkevalgte verv, gjennom tretti år. Her arbeidet hun utrettelig for å løfte partiets sosialliberale politikk. Bjørg viste alltid en stor varme, hadde humor, og var kunnskapsrik i sitt politiske virke. Det var et bredt og ekte engasjement for lokalsamfunnet i Fredrikstad. Særlig engasjert var hun i skole- og kulturspørsmål, ikke minst som mangeårig medlem av kulturstyret.

Bjørg hadde sitt første folkevalgte verv i Fredrikstad som medlem i skolestyret i 1971, og skulle senere sitte hele seksten år som medlem av bystyret. Bjørg var engasjert både før og etter kommunesammenslåingen. Hun var også mangeårig medlem av formannskapet.

Miljøengasjementet var stort, og en viktig grunn til at hun valgte nettopp et politisk liv i Venstre. Partiengasjementet kom også til å strekke seg utover Fredrikstad. Hun var mangeårig medlem av fylkesstyret og også fylkesleder i Østfold Venstre tidlig på 1980-tallet, og var også stortingskandidat for Østfold. Det i tillegg til å lede lokallaget i Fredrikstad i en årrekke.

Mange vil også huske Bjørg som en kunnskapsrik og engasjert lærer på Christianslund, og hun var med helt til etter oppstarten av Frederik II. Det var særlig faget statsvitenskap som sto henne nært, og vi er mange som har fått oppleve hennes kunnskapsrike undervisning i faget. Her kom hennes sterke samfunnsmessige engasjementet tydelig fram, og Bjørg kunne snakke lenge om samfunnsliv og politikk.

Det siste folkevalgte vervet Bjørg innehadde var som medlem av kommunedelsutvalget i Sentrum inntil dette ble avviklet ved årsskiftet 2001/2002. Venstre fikk derimot glede av hennes gode og kloke tanker og innspill i mange år etter det. Hennes siste verv for Fredrikstad Venstre var som medlem av valgkomiteen i 2013, men deltok på stand i valgkamp også etter det.

Venstre i Fredrikstad vil få takke Bjørg Robberstad Jensen for hennes lange og viktige arbeid for partiet, og for byen. Vi lyser fred over hennes gode minne.