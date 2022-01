Det mangler ikke på gode råd og tips til hvordan man skal ta grep om eget liv i det nye året.

Høres ikke det veldig slitsomt ut, egentlig? Å ta grep om eget liv?

Ta seg selv i nakken, legge en plan, sette seg mål.

Og føle seg mislykket hver gang det ikke går som planlagt.

Det kan bli et tøft år det, om året har som overskrift: I år skal jeg virkelig få det til!

For det er jo sjeldent ting blir akkurat som vi ønsker og planlegger. Livet kommer ofte med svinger og daler og fjelltopper som vi ikke har kunnet forutse.

Og vi må improvisere. Hele tiden. For jobben endrer seg, og familien endrer seg, og vennskap endrer seg. Og helsa kan plutselig by på nye begrensninger. Og hva med covid-19 og alle dens mutasjoner? Hva vil den bety for året vi går inn i? Vil den ødelegge økonomien vår? Ta fra oss møteplasser og kilder til mot og glede? Ta fra oss noen vi er glad i?

Vi har kommet oss gjennom både 2020 og 2021 med pandemiens begrensninger. Det har kostet mye for mange. Ungdommer har mistet gode studieopplevelser, familier har fått ødelagt økonomien, bedrifter har gått konkurs, mennesker har mistet livet. Det har vært to vanskelige år for mange.

Kanskje vi skal ha en enklere overskrift over 2022 enn «nå skal jeg ta grep om eget liv?»

Kan vi bli enige om at det kan stå: Vi klarer det. Sammen.

Jeg tror vi gjør det, vi klarer det. Jeg tror at vi ikke er alene, men at Gud hele tiden kjemper sammen med oss for at det gode skal overvinne det onde. Og jeg tror at Jesu Kristi oppstandelse fra de døde betyr at de mørke kreftene, det som er vondt, det som bryter ned, ikke skal få det siste ordet.

Alt som er godt, lyst og vakkert vitner om det: At mørket ikke skal overvinne lyset, og at Gud har gode tanker for verden. For de blir stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet.

Og de kan bære oss gjennom 2022.

Godt nytt år til oss alle! Sammen!