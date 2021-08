53.000 i Østfold kan få økt skatt med rødgrønn regjering

Arbeiderpartiet gikk tidlig i valgkampen ut med at det nå er vanlige folks tur. La oss se på skattepolitikken til de rødgrønne. En samlet venstreside foreslår å øke inntektsskatt for visse yrkesgrupper. Sosialistisk Venstreparti og Rødt vil begge øke inntektsskatten for alle som tjener over 600.000 kroner. AP og SP har foreslått økt inntektsskatt for dem som tjener over 750.000 kroner. MDG vil øke skatten for alle som tjener mer enn 700.000 kroner.

De siste meningsmålinger viser at om det skulle bli et rødgrønt flertall etter høstens valg, så er det sannsynlig at en ny regjering vil bli avhengig av både SV og Rødt eller MDG. Det betyr at Aps skatteløfte kun vil være utgangspunktet for eventuelle forhandlinger med partier som vil stramme skatteskruen enda hardere til.

Den største forskjellen i Norge er mellom de som har jobb og de som står utenfor arbeidslivet. — Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre i Østfold

Dette vil med tall fra SSB for eksempel ramme jordmødre, journalister, maskiningeniører, psykologer, kiropraktorer, regnskapsførere, politibetjenter, biologer, landskapsarkitekter og konduktører. Det er bare noen av yrkesgruppene som kan vente seg en skattesmell ved et regjeringsskifte. Med de rødgrønne blir det vanlige folks tur til å betale mer skatt.

Ser vi på Østfold ville 53.700 personer fått økt skatt med SV sitt skatteopplegg, og 27.400 med Ap sitt skatteopplegg. Totalt er det om lag 1,2 millioner nordmenn som tjener over 600.000 kroner og 660.000 nordmenn som tjener over 750.000 kroner.

Den største forskjellen i Norge er mellom de som har jobb og de som står utenfor arbeidslivet. Å trygge og skape nye jobber vil gjøre mer for å redusere ulikhet enn venstresidens skatteøkninger. Selvsagt skal de rikeste bidra mest til fellesskapet. De med mest penger er og skal være de som betaler mest i skatt. Vi ønsker også et samfunn med små forskjeller mellom folk, men svaret på den utfordringen er ikke økte skatter, men flere tiltak for at folk kan komme inn i jobb.

Problemet i Norge på vei ut av koronakrisen er virkelig ikke at vanlige folk skatter for lite. Jeg vil oppfordre SV til å la lektoren som har stått på for å sørge for at elever faktisk lærer noe på hjemmeskole, la konduktøren som i over et år har utsatt seg selv for smitte og la jordmoren som har jobbet beinhardt for å trygge fødende kvinner under veldig krevende forhold – ja, la folk i helt vanlige, og viktige jobber, slippe skatteøkninger.